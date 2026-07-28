Inwestycje miast mają skuteczniej zatrzymywać i pomagać w wykorzystaniu wody opadowej, ograniczając ryzyko lokalnych podtopień podczas intensywnych opadów
Na rozwój zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi dofinansowanie otrzymały Wejherowo (17,9 mln zł) oraz Malbork (10,7 mln zł). Projekty będą realizowane w ramach działania Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Ponad 31 mln zł trafi zaś do Wodociągów Gminy Kłodzko na odbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej uszkodzonej podczas powodzi. Projekt jest realizowany w ramach działania Odbudowa infrastruktury wodno-ściekowej programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.
Łączna wartość realizowanych projektów wynosi ponad 76 mln zł, a wsparcia udzielił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. „Zmiany klimatu oraz coraz częstsze występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych wymagają konsekwentnych inwestycji zarówno w nowoczesne systemy gospodarowania wodami opadowymi, jak i w odbudowę infrastruktury uszkodzonej przez klęski żywiołowe” – powiedział Robert Gajda, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wodociągi Gminy Kłodzko zrealizują projekt o wartości ponad 40 mln zł, który otrzyma ponad 31 mln zł dofinansowania na odbudowę infrastruktury uszkodzonej podczas powodzi z września 2024 r. Inwestycja obejmuje odbudowę i przebudowę 23 obiektów infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Kłodzko, w tym stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków oraz przepompowni. Dzięki realizacji projektu ponad 7 tys. osób odzyska dostęp do podstawowych usług komunalnych związanych z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków.
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Jak informuje na portalu społecznościowym wójt gminy Zbigniew Tur, wniosek projektowy przygotowali pracownicy Urzędu Gminy Kłodzko, a w tegorocznym budżecie zabezpieczono 1,6 mln zł wkładu własnego. „Dzięki inwestycji zostanie przywrócona pełna sprawność systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, a infrastruktura będzie lepiej przygotowana na przyszłe ekstremalne zjawiska pogodowe” – wskazuje wójt.
Realizacja inwestycji została zaplanowana na lata 2026–2029.
Miasto Wejherowo zrealizuje projekt o wartości blisko 22,5 mln zł, który otrzymał ponad 17,9 mln zł dofinansowania z Funduszy Europejskich. Inwestycja obejmuje budowę urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe, ogrodu deszczowego, podziemnych i otwartych zbiorników retencyjnych oraz kanalizacji deszczowej.
Projekt ma pomóc miastu skuteczniej zatrzymywać i wykorzystywać wodę opadową, ograniczając ryzyko lokalnych podtopień podczas intensywnych opadów. Z efektów przedsięwzięcia skorzystać ma około 46 tys. mieszkańców, którzy zyskać mają lepszą ochronę przed skutkami zmian klimatu oraz dostęp do nowej i zmodernizowanej zielonej infrastruktury.
Projekt „Budowa zielono-niebieskiej infrastruktury wraz z systemem oczyszczania wód opadowych i roztopowych na terenie Miasta Wejherowa” jest drugim przedsięwzięciem realizowanym przy wsparciu programu FEnIKS w obszarze zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi.
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Jak czytamy na stronie miasta, dofinansowanie o wartości blisko 18 mln zł otwiera drogę do realizacji jednego z największych projektów związanych z adaptacją do zmian klimatu na terenie Wejherowa. Jego efektem będzie utworzenie 12,5 tys. m³ pojemności retencyjnej i 2,3 ha zielonej infrastruktury.
„To inwestycja, która łączy ochronę środowiska z poprawą jakości życia mieszkańców. Stawiamy na rozwiązania, które nie tylko zwiększą odporność Wejherowa na skutki zmian klimatu, ale również sprawią, że nasze miasto będzie bardziej zielone, funkcjonalne i przyjazne. To projekt, który będzie służył nam przez wiele lat” – podkreśla wiceprezydent miasta Arkadiusz Kraszkiewicz.
W Malborku realizowany będzie projekt „Budowa sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami w obrębie dzielnicy Wielbark w Malborku”. Wartość inwestycji wynosi ponad 13,5 mln zł, z czego ponad 10,6 mln zł stanowi dofinansowanie z Funduszy Europejskich. W ramach przedsięwzięcia powstanie ponad 2,8 km sieci kanalizacji deszczowej oraz blisko pół hektara zielonej infrastruktury wspierającej retencję wód opadowych. Inwestycja pomoże ograniczyć ryzyko podtopień, poprawi gospodarowanie wodami opadowymi i zwiększy odporność miasta na skutki zmian klimatu.
Inwestycja w dzielnicy Wielbark jest kolejnym etapem działań Malborka na rzecz zwiększania retencji wód opadowych i rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury. Miasto realizuje już projekt dotyczący zagospodarowania wód opadowych i roztopowych dofinansowany ze środków FEnIKS.
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