Z tego artykułu dowiesz się: Które samorządy i na jakie projekty pozyskały łącznie ponad 59 mln zł dofinansowania.

W jaki sposób gmina dotknięta klęską żywiołową odbuduje krytyczną infrastrukturę wodną.

Na czym polega budowa zielono-niebieskiej infrastruktury w praktyce miejskiej.

Jak inwestycje w retencję wód opadowych wpłyną na bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców.

Na rozwój zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi dofinansowanie otrzymały Wejherowo (17,9 mln zł) oraz Malbork (10,7 mln zł). Projekty będą realizowane w ramach działania Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Ponad 31 mln zł trafi zaś do Wodociągów Gminy Kłodzko na odbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej uszkodzonej podczas powodzi. Projekt jest realizowany w ramach działania Odbudowa infrastruktury wodno-ściekowej programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

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Łączna wartość realizowanych projektów wynosi ponad 76 mln zł, a wsparcia udzielił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. „Zmiany klimatu oraz coraz częstsze występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych wymagają konsekwentnych inwestycji zarówno w nowoczesne systemy gospodarowania wodami opadowymi, jak i w odbudowę infrastruktury uszkodzonej przez klęski żywiołowe” – powiedział Robert Gajda, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kłodzko odbudowuje infrastrukturę po powodzi

Wodociągi Gminy Kłodzko zrealizują projekt o wartości ponad 40 mln zł, który otrzyma ponad 31 mln zł dofinansowania na odbudowę infrastruktury uszkodzonej podczas powodzi z września 2024 r. Inwestycja obejmuje odbudowę i przebudowę 23 obiektów infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Kłodzko, w tym stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków oraz przepompowni. Dzięki realizacji projektu ponad 7 tys. osób odzyska dostęp do podstawowych usług komunalnych związanych z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków.

Jak informuje na portalu społecznościowym wójt gminy Zbigniew Tur, wniosek projektowy przygotowali pracownicy Urzędu Gminy Kłodzko, a w tegorocznym budżecie zabezpieczono 1,6 mln zł wkładu własnego. „Dzięki inwestycji zostanie przywrócona pełna sprawność systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, a infrastruktura będzie lepiej przygotowana na przyszłe ekstremalne zjawiska pogodowe” – wskazuje wójt.

Realizacja inwestycji została zaplanowana na lata 2026–2029.

Wejherowo zainwestuje w gromadzenie wód opadowych

Miasto Wejherowo zrealizuje projekt o wartości blisko 22,5 mln zł, który otrzymał ponad 17,9 mln zł dofinansowania z Funduszy Europejskich. Inwestycja obejmuje budowę urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe, ogrodu deszczowego, podziemnych i otwartych zbiorników retencyjnych oraz kanalizacji deszczowej.

Projekt ma pomóc miastu skuteczniej zatrzymywać i wykorzystywać wodę opadową, ograniczając ryzyko lokalnych podtopień podczas intensywnych opadów. Z efektów przedsięwzięcia skorzystać ma około 46 tys. mieszkańców, którzy zyskać mają lepszą ochronę przed skutkami zmian klimatu oraz dostęp do nowej i zmodernizowanej zielonej infrastruktury.

Projekt „Budowa zielono-niebieskiej infrastruktury wraz z systemem oczyszczania wód opadowych i roztopowych na terenie Miasta Wejherowa” jest drugim przedsięwzięciem realizowanym przy wsparciu programu FEnIKS w obszarze zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi.

Jak czytamy na stronie miasta, dofinansowanie o wartości blisko 18 mln zł otwiera drogę do realizacji jednego z największych projektów związanych z adaptacją do zmian klimatu na terenie Wejherowa. Jego efektem będzie utworzenie 12,5 tys. m³ pojemności retencyjnej i 2,3 ha zielonej infrastruktury.

„To inwestycja, która łączy ochronę środowiska z poprawą jakości życia mieszkańców. Stawiamy na rozwiązania, które nie tylko zwiększą odporność Wejherowa na skutki zmian klimatu, ale również sprawią, że nasze miasto będzie bardziej zielone, funkcjonalne i przyjazne. To projekt, który będzie służył nam przez wiele lat” – podkreśla wiceprezydent miasta Arkadiusz Kraszkiewicz.

Malbork chce wydać środki na retencję i kanalizację deszczową

W Malborku realizowany będzie projekt „Budowa sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami w obrębie dzielnicy Wielbark w Malborku”. Wartość inwestycji wynosi ponad 13,5 mln zł, z czego ponad 10,6 mln zł stanowi dofinansowanie z Funduszy Europejskich. W ramach przedsięwzięcia powstanie ponad 2,8 km sieci kanalizacji deszczowej oraz blisko pół hektara zielonej infrastruktury wspierającej retencję wód opadowych. Inwestycja pomoże ograniczyć ryzyko podtopień, poprawi gospodarowanie wodami opadowymi i zwiększy odporność miasta na skutki zmian klimatu.

Inwestycja w dzielnicy Wielbark jest kolejnym etapem działań Malborka na rzecz zwiększania retencji wód opadowych i rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury. Miasto realizuje już projekt dotyczący zagospodarowania wód opadowych i roztopowych dofinansowany ze środków FEnIKS.