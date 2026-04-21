Z tego artykułu dowiesz się: Które miasta i regiony oferują programy dofinansowań.

Jakie są maksymalne kwoty dotacji oferowane w ramach poszczególnych programów.

Jakie warunki i procedury trzeba spełnić, aby ubiegać się o wsparcie.

Warszawa ogłosiła dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie dla mieszkańców, którzy chcą zlikwidować zbiorniki bezodpływowe i podłączyć swoje nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Mieszkańcy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w wysokości 6 tys. zł. Warunkiem uzyskania dotacji jest realizacja inwestycji oraz jej rozliczenie jeszcze w tym samym roku.

Tysiące szamb wciąż czeka na likwidację w stolicy

Stołeczni urzędnicy zwracają uwagę, że program jest częścią szerszych działań miasta, których celem jest ograniczenie liczby zbiorników bezodpływowych oraz zwiększenie liczby nieruchomości podłączonych do kanalizacji.

– W ostatnich latach Wodociągi Warszawskie zrealizowały wiele inwestycji, dzięki którym kolejne obszary Warszawy zyskały dostęp do nowoczesnej infrastruktury. Mimo to wciąż są budynki, które mogą się przyłączyć do sieci kanalizacyjnej, ale jeszcze tego nie zrobiły. A jest ich prawie 6,5 tys. – wylicza ratusz.

Warszawa nie jest jedynym miastem, które oferuje wsparcie na podłączenie domu do kanalizacji. W Gdańsku od lat jest program dofinansowania likwidacji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. – Dotacje udzielane są wyłącznie dla właścicieli domów jednorodzinnych ze środków budżetu miasta dla właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miasta – mówi Jędrzej Sieliwończyk z gdańskiego magistratu.

– Wsparcie wypłacane jest do wyczerpania środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie w danym roku. Mieszkańcy otrzymują wsparcie w formie refundacji części poniesionych kosztów – podkreśla urzędnik. Wysokość wsparcia wynosi do 100 proc. poniesionych wydatków.

Z kolei w Lublinie realizowany był program „Przyłącz się”, w ramach którego można było otrzymać do 5 tys. zł na podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej. – Program zakończył się w zeszłym roku z powodu wyczerpania środków. Był prowadzony przez około 1,5 roku – mówi Magdalena Bożko-Miedzwiecka, rzeczniczka MPWiK w Lublinie.

Maksymalnie pięć faktur

Nie wszystkie jednak miasta oferują takie wsparcie. W Olsztynie, Bydgoszczy, Katowicach czy Łodzi nie funkcjonują lokalne programy dopłat do podłączenia nieruchomości do kanalizacji. – Miasto nie prowadzi własnego programu dopłat do podłączania nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Takie wsparcie oferuje już Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a przepisy nie pozwalają na funkcjonowanie dwóch równoległych programów publicznych na ten sam cel – wyjaśnia Biuro Promocji Urzędu Miasta Łodzi.

Fundusz przygotował na 2026 r. program dotacji dla mieszkańców województwa łódzkiego, którzy chcą podłączyć swoje domy do kanalizacji sanitarnej. Ze wsparcia mogą skorzystać osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi domów jednorodzinnych na terenie województwa. Warunkiem jest wykonanie przyłącza oraz brak możliwości uzyskania podobnej dotacji w ramach programów gminnych.

Wsparcie ma formę refundacji – najpierw trzeba wykonać inwestycję i ją opłacić, a dopiero później złożyć wniosek o zwrot części kosztów. Dotacja może wynieść do 80 proc. kosztów kwalifikowanych. W programie obowiązuje prosty system rozliczeń – można przedstawić maksymalnie pięć faktur. Koszty kwalifikowane obejmują inwestycje realizowane od dnia złożenia wniosku do 30 września 2027 r.

Pierwszy nabór w 2026 r. zakończył się na początku marca z powodu wyczerpania środków. Kolejny planowany jest na czerwiec. Na cały program przeznaczono ok. 4 mln zł, podzielonych na dwie tury finansowania.