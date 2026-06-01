Rozkręcają się regionalne inwestycje w rozwój infrastruktury rowerowej. W drugiej połowie maja 2026 r. województwo pomorskie podpisało umowy na dofinansowanie 10 projektów z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Na Mazowszu rusza kolejny etap prac nad przygotowaniem sieci tras rowerowych o długości 1100 km, natomiast w województwie lubelskim przygotowano wart ponad ćwierć miliarda zł projekt budowy 125 km dróg rowerowych od Kraśnika do miejscowości Siedliska w gminie Lubycza Królewska (według serwisu InfoBike, jeden z największych we wschodniej Polsce).

Rozwój turystyki rowerowej chce także przyspieszyć województwo małopolskie, gdzie rozbudowa sieci VeloMałopolska pozwoli promować tę markę za granicą, przyciągając nowych turystów. Sezon 2026 region rozpoczął od otwarcia nowego, 20-kilometrowego odcinka VeloSkawa na trasie Podolsze–Łączany. – Pracujemy nad kolejnymi odcinkami VeloSkawy, w tym w kierunku Wadowic oraz nad widokowym fragmentem wzdłuż Jeziora Mucharskiego – informuje Magdalena Opyd, rzecznik małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Rower nie tylko na wycieczki

Jeszcze do niedawna turystyka rowerowa w Polsce była postrzegana przede wszystkim jako forma rekreacji, głównie weekendowej lub uzupełniającej tradycyjne wyjazdy. Obecnie rozwój infrastruktury rowerowej – obejmującej w całej Polsce już ponad 23 tys. km tras – sprawia, że rower staje się pełnoprawnym środkiem transportu, a nawet narzędziem planowania podróży. Sieć tras i jakość infrastruktury mają coraz większy wpływ na sposób, w jaki organizujemy wypoczynek.

Z badań Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego (PSR) wynika, że w ciągu roku (2025 vs. 2024) odsetek osób dojeżdżających do pracy rowerem wzrósł z 29 proc. do 47 proc., a tych, którzy wybierają rower podczas codziennych zakupów – z 30 proc. do 43 proc. – Dla 69 proc. użytkowników największą zaletą roweru pozostaje pozytywny wpływ na zdrowie. Ponad połowa respondentów wskazuje również na realne oszczędności finansowe, a niemal co drugi użytkownik dostrzega ekologiczny wymiar codziennej jazdy – mówi Mateusz Pytko, prezes PSR.

W zwiększaniu popularności roweru kluczowe znaczenie ma rozbudowa infrastruktury, finansowana często z funduszy UE. W Wielkopolsce, gdzie sieć dróg rowerowych stale się powiększa, realizacja 41 nowych projektów będzie kosztować 236 mln zł, z czego większość środków zabezpieczą fundusze europejskie. – Najwięcej, bo 15 projektów będzie realizowanych na północy Wielkopolski, a nowe trasy zostaną wybudowane przez samorządy ze Złotowa, Trzcianki, Krajenki, Chodzieży, Piły, Szydłowa, Kaczor i Wysokiej – informuje Anna Parzyńska-Paschke, rzeczniczka wielkopolskiego marszałka.

Kolejnych inwestycji można się spodziewać w gminach: Kłecko, Czerniejewo, Mieleszyn, Kiszkowo, Witkowo, Niechanowo, Łubowo. Przeszło 15-milionowe dofinansowanie zdobyła gmina Brudzew, która w partnerstwie z miastem Turek oraz gminą Turek wybuduje 10 km ścieżek rowerowych na odcinku Kościelec–Turek–Kalisz. – Dzięki unijnemu wsparciu i współpracy samorządów uda się zrealizować inwestycję, która będzie miała realny wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców – zapowiada wielkopolski marszałek Marek Woźniak.

Setki milionów na nowe trasy

Województwo pomorskie rozwija infrastrukturę rowerową głównie w ramach przedsięwzięcia „Pomorskie Trasy Rowerowe”. W pierwszej perspektywie projekt obejmował ok. 680 km tras EuroVelo 10/13 oraz EuroVelo 9/Wiślana Trasa Rowerowa. Wybudowano m.in. 196 km dróg dla rowerów, w tym 165 km o nawierzchni bitumicznej, 75 miejsc postojowych oraz trzy mosty pieszo-rowerowe. Łączna wartość projektu przekroczyła 190 mln zł.

W perspektywie 2021–2027 realizowane są kolejne dwa etapy przedsięwzięcia. Etap 2 obejmuje uzupełnienie brakujących odcinków na trasach EuroVelo 10/13 oraz EuroVelo 9 / Wiślana Trasa Rowerowa, natomiast etap 3 zakłada budowę nowej trasy międzynarodowej nr 20, dzięki której po wybudowaniu ponad 30 km infrastruktury możliwe będzie połączenie Bytowa z siecią tras w kierunku Berlina. Łącznie oba przedsięwzięcia zakładają budowę ponad 80 km dróg dla rowerów, przy dofinansowaniu przekraczającym 100 mln zł.

Na Pomorzu Zachodnim w ub. roku oznakowano 104 km tras rowerowych i ponad 51 km wybudowano. Obecnie oznakowane trasy w regionie liczą 892 km, ale gotowych do jazdy jest ponad 1000 km. Łączna kwota przewidziana na rozwój tras do 2027 r. to 406 mln zł. – Inwestując w infrastrukturę rowerową, inwestujemy w zdrowie naszych mieszkańców. Znacząco poprawiamy też bezpieczeństwo rowerzystów, którzy wcześniej poruszali się drogami o bardzo różnym natężeniu ruchu – stwierdza marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Kwestia bezpieczeństwa ma tu wymiar strategiczny. PSR podkreśla, że rozwój ruchu rowerowego musi iść w parze z budowaniem kultury bezpieczeństwa. Im większą rolę rower odgrywa w codziennej mobilności, tym większe znaczenie mają edukacja, infrastruktura i odpowiedzialne zachowania wszystkich uczestników ruchu. Zwłaszcza, że coraz więcej osób wybiera rower także z bardzo praktycznych powodów: – Aby omijać korki, skracać czas przejazdu i zachować większą niezależność w mieście – dodaje Mateusz Pytko.

Konieczna współpraca samorządów

W realizacji dużych inwestycji konieczna jest ścisła współpraca samorządów regionalnych i lokalnych. Na Mazowszu planowane do budowy trasy połączą między innymi Ciechanów, Ostrołękę, Płock, Radom i Siedlce z Warszawą, a także zapewnią połączenia z sąsiednimi województwami. Przygotowana dokumentacja obejmuje: 280 km tras wzdłuż Wisły od granicy woj. kujawsko-pomorskiego do granicy z woj. świętokrzyskim, 95 km z Kozienic przez Radom do województwa świętokrzyskiego, 60 km wzdłuż linii kolejowej Warszawa – Żyrardów – Świętokrzyskie, 100 km wzdłuż torów Nowy Dwór Mazowiecki – Ciechanów – województwo warmińsko-mazurskie, 150 km wzdłuż torów Warszawa – Siedlce – województwo podlaskie, 170 km wzdłuż Kanału Żerańskiego i Narwi do Ostrołęki i granicy z Podlaskiem, 35 km wzdłuż linii Warszawa – Radom i 205 km wzdłuż linii Warszawa – Białystok oraz wzdłuż Bugu do granicy z Lubelszczyzną – jako połączenie z trasą Green Velo.

– W I połowie 2026 r. zakończymy prace nad dokumentacją przedprojektową, by przejść do kolejnych etapów inwestycji. Liczymy na współpracę z samorządami lokalnymi – zaznacza Marta Milewska, zastępca dyrektora w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Planowane trasy będą pełnić zarówno funkcje transportowe i dojazdowe, jak i turystyczne. Docelowo mają stanowić część sieci międzynarodowych tras EuroVelo oraz krajowej sieci tras rowerowych.

Coraz ważniejszy staje się gospodarczy efekt tego rodzaju inwestycji. Przykładowo analizy turystyki rowerowej w województwie pomorskim wskazują, że zarówno wielodniowe wyprawy rowerowe, jak i krótsze wycieczki wygenerowały w 2024 roku co najmniej 12,3 mln zł dochodów z podatku CIT dla jednostek samorządu terytorialnego. Ważną grupą są turyści wielodniowi, którzy korzystają z noclegów, gastronomii, atrakcji turystycznych i lokalnych usług. Wyniki badań realizowanych m.in. w ramach projektu Interreg „ICTr” na trasie EuroVelo 13 pokazują, że turystyka rowerowa staje się realnym impulsem rozwojowym dla lokalnych gospodarek: przekłada się na wzrost przychodów lokalnych przedsiębiorców i zwiększenie atrakcyjności mniejszych miejscowości.

Zwłaszcza, że sezon rowerowy stopniowo się wydłuża. Jeśli na Pomorzu Zachodnim w wakacje 2025 r. wyniki liczników w porównaniu do 2024 roku były zbliżone, to wiosną i jesienią odnotowano wyraźne wzrosty. Łącznie w listopadzie 2025 ruch zwiększył się o 14 proc. w ujęciu r/r, a od września do grudnia wzrósł o 7 proc. – Gromadzone przez nas dane pokazują, że powstająca infrastruktura rowerowa jest intensywnie wykorzystywana nie tylko latem. Rosnąca liczba przejazdów w miesiącach wiosennych i jesiennych potwierdza, że jazda na rowerze stała się całoroczną formą aktywności – potwierdza marszałek Geblewicz.