Samorządy postulują zmiany w specustawie powodziowej

Wątpliwości budzą także zapisy na temat pomocy dla przedsiębiorców. – Warta odnotowania jest pomoc dla przedsiębiorców, np. co do kas fiskalnych. Ale jednocześnie nie rozwiązano kompleksowo zagadnienia związanego z kwestią pomocy publicznej. W ustawie przewidziano pewne ulgi, ale planowane uregulowania mogą okazać się niewystarczające. Może to doprowadzić do sytuacji, gdy – choć dla przedsiębiorcy przewidziano ulgę – to nie może on z niej skorzystać z uwagi na osiągnięty pułap pomocy publicznej de minimis. Oczywiście, temat samych ulg dla przedsiębiorców również wydaje się rozwiązany częściowo i zawile, brak jest kompleksowego i prostego uregulowania tej tematyki – dodał Ciszkowski.