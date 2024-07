W samym zeszłym roku 424 mln zł wydały powiaty, a 153 mln zł – miasta na prawie powiatu.

Jednak, jak tłumaczy Bernadeta Skóbel, nie oznacza to, że kwoty te zostały przeznaczone na bezpośrednie inwestycje w szpitalach. Zaznacza, że analizy nie były tak szczegółowe, by sprawdzić na co przeznaczone były pieniądze w statystyce określone jako dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych oraz na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. - To mogą być dotacje dla innych samorządów, czy dla spółek prawa handlowego na jakieś inwestycje, ale nie wiemy czy przełożyły się na konkretne inwestycje w szpitalach – tłumaczy ekspertka.

Samorządy ograniczyły spłatę długów szpitali

Niewielki, ale znaczący ułamek samorządowych wydatków, przeznaczony jest na pokrycie ujemnego wyniku finansowego szpitali lub spłatę ich zobowiązań. W zeszłym roku powiaty wydały prawie 43 mld zł, a miasta na prawie powiatu – niespełna 27 mld zł. W tych kwotach na bezpośrednie pokrycie ujemnego wyniku finansowego w jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych powiaty wydały niespełna 36,1 mld zł, a miasta – ok 25,9 mld zł.

18,1 mld Na taką kwotę zadłużonych było po I kwartale tego roku 475 szpitali

Pozostałe wydatki to: pokrycie zobowiązań po zlikwidowanych jednostkach sektora finansów publicznych, pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej oraz przejęte zobowiązania po przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych. Samorządy najwięcej pieniędzy wydały na ratowanie szpitali w 2020 roku – nieomal 128 mln zł (w 2019 roku wyniosła ponad 90 milionów złotych, a w 2021 roku 50,7 milionów złotych).

Autorki opracowania zwracają uwagę na to, iż spadek tych wydatków w dwóch ostatnich latach może wynikać z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20 listopada 2019 roku. TK orzekł wówczas, że nałożenie na samorządy obowiązku pokrywania ujemnego wyniku finansowego szpitali jest niekonstytucyjne, ponieważ wyniki finansowe szpitali zależą przede wszystkim od wysokości przychodów z NFZ, na które samorządy nie mają najmniejszego wpływu. Samorządy mogą, ale nie muszą koniecznie spłacać (oprócz amortyzacji) zadłużenia. Inną przyczyną może być to, iż same samorządy po zmianach w prawie w ostatnich latach (przede wszystkim po wprowadzeniu zmian w podatku PiT przez tzw. Polski Ład) mają kłopot z finansowaniem bieżącej działalności, trudno im spłacać długi szpitali.