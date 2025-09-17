Aktualizacja: 17.09.2025 21:04 Publikacja: 17.09.2025 10:38
Samorządy mogą starać się o dofinansowanie na systemy gospodarowania wodami opadowymi
Foto: Paylessimages / Adobe Stock
Dofinansowanie dla samorządów pochodzi z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) 2021–2027. Wnioski o dotacje można składać od 15 września 2025 r. do 27 lutego 2026 r.
– Adaptacja do zmian klimatu jest jednym z priorytetów strategii działania NFOŚiGW na lata 2025–2028. Dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich samorządy realizują inwestycje adaptacyjne, przez co budują odporność na zmiany klimatu. Ma to bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców miast – czytamy w komunikacie NFOŚiGW. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 1 mln zł.
Czytaj więcej
Rozwój retencji wody w Polsce jest niezbędny, aby walczyć ze skutkami zmian klimatu. Koszty są ni...
W ramach naboru dofinansowanie będzie udzielane na systemy gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zieleni, zielono‐niebieskiej infrastruktury oraz rozwiązań opartych na przyrodzie. To przede wszystkim wdrożenie działań określonych w miejskich planach adaptacji do zmian klimatu.
Beneficjentami programu mogą zostać jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.
Czytaj więcej
Katowicki wiadukt na alei Roździeńskiego w końcu przestanie zalewać. Powstanie tam nowy zbiornik...
Program jest skierowany do miast, które uczestniczyły w realizacji projektu „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców” oraz dla stołecznej Warszawy.
Jak czytamy w zakładce programów pomocowych, poziom współfinansowania projektów w ramach działania programu FEnIKS ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 77 proc. wartości wydatków kwalifikowanych.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Dofinansowanie dla samorządów pochodzi z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) 2021–2027. Wnioski o dotacje można składać od 15 września 2025 r. do 27 lutego 2026 r.
– Adaptacja do zmian klimatu jest jednym z priorytetów strategii działania NFOŚiGW na lata 2025–2028. Dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich samorządy realizują inwestycje adaptacyjne, przez co budują odporność na zmiany klimatu. Ma to bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców miast – czytamy w komunikacie NFOŚiGW. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 1 mln zł.
Rozwój retencji wody w Polsce jest niezbędny, aby walczyć ze skutkami zmian klimatu. Koszty są niemałe, ale samo...
Pilotażowy system monitorowania zużycia energii i jakości powietrza w szkołach przeprowadziła Łódź. Podobnie dzi...
Teoretycznie wdrożenie systemu kaucyjnego powinno zmniejszyć ilość odpadów, a co za tym idzie – obniżyć opłaty z...
Ponad 100 gmin skorzystało już z dofinansowania budowy infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i wodo...
Katowicki wiadukt na alei Roździeńskiego w końcu przestanie zalewać. Powstanie tam nowy zbiornik retencyjny, któ...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas