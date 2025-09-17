Dofinansowanie dla samorządów pochodzi z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) 2021–2027. Wnioski o dotacje można składać od 15 września 2025 r. do 27 lutego 2026 r.

– Adaptacja do zmian klimatu jest jednym z priorytetów strategii działania NFOŚiGW na lata 2025–2028. Dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich samorządy realizują inwestycje adaptacyjne, przez co budują odporność na zmiany klimatu. Ma to bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców miast – czytamy w komunikacie NFOŚiGW. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 1 mln zł.

Cel oraz potencjalni beneficjenci programu

W ramach naboru dofinansowanie będzie udzielane na systemy gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zieleni, zielono‐niebieskiej infrastruktury oraz rozwiązań opartych na przyrodzie. To przede wszystkim wdrożenie działań określonych w miejskich planach adaptacji do zmian klimatu.

Beneficjentami programu mogą zostać jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.