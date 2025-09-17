Reklama

Miasta mogą dostać środki na gospodarowanie wodami opadowymi. W grze 500 mln zł

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) otworzył nabór wniosków na wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z budżetem 500 mln zł.

Publikacja: 17.09.2025 10:38

Samorządy mogą starać się o dofinansowanie na systemy gospodarowania wodami opadowymi

Samorządy mogą starać się o dofinansowanie na systemy gospodarowania wodami opadowymi

Foto: Paylessimages / Adobe Stock

Bartłomiej Sawicki

Dofinansowanie dla samorządów pochodzi z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) 2021–2027. Wnioski o dotacje można składać od 15 września 2025 r. do 27 lutego 2026 r.

– Adaptacja do zmian klimatu jest jednym z priorytetów strategii działania NFOŚiGW na lata 2025–2028. Dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich samorządy realizują inwestycje adaptacyjne, przez co budują odporność na zmiany klimatu. Ma to bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców miast – czytamy w komunikacie NFOŚiGW.  Minimalna kwota dofinansowania wynosi 1 mln zł. 

Cel oraz potencjalni beneficjenci programu

W ramach naboru dofinansowanie będzie udzielane na systemy gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zieleni, zielono‐niebieskiej infrastruktury oraz rozwiązań opartych na przyrodzie. To przede wszystkim wdrożenie działań określonych w miejskich planach adaptacji do zmian klimatu.

Beneficjentami programu mogą zostać jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Program jest skierowany do miast, które uczestniczyły w realizacji projektu „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców” oraz dla stołecznej Warszawy.

Jak czytamy w zakładce programów pomocowych, poziom współfinansowania projektów w ramach działania programu FEnIKS ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 77 proc. wartości wydatków kwalifikowanych.

Organizacje Środowisko naturalne NFOŚiGW

