Samorządy nadal wspierają wymianę kopciuchów, chociaż rząd przestał

Już wcześniej reagowały Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które w całej Polsce złożyły 103 zawiadomienia do prokuratury lub na policję, w związku z nadużyciami w programie – najwięcej, bo aż 47 w województwie kujawsko-pomorskim.

Tylko w I półroczu 2024 r. w przeprowadzono u beneficjentów 4 656 kontroli, w tym nieprawidłowości programu stwierdzono w 12 proc. skontrolowanych umów.

Najbliższe miesiące NFOŚiGW przeznaczy na naprawę programu, który ponownie ma zostać uruchomiony w marcu.

Wymień piec, dostaniesz zwolnienie z czynszu

Ze swoich programów wsparcia do wymiany starych pieców nie rezygnują samorządy. - Wstrzymanie rządowego programu "Czyste powietrze" w żaden sposób nie zakłóciło działania miejskiego programu dopłat do wymiany pieca "Kawka plus". Tylko w tym roku obsłużyliśmy blisko 550 wniosków. Aktualnie pula dofinansowania wynosi 8 tysięcy złotych - mówi Mikołaj Czerwiński, z wrocławskiego ratusza. W poprzednich latach kwota dofinansowania wynosiła nawet 15 tysięcy złotych.

Urzędnik przypomina, że miasto oferuje dopłaty dla osób, które wymieniły piec w ramach programu Kawka i chciałyby dodatkowo wymienić drewniane okna. Dofinansowanie wynosi nawet pięć tys. zł.

Ponadto we Wrocławiu zostały wydłużone programy wsparcia, dzięki którym mieszkańcy wymieniający piece mogą liczyć na zwolnienia i ulgi w czynszu oraz dopłaty do rachunków za ogrzewanie w ramach Lokalnego Programu Osłonowego. - Od 2019 roku trwają u nas intensywne działania, których celem jest likwidacja pieców pozaklasowych oraz tych najniższych klas. Do tej pory usunęliśmy już 14 tysięcy kopciuchów, przeznaczając na ten cel ponad 300 milionów złotych - wylicza Mikołaj Czerwiński.