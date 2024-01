W miastach będzie więcej zieleni. Nowe pomysły samorządów

– Zieleń może nas uratować przed konsekwencjami zmian klimatu. Stąd starania i nowe pomysły jak zwiększyć jej ilość – podsumowuje Piotr Kempf, dyrektor krakowskiego Zarządu Zieleni Miejskiej.

Więcej parków

Podejście samorządów do zieleni w ostatnich latach bardzo się zmieniło. Konsekwencją tej zmiany jest to, że powstają nowe parki, sadzi się drzewa, przybywa ogrodów deszczowych, mikrolasów... Kraków zwiększył dwukrotnie powierzchnię zieloną i dostęp do niej. W 2015 roku w mieście funkcjonowały 43 parki, dziś liczba miejskich parków to 70 i ponad 30 utworzonych ostatnio parków kieszonkowych. Miasto ma typowe parki, ale też leśne, rzeczne, wspomniane kieszonkowe - niewielkie zielone enklawy wkomponowane w zabudowę miasta, zielone wybiegi dla czworonogów i powstające licznie ogrody społeczne (Kraków jako jedyny w Polsce posiada regulacje prawne, umożliwiające mieszkańców zakładanie takich miejsc).

Nowymi parkami chwali się też Warszawa. W ub. roku rozpoczęła budowę parku linearnego Suwak na pograniczu Ochoty i Mokotowa i linearnego skweru wzdłuż ul. Krasińskiego. Podpisana została umowy na budowę 13-hektarowego parku Żerańskiego na Białołęce i dwukilometrowego parku linearnego nad obwodnicą Warszawy na Ursynowie. Parki kieszonkowe, skwery i zielone zakątki zarówno w stolicy jak i innych miastach powstają najczęściej w ramach projektów z budżetu obywatelskiego. Miasta rocznie wykonują przynajmniej kilka takich projektów.

Gdańsk nowe miejsca zielone urządza głównie na terenach gminnych. Wyjątkiem są porozumienia z inwestorami prywatnymi, którzy realizują teren zielony, a następnie przekazują gminie. - W ten sposób, w ostatnich czterech latach, miasto pozyskało cztery tereny rekreacyjne różnej wielkości (największy miał 1,6 ha) – informuje Jędrzej Sieliwończyk z referatu prasowego gdańskiego magistratu.