10 tys. zł za krótki film. Startuje 9. edycja konkursu #63sekundy

Konkurs filmowy #63sekundy skierowany jest do ludzi w wieku 15–22 lata, którzy chcą językiem filmowym opowiedzieć o tym, co jest dla nich ważne, istotne w ich życiu, a czego nie widać gołym okiem.

Dzieło filmowe w dowolnej technice

„Przeszłość i historia czy spojrzenie w przyszłość? Świat wartości, obawy czy nadzieje? Uczestnicy mogą stworzyć swoje dzieło filmowe w dowolnej technice. Może to być fabuła, animacja lub grafika” – zachęca Muzeum Powstania Warszawskiego. Każdy zgłoszony materiał zostanie oceniony pod względem aspektów artystycznych zawartych w 63-sekundowej formule.

– Niezależnie od czasów, w których żyjemy - nowych technologii, zawrotnego tempa życia - to emocje i wartości niezmiennie wpływają na nasze marzenia, wybory i życiową postawę. Prawie 80 lat temu - kierując się dokładnie tym samym - młodzi Powstańcy Warszawscy dokonywali rzeczy niemożliwych. Dlatego w tym roku chcemy się dowiedzieć, o czym dzisiaj myślą ich rówieśnicy - co jest dla nich najważniejsze. Czekamy na filmowe kreacje młodych twórców - ich głos jest ważny i chcemy go usłyszeć – mówi Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.

Konkurs rusza 5 lutego i potrwa do 11 kwietnia. Główną nagrodą jest 10 000 zł oraz udział w finałowej gali Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA w Krakowie.