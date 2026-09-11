W samorządach trwają intensywne przygotowania do przyszłorocznych budżetów miast czy gmin
– Na ten moment już wiemy, że wzrost dochodów będzie raczej umiarkowany (6-7 proc.). Jest to o tyle istotne, że potrzeby wydatkowe w trzech największych dziedzinach, czyli oświacie, transporcie i polityce społecznej są znaczące i pochłoną zdecydowaną większość środków z rosnących dochodów – mówi Piotr Husejko, skarbnik Poznania.
Dodaje, że jeżeli chodzi o priorytety, to decyzje dotyczące budżetu powinny przede wszystkim zapewnić ciągłość działania miasta i wykonywania podstawowych jego zadań.
W samorządach trwają intensywne prace przygotowawcze do przyszłorocznych budżetów miast czy gmin. W niektórych urzędach są one już zaawansowane. – Miasto ma przygotowane wstępne założenia, które uwzględniają m.in. przewidywane wykonanie budżetu w 2026 r., Wieloletnią Prognozę Finansową oraz prognozy gospodarcze – informuje Biuro Promocji Urzędu Miasta Łodzi.
Także jak zapewnia Danuta Lange, skarbnik Katowic, to miasto jest na etapie intensywnych prac, ale przed nim jeszcze co najmniej dwa miesiące do skonstruowania ostatecznego kształtu projektu budżetu.
W Szczecinie przygotowania rozpoczęły się w czerwcu, a prezydent przedstawił Radzie dokument „Informacja o zidentyfikowanych potrzebach budżetowych na tle możliwości finansowych Miasta Szczecin na rok 2027 i lata następne”.
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Z kolei w Gorzowie Wielkopolskim mieszkańcy mogą zgłaszać propozycje zadań do 5 października. – Wnioski mogą dotyczyć zadań należących do kompetencji miasta, m.in. infrastruktury drogowej, chodników, oświetlenia, zieleni, edukacji, kultury, sportu, rekreacji czy spraw społecznych – przypomina Wiesław Ciepiela, rzecznik UM w Gorzowie.
Praca nad dokumentem trwa też w Krakowie. – Obecnie trwają prace nad wstępnym podziałem środków na wydatki bieżące. Równocześnie trwają prace nad listą zadań inwestycyjnych – podaje Jolanta Tęcza-Ćwierz z biura prasowego UM Krakowa.
Jak mówi Marta Stachowiak, rzecznik Urzędu Miasta Bydgoszczy także tu, obecnie prowadzone są działania przygotowawcze, a pełny proces planowania zostaje uruchamiany dopiero po pozyskaniu choćby przybliżonych danych w zakresie dochodów z PIT, CIT i subwencji.
Piotr Husejko, skarbnik Poznania dodaje, że miasto jest obecnie na etapie szacowania dochodów budżetu, zwłaszcza tych pochodzących z budżetu państwa (PIT, CIT, subwencja ogólna). – Poziom tych kluczowych dochodów bieżących budżetu będzie wyznaczał możliwości wydatkowe, w szczególności w zakresie wydatków bieżących – tłumaczy skarbnik.
Choć każde miasto jest inne i ma swoje problemy, to priorytety są bardzo podobne w większości z nich. To oświata, która z reguły „zjada” największą część budżetów, dalej transport publiczny, pomoc społeczna i rodzina, inwestycje infrastrukturalne, a także bezpieczeństwo i odporność kryzysowa.
– Zdecydowanie największym priorytetem, pochłaniającym dominującą część budżetu, pozostanie sfera „Edukacji i nauki” . Wynika to w dużej mierze z faktu, że koszty funkcjonowania systemu oświaty oraz polityki edukacyjnej (m.in. presja płacowa w edukacji) nie są w pełni pokrywane przez środki centralne i subwencje, co wymusza na samorządzie znaczne zaangażowanie środków własnych w celu utrzymania jakości świadczonych usług publicznych – zauważa Dorota Pudło-Żylińska, skarbnik Szczecina.
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W Warszawie, co najmniej utrzymany zostanie ponad 10-miliardowy budżet oświaty w części bieżącej. Także w Katowicach czy Łodzi priorytetem są wydatki na oświatę, politykę społeczną i transport.
Co zmieni się w budżetach miast w 2027 r.? Najbardziej widoczne różnice dotyczą wzrostu wydatków majątkowych. – W przyszłym roku planowany jest wzrost wydatków bieżących o 4,2 proc., a wydatków majątkowych, czyli inwestycyjnych, aż o 14,3 proc. Największe pozycje budżetu nadal będą stanowić oświata, transport oraz pomoc społeczna i rodzina – podaje łódzki ratusz.
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W Krakowie podstawowym założeniem jest zasada zagwarantowania pełnego finansowania dla przedsięwzięć inwestycyjnych kontynuowanych, na które zostały zaciągnięte zobowiązania finansowe. Kolejną grupą są przedsięwzięcia współfinansowane ze środków bezzwrotnych, przede wszystkim z UE.
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W Lublinie w 2027 r. zakończone zostaną prace związane z rewitalizacją części dzielnicy Tatary, a także Park na Błoniach pod Zamkiem. Kontynuowane będą przedsięwzięcia związane z kulturą i ochroną zabytków, m.in. budowa Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży.
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