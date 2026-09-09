– Status regionu przejściowego oznacza, że nasz region pomyślnie się rozwija. Nie może to jednak spowodować, że w przyszłej perspektywie będziemy mieli ograniczone fundusze – mówi Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Zauważa, że Wielkopolska jest regionem zróżnicowanym wewnętrznie i wymaga interwencji, chociażby w zakresie likwidacji wykluczenia komunikacyjnego w wielu częściach regionu. – Ciągłego wsparcia potrzebują przedsiębiorstwa, które muszą inwestować w badania i rozwój, innowacje oraz infrastrukturę, aby zachować konkurencyjność – mówi marszałek Jankowiak.