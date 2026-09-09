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Warszawa zrealizowała dotychczas blisko 900 projektów i pozyskała z budżetu UE ponad 24,5 mld zł, czyli ponad 13 tys. zł na mieszkańca
– Status regionu przejściowego oznacza, że nasz region pomyślnie się rozwija. Nie może to jednak spowodować, że w przyszłej perspektywie będziemy mieli ograniczone fundusze – mówi Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Zauważa, że Wielkopolska jest regionem zróżnicowanym wewnętrznie i wymaga interwencji, chociażby w zakresie likwidacji wykluczenia komunikacyjnego w wielu częściach regionu. – Ciągłego wsparcia potrzebują przedsiębiorstwa, które muszą inwestować w badania i rozwój, innowacje oraz infrastrukturę, aby zachować konkurencyjność – mówi marszałek Jankowiak.
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