Na 1 lipca zapowiedziana jest dyskusja na temat efektów reformy finansów lokalnych na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Korporacje samorządowe przygotowują wspólne wystąpienie – prezentację, a potem każda z nich zaprezentuje te problemy, które są najpoważniejszymi bolączkami finansowymi dla określonego typu jednostek samorządu terytorialnego.

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Debata z ewaluacją reformy dochodów samorządowych rozpoczęła się 24 czerwca. Ministerstwo Finansów przedstawiło dokument z analizami i wnioskami zawartymi na ponad 70 stronach. Ponieważ korporacje samorządowe nie miały wcześniej czasu, by spokojnie go przeczytać, dyskusję przeniesiono na kolejne posiedzenie Komisji, czyli na 1 lipca. Strona samorządowa poprosiła, by w tym posiedzeniu KWRiST uczestniczył Andrzej Domański, minister finansów.

Korporacje samorządowe przedstawią swoje uwagi do reformy dochodów JST

– Przedstawimy wspólną prezentację, odniesiemy się do informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów. Nie z wszystkimi liczbami się zgadzamy – powiedział nam Marek Wójcik, sekretarz strony samorządowej KWRiST, ekspert Związku Miast Polskich. Dodał, że strona samorządowa przypomni też różne działania, do których rząd i korporacje się zobowiązały przy uchwalaniu reformy dochodowej pod koniec 2024 r.

Grzegorz Kubalski ze Związku Powiatów Polskich dodaje, że każda z korporacji w osobnym wystąpieniu przedstawi uwagi i zagadnienia, które wynikają ze specyfiki określonych typów JST.

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Gdy w 2024 r. KWRiST zaakceptowała reformę dochodową, strona samorządowa wskazała na konieczność kolejnych działań. Miały dotyczyć między innymi finansowania oświaty oraz pomocy społecznej, stworzenia standardów finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zastanowienia się nad determinantami, które będą w bardziej rzeczywisty sposób odpowiadały potrzebom finansowym samorządów.

Mieczysław Kieca, prezydent Wodzisławia Śląskiego, współprzewodniczący KWRiST ze strony samorządowej, zagadnienia szczególnie istotne dla samorządów wymienił na spotkaniu Komisji 24 czerwca. To:

• wysokość udziałów JST w dochodach podatkowych, w tym również dochodach z podatku ryczałtowego;

• sposób ustalania dochodów z PIT i CIT na rok budżetowy, w szczególności mechanizmami waloryzacji opartymi na danych historycznych;

• zasady ustalania potrzeb finansowych, zwłaszcza potrzeb oświatowych i ekologicznych;

• funkcjonowanie systemu wyrównawczego, w tym roli determinant i sposobu ustalania przeliczeniowej liczby mieszkańców;

• zasad podziału rezerw w trakcie roku budżetowego.

Jakie zmiany proponuje Ministerstwo Finansów

Także Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego opublikował analizę funkcjonowania obecnych zasad dochodów JST oraz rekomendacje zmian pod koniec zeszłego roku, którą zatytułował „Sukces w ogóle, ale diabeł tkwi w szczególe”. Wskazano w niej między innymi na potrzebę zastanowienia się nad systemem finansowania oświaty oraz nad skomplikowaniem determinant i wskaźników.

MF także przedstawił tematy do dyskusji nad możliwymi zmianami. Są to między innymi propozycje zmian sposobu wyliczania determinant. MF rozważa przy obliczaniu pieniędzy na oświatę m.in. odejście od liczby oddziałów szkolnych na rzecz liczby uczniów skorygowanej o gęstość zaludnienia. Przy obliczaniu pieniędzy potrzebnych na prowadzenie pomocy społecznej resort zaproponował, aby nowe determinanty były w większym stopniu powiązane z wybranymi podobszarami pomocy społecznej oraz grupami odbiorców usług społecznych.