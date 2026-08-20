Cena za przesyłkę to nie cały koszt

Pierwszym elementem, który firmy najczęściej pomijają przy porównywaniu kurierów, jest zasięg i faktyczny czas dostawy poza największymi miastami. Operatorzy różnią się tu bardziej, niż wynika to z reklamowych deklaracji, a to właśnie klienci z mniejszych miejscowości najdłużej czekają na przesyłkę i najczęściej zgłaszają reklamacje.

Drugim, rzadziej analizowanym czynnikiem, są zwroty. W handlu internetowym są one nieuniknionym elementem sprzedaży, a to, ile czasu zajmuje ich obsługa, ma bezpośredni wpływ na koszty operacyjne firmy. Trzecim elementem jest jakość wsparcia dla klientów biznesowych — to, czy w razie problemu firma rozmawia z automatem, czy z osobą rozumiejącą specyfikę wysyłek na większą skalę.

Te różnice rzadko widać w materiałach reklamowych kurierów. Ujawniają się dopiero po kilku miesiącach współpracy, kiedy zmiana dostawcy w środku sezonu sprzedażowego bywa już kosztowna organizacyjnie.

Inne wymagania mają sklepy internetowe i sprzedawcy na platformach sprzedażowych

Inny profil potrzeb ma firma wysyłająca kilka przesyłek w miesiącu, a inny sklep internetowy lub sprzedawca działający na platformach sprzedażowych (marketplace'ach), dla którego wysyłka jest codziennym elementem działalności, nie okazjonalnym zadaniem. W tym drugim przypadku znaczenie mają kwestie, których jednorazowy nadawca może nie brać pod uwagę: automatyzacja generowania etykiet, elastyczność godzin odbioru przesyłek oraz możliwość obsługi większych wolumenów bez ręcznego wprowadzania danych każdego zamówienia.

Usługi kurierskie dla sklepów internetowych należy więc oceniać innym miernikiem niż jednorazową wysyłkę firmową — nie tylko ceną za przesyłkę, ale czasem, jaki cały proces pochłania w codziennej pracy zespołu, od przyjęcia zamówienia do przekazania paczki kurierowi. W przypadku sprzedaży na platformach sprzedażowych dodatkowego znaczenia nabiera to, czy integracja z daną platformą jest już dostępna, czy trzeba ją konfigurować od podstaw.

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Cennik standardowy nie uwzględnia sezonowości

Cennik dostępny na stronie kuriera jest punktem odniesienia, nie ostateczną odpowiedzią na pytanie o koszty. To, co firma faktycznie płaci w ciągu miesiąca, zależy od liczby przesyłek, ich wagi, kierunków wysyłek oraz od tego, czy potrzebne są usługi dodatkowe, na przykład wysyłki zagraniczne.

Przed podpisaniem umowy warto ustalić dwie liczby: ile przesyłek firma wysyła w typowym miesiącu i ile w okresie szczytu sezonowego, na przykład w grudniu. Dysponując tymi danymi, można wystąpić o wycenę dopasowaną do konkretnej skali działania, a nie opierać decyzję na cenniku uśrednionym dla wszystkich klientów. Różnica w kosztach bywa odczuwalna już po pierwszym kwartale współpracy — zwłaszcza gdy wolumen wysyłek w szczycie sezonu wzrasta kilkukrotnie, a standardowy cennik tego nie uwzględnia.

Na co zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy

• Liczba przesyłek wysyłanych w typowym miesiącu oraz w szczycie sezonu.

• Dokładny przebieg procesu zwrotu — nie tylko informacja, czy zwroty są możliwe.

• Dostępność integracji z platformą sprzedażową, jeśli firma prowadzi sprzedaż online.

• Jakość wsparcia dla klientów biznesowych, sprawdzona najlepiej przed podpisaniem umowy, nie po.

Gdzie sprawdzić ofertę: InPost dla firm i sprzedających na platformach sprzedażowych

Opisanym wyżej potrzebom — zarówno firm wysyłających przesyłki okazjonalnie, jak i sklepów internetowych czy sprzedawców na platformach sprzedażowych — odpowiada oferta InPost dla biznesu. Obejmuje ona usługi kurierskie i dostawy przez Paczkomat® dopasowane do skali działania firmy, integrację dla sprzedających na platformach sprzedażowych oraz obsługę zwrotów zaprojektowaną z myślą o e-commerce, a nie o jednostkowych nadaniach.

Kluczowa różnica względem standardowego cennika polega na tym, że oferta jest przygotowywana indywidualnie, w oparciu o sezonowość, wolumen i kierunki wysyłek konkretnej firmy — nie jest to jeden cennik naklejony na wszystkich klientów

Firmy zastanawiające się, jak ich obecne koszty wypadają na tle rynku, mogą sprawdzić ofertę kuriera dla firm InPost na https://inpost.pl/oferta-dla-firm-i-allegro i porównać ją z cennikiem standardowym, a w razie potrzeby zapytać o wariant dopasowany do własnego wolumenu przesyłek.

W przypadku firm wysyłających więcej niż przewiduje cennik standardowy — lub prowadzących sprzedaż na platformach sprzedażowych — możliwe jest poproszenie o indywidualną wycenę dla swojej firmy i otrzymanie warunków dopasowanych do realnej skali działania, a nie do uśrednionego klienta.

Wybór firmy do współpracy w zakresie usług kurierskich to decyzja, której skutków nie widać od razu. Ujawniają się one po kilku miesiącach — w kosztach obsługi zwrotów, w czasie, jaki zespół poświęca na wysyłkę, i w tym, czy klient, który raz czekał na paczkę zbyt długo, zdecyduje się na kolejny zakup.

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