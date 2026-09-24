Pszczelarze z Sudetów chcą wprowadzić specjalny znak jakości swoich miodów / Zdjęcie ilustracyjne
O programie znakowania miodu, który ma wystartować wiosną 2027 r., pisze Radio Wrocław.
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Pszczelarze z Sudetów chcą stworzyć znak jakości „Wielokwiatowy Miód Sudecki”, aby pomóc konsumentom odróżnić prawdziwy, lokalny miód od produktów niewiadomego pochodzenia.
Program znakowania miodów ma zostać uruchomiony już w przyszłym sezonie. Dzięki niemu sudeckie pasieki zostaną najpierw sprawdzone przez specjalną komisję, a każdy słoik ze znakiem jakości „Wielokwiatowy Miód Sudecki” klienci będą mogli zweryfikować za pomocą numeru i kodu QR.
– Każdy słoik objęty programem będzie można zweryfikować, a pszczelarze zostaną sprawdzeni – powiedziała wiceprezes Regionalnego Związku Pszczelarzy w Jeleniej Górze, Magda Ratke, którą cytuje Radio Wrocław. – Specjalna komisja będzie sprawdzać po prostu pasiekę, z której pochodzi ten miód, żeby nie było żadnych niedomówień. Będzie QR-kod, po którym konsument trafi na stronę internetową, gdzie będą wszyscy pszczelarze upoważnieni do posługiwania się znakiem jakości. I taki numer też będzie na miodzie – dodała Magda Ratke.
Podobny pomysł dotyczący znakowania miodu w regionie pojawił się, jak przypomina Radio Wrocław, już w 2009 r. Wówczas jednak nie udało się go zrealizować.
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Miód ze znakiem jakości „Wielokwiatowy Miód Sudecki” wyróżniać ma się m.in. warunkami, w jakich powstaje. Opowiedział o nich Tomasz Proździk, prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy w Jeleniej Górze.
– Przede wszystkim chodzi właśnie o jakość, o nasze tereny. Mamy tutaj Naturę 2000, tereny bardzo chronione. Rolnicy mają ograniczenia w opryskach – wyjaśnił ekspert.
To jednak nie wszystko. Program znakowania sudeckiego miodu ma pomóc klientom w podjęciu świadomej decyzji zakupowej. Stanowi odpowiedź na problem miodu, który sprowadzany jest z zagranicy, a następnie oznaczany jako regionalny lub polski.
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Przy okazji warto wspomnieć, że miody z Sudetów znaleźć można na Liście Produktów Tradycyjnych (LPT). Ta natomiast, jak informuje na swojej stronie internetowej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jest wykazem prowadzonym w celu promocji regionów oraz ich dziedzictwa kulinarnego.
„Można ją traktować jako kulinarny przewodnik po województwach, zachęcający do odkrywania potraw charakterystycznych dla poszczególnych części kraju oraz poznawania lokalnych tradycji i receptur” – podaje MRiRW i jednocześnie dodaje jednak, że nazwa produktu wpisanego na listę nie podlega ochronie. „Oznacza to, że może być używana przez różnych producentów – niezależnie od składu czy procesu produkcji – pod warunkiem że nie będą oni powoływać się wyłącznie na sam fakt wpisu produktu na LPT” – tłumaczy resort.
Na Liście Produktów Tradycyjnych dla województwa dolnośląskiego znalazły się m.in.:
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