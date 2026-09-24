O programie znakowania miodu, który ma wystartować wiosną 2027 r., pisze Radio Wrocław.

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Znak jakości „Wielokwiatowy Miód Sudecki”. Sudeccy pszczelarze chcą oznaczać swoje miody

Pszczelarze z Sudetów chcą stworzyć znak jakości „Wielokwiatowy Miód Sudecki”, aby pomóc konsumentom odróżnić prawdziwy, lokalny miód od produktów niewiadomego pochodzenia.

Program znakowania miodów ma zostać uruchomiony już w przyszłym sezonie. Dzięki niemu sudeckie pasieki zostaną najpierw sprawdzone przez specjalną komisję, a każdy słoik ze znakiem jakości „Wielokwiatowy Miód Sudecki” klienci będą mogli zweryfikować za pomocą numeru i kodu QR.

– Każdy słoik objęty programem będzie można zweryfikować, a pszczelarze zostaną sprawdzeni – powiedziała wiceprezes Regionalnego Związku Pszczelarzy w Jeleniej Górze, Magda Ratke, którą cytuje Radio Wrocław. – Specjalna komisja będzie sprawdzać po prostu pasiekę, z której pochodzi ten miód, żeby nie było żadnych niedomówień. Będzie QR-kod, po którym konsument trafi na stronę internetową, gdzie będą wszyscy pszczelarze upoważnieni do posługiwania się znakiem jakości. I taki numer też będzie na miodzie – dodała Magda Ratke.

Podobny pomysł dotyczący znakowania miodu w regionie pojawił się, jak przypomina Radio Wrocław, już w 2009 r. Wówczas jednak nie udało się go zrealizować.

Miody ze znakiem jakości „Wielokwiatowy Miód Sudecki”. Oto, co będzie je wyróżniać

Miód ze znakiem jakości „Wielokwiatowy Miód Sudecki” wyróżniać ma się m.in. warunkami, w jakich powstaje. Opowiedział o nich Tomasz Proździk, prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy w Jeleniej Górze.

– Przede wszystkim chodzi właśnie o jakość, o nasze tereny. Mamy tutaj Naturę 2000, tereny bardzo chronione. Rolnicy mają ograniczenia w opryskach – wyjaśnił ekspert.

To jednak nie wszystko. Program znakowania sudeckiego miodu ma pomóc klientom w podjęciu świadomej decyzji zakupowej. Stanowi odpowiedź na problem miodu, który sprowadzany jest z zagranicy, a następnie oznaczany jako regionalny lub polski.

Sudeckie miody na Liście Produktów Tradycyjnych

Przy okazji warto wspomnieć, że miody z Sudetów znaleźć można na Liście Produktów Tradycyjnych (LPT). Ta natomiast, jak informuje na swojej stronie internetowej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jest wykazem prowadzonym w celu promocji regionów oraz ich dziedzictwa kulinarnego.

„Można ją traktować jako kulinarny przewodnik po województwach, zachęcający do odkrywania potraw charakterystycznych dla poszczególnych części kraju oraz poznawania lokalnych tradycji i receptur” – podaje MRiRW i jednocześnie dodaje jednak, że nazwa produktu wpisanego na listę nie podlega ochronie. „Oznacza to, że może być używana przez różnych producentów – niezależnie od składu czy procesu produkcji – pod warunkiem że nie będą oni powoływać się wyłącznie na sam fakt wpisu produktu na LPT” – tłumaczy resort.

Na Liście Produktów Tradycyjnych dla województwa dolnośląskiego znalazły się m.in.: