Zmiany są istotne zwłaszcza dla samorządów realizujących duże inwestycje, np. budowę i modernizację obiektów zbiorowej ochrony
– Pozytywnie oceniamy zmiany w tym programie, które umożliwiają bardziej elastyczne wykorzystanie przyznanych środków. Obecnie oczekujemy na szczegółowe wytyczne wojewody wielkopolskiego dotyczące możliwości przeznaczenia ich na konkretne zadania – mówi Jakub Pecold z Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania.
Nowe przepisy pozwalają przesuwać środki między poszczególnymi obszarami programu. Łączna wartość takich przesunięć, z wyjątkiem transferów z obszaru pierwszego do drugiego, nie może przekroczyć 15 proc. przyznanej kwoty. Oznacza to, że pieniądze pierwotnie przeznaczone np. na inwestycje budowlane będzie można wykorzystać na zakup sprzętu i wyposażenia.
Samorządy zyskały też możliwość zakupu większej liczby urządzeń czy pojazdów, niż pierwotnie zakładały. Wskazane w programie ilości mają bowiem charakter minimalny, a nie maksymalny. Warunkiem jest nieprzekroczenie przyznanego limitu finansowego.
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Zmieniono również zasady opiniowania inwestycji realizowanych przez wojewodów. Opinii ministra spraw wewnętrznych i administracji, uzgodnionej z ministrem obrony narodowej, wymagają teraz inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne o wartości powyżej 50 tys. zł. Wcześniej próg wynosił 10 tys. zł.
Rozszerzono także katalog zadań finansowanych z programu. Obejmuje on m.in. zabezpieczenie logistyczne, ochronę dóbr kultury, edukację oraz zapewnienie ciągłości dostaw energii, paliwa, łączności i usług teleinformatycznych.
Samorządy będą mogły kupować również materiały i sprzęt potrzebny do zabezpieczenia, rozśrodkowania i ewakuacji dóbr kultury, a także artykuły pierwszej potrzeby, takie jak żywność, woda, środki higieniczne, leki, odzież i posłania.
Nowelizacja dopuszcza ponadto finansowanie budowy magazynów i miejsc składowania, które mogą służyć zarówno ochronie ludności i obronie cywilnej, jak i realizacji programu Tarcza Wschód.
Zmiany są istotne zwłaszcza dla samorządów realizujących duże inwestycje, np. budowę i modernizację obiektów zbiorowej ochrony. Takie przedsięwzięcia wymagają często długich uzgodnień, przetargów i koordynacji prac, przez co ich zakończenie i rozliczenie w jednym roku budżetowym może być trudne.
Nowe przepisy pozwalają skierować niewykorzystane środki na zakup sprzętu, zamiast czekać na zakończenie robót budowlanych.
– Zmiany mogą zwiększyć elastyczność w dysponowaniu przyznanymi środkami i umożliwić zakup niezbędnego sprzętu zamiast realizacji wyłącznie zadań związanych z obiektami zbiorowej ochrony – informuje Piotr Subik z Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Krakowa.
I dodaje, że miasto analizuje możliwości wykorzystania tych rozwiązań, uwzględniając lokalne potrzeby i poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.
W 2026 r. Poznań pozyskał z programu ponad 31 mln zł. W całej dwuletniej perspektywie, obejmującej lata 2025–2026, miasto ma do dyspozycji blisko 60 mln zł na inwestycje i zakupy związane z bezpieczeństwem.
– Rok budżetowy nadal trwa, a miasto dokłada wszelkich starań, aby zrealizować zaplanowane przedsięwzięcia i wykorzystać jak największą część dotacji. Wiele inwestycji i zakupów sprzętu znajduje się obecnie na końcowym etapie realizacji. Ostateczna kwota wydatków będzie znana po zakończeniu i rozliczeniu tegorocznych zadań – wyjaśnia Jakub Pecold z Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.
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Poznań zamierza skorzystać z nowych możliwości po otrzymaniu szczegółowych wytycznych wojewody.
Kraków otrzymał w tym roku około 20,3 mln zł. Zadania objęte dofinansowaniem są w trakcie realizacji. Miasto prowadzi m.in. procedury przetargowe i inne czynności formalno-organizacyjne. Analizuje również możliwości wykorzystania nowych przepisów.
A Lublin zaplanował na realizację zadań z programu 41,9 mln zł. Według stanu na 30 października 2026 r. wydatki wyniosły 752,5 tys. zł, czyli 1,79 proc. przyznanej puli.
– Obecnie trwają zaawansowane procedury przetargowe i zakupowe. Zgodnie z kosztorysami i terminami dostaw większość płatności oraz odbiorów inwestycyjnych przypadnie na grudzień 2026 r. – informuje Joanna Stryczewska z Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin.
Samorządy podkreślają, że możliwość przesuwania środków może pomóc w wykorzystaniu dotacji mimo opóźnień w realizacji inwestycji.
– Budowa i modernizacja obiektów zbiorowej ochrony wymagają często długotrwałych uzgodnień projektowych, co utrudnia zakończenie wszystkich prac i rozliczenie wydatków w ciągu jednego roku budżetowego. Możliwość przesunięcia niewykorzystanych dotacji pozwoli przeznaczyć środki na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia, nawet, jeśli nieprzewidziane okoliczności wydłużą harmonogram robót – mówi Joanna Stryczewska.
Zmiany nie oznaczają, że każde miasto automatycznie zmieni swoje plany wydatkowe. Decyzje będą zależały od lokalnych potrzeb, zaawansowania inwestycji, dostępności sprzętu czy wytycznych wojewodów.
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