Z tego artykułu dowiesz się: Na jaką skalę największe miasta przygotowują się do zimowego utrzymania dróg.

Jakimi środkami, poza solą drogową, służby miejskie zwalczają śliskość na jezdniach.

W jaki sposób godzi się skuteczność działania z negatywnym wpływem chemii na środowisko.

Ile kosztuje zapewnienie przejezdności dróg w największych polskich aglomeracjach.

– Potencjał sprzętowy jest taki sam jak w ubiegłym sezonie. Na wezwanie dyspozytora wykonawcy muszą postawić zamówiony sprzęt w pełnej gotowości w ciągu dwóch godzin. Liczba pracowników zaangażowanych w zimowe utrzymanie zmienia się w zależności od potrzeb. Gdy nie ma opadów i jest ciepło, pracownicy wykonują inne zadania. Gdy pogoda się pogarsza, są kierowani do akcji – mówi Piotr Odorczuk z Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie.

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Pierwsze wyjazdy już za solarkami

Sezon zimowy formalnie rozpoczął się w październiku, a pierwsze działania przeprowadzono na początku listopada. We Wrocławiu od 15 października obowiązuje stan wstępnej gotowości. Wykonawcy mają rozpocząć pracę w konkretnym rejonie miasta w ciągu godziny od decyzji o uruchomieniu akcji.

W Krakowie pierwszy wyjazd odbył się w nocy z 5 na 6 listopada i dotyczył obiektów mostowych. Do 16 listopada sprzęt interweniował łącznie dziewięć razy, wykonując 18 wyjazdów.

Największa akcja miała miejsce 10 listopada. W związku z mgłą cztery jednostki wyjeżdżały dziesięć razy. Ostatnia interwencja, 16 listopada, dotyczyła posypania nawierzchni po akcji gaśniczej straży pożarnej.

Z kolei w Warszawie do połowy listopada posypywarki wyjeżdżały już trzy razy. Pierwsza akcja odbyła się 8 listopada. Działania objęły mosty, wiadukty i strome ulice, czyli miejsca, w których śliskość pojawia się najszybciej. Za każdym razem pracowały 42 posypywarki.

Setki maszyn i tysiące ton soli. Gotowi na opady i mróz

Skala przygotowań do zimy jest duża. Wrocław zabezpieczył 91 pługosyparek: 51 dużych pojazdów z układem do zraszania solanką, pięć pojazdów małogabarytowych i 35 maszyn do odśnieżania chodników. W magazynach zgromadzono 4084 tony chlorku sodu, 660 ton kruszywa, 80 ton chlorku wapnia i 28 ton chlorku magnezu.

Kraków dysponuje 286 jednostkami sprzętowymi, w tym 74 solarkami, 60 jednostkami do utrzymania ulic i 44 maszynami do odśnieżania chodników. Zapasy obejmują 12 047 ton soli drogowej, 4084 tony piasku oraz 551 ton chlorku wapnia i magnezu. Potencjał sprzętowy i ilość materiałów są zbliżone do ubiegłego sezonu.

Warszawski Zarząd Oczyszczania Miasta ma ponad 300 pługów i posypywarek oraz co najmniej 160 mniejszych pojazdów do odśnieżania chodników. W działania zaangażowanych jest ponad 1000 osób.

Sól to nie wszystko. Miasta stosują różne środki na śliskie nawierzchnie

Podstawowym środkiem do zwalczania śliskości pozostaje chlorek sodu, ale miasta wykorzystują również inne materiały.

We Wrocławiu stosowane są solanka, chlorek wapnia i magnezu oraz kruszywo. Kraków używa soli, solanki, chlorków wapnia i magnezu, a także piasku i mieszanek piaskowo-solnych.

– Nie używamy wyłącznie chlorku sodu. Do zwalczania śliskości stosujemy sól drogową, solankę, chlorek wapnia lub chlorek magnezu, a także piasek oraz mieszankę piasku z solą, gdy występuje ryzyko oblodzenia – informuje MPO w Krakowie.

Warszawa stosuje chlorek sodu, przy temperaturze poniżej minus 5 stopni Celsjusza dodawany jest chlorek wapnia. W wybranych miejscach, m.in. na moście pieszo-rowerowym i w Nowym Centrum Warszawy, stosuje się octan wapnia oraz chlorek magnezu.

– Przy tej okazji namawiam pozostałych zarządców terenów w Warszawie, aby również pracowali w technologii piaskowej. Korzyści dla mieszkańców, czworonożnych przyjaciół i środowiska są tego warte – apeluje Robert Szymański, dyrektor warszawskiego ZOM.

Wybór środka zależy nie tylko od temperatury. W Krakowie dyspozytor uwzględnia temperaturę powietrza i nawierzchni, rodzaj opadów, prognozy oraz meldunki wykonawców.

Ekologia kontra skuteczność. Jak miasta ograniczają stosowanie soli?

Miasta deklarują, że uwzględniają wpływ środków chemicznych na środowisko i infrastrukturę. W Krakowie na Starym Mieście stosuje się chlorki wapnia i magnezu, które mają łagodniej oddziaływać na zabytkowe nawierzchnie i kamień. Miasto kontroluje również dozowanie środków. Co najmniej 30 proc. solarek każdego wykonawcy ma urządzenia GPS rejestrujące ustawienia posypywarki.

Warszawa zachęca z kolei zarządców terenów pieszych do stosowania piasku, wskazując na korzyści dla ludzi, zwierząt i środowiska. Wymaga on jednak sprzątania po zimie, co generuje dodatkowe koszty. W praktyce miasta nadal opierają się przede wszystkim na soli, uzupełniając ją innymi środkami w miejscach szczególnie wrażliwych.

Budżety na zimowe utrzymanie miast są wysokie. Wrocław przeznaczy na pięciomiesięczny sezon ponad 53 mln zł, czyli 10,62 mln zł brutto miesięcznie. Kraków szacuje wydatki na około 62,6 mln zł, wobec 39,7 mln zł w poprzednim sezonie.

Warszawa zarezerwowała 115 mln zł na utrzymanie dróg i chodników. Ostateczne wydatki będą jednak zależały od pogody i liczby wyjazdów.