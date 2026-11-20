Samorządy jeszcze nigdy nie musiały mierzyć się z tak wieloma wyzwaniami jednocześnie. Do szkół, dróg i wodociągów doszły także kwestie związane z obroną cywilną, cyberbezpieczeństwem, polityką wodną, a także transformacją energetyczną, w tym ciepłownictwa. Forum Liderów Samorządowych, organizowane przez „Rzeczpospolitą” (Gremi Media SA), ma być miejscem, w którym samorządowcy, administracja i eksperci wspólnie będą szukać rozwiązań, które ułatwią codzienne zarządzanie i podejmowanie trudnych decyzji.

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Bezpieczeństwo zaczyna się w gminie

Sesja otwierająca postawi pytanie, które zadaje sobie dziś każdy samorządowiec: czy samorządy są gotowe na nowe zagrożenia? Paneliści omówią lokalną odporność na zagrożenia militarne i hybrydowe, inwestycje w infrastrukturę krytyczną, współpracę gmin z wojskiem i służbami oraz to, skąd brać pieniądze na ochronę ludności i obronę cywilną.

Do dyskusji zaprosiliśmy przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Obrony Narodowej, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i Banku Gospodarstwa Krajowego. Swoimi doświadczeniami podzielą się także włodarze miast przygranicznych i gmin, które w ostatnich latach musiały zmierzyć się z klęskami żywiołowymi.

Dziewięć paneli w trzech ścieżkach

Po sesji otwierającej Forum podzieli się na trzy równoległe ścieżki. Każdy uczestnik wybierze więc tematy najbliższe sprawom swojej gminy.

Cyfryzacja, cyberbezpieczeństwo i demografia. Jak sztuczna inteligencja może przyspieszyć obsługę mieszkańca, nie wykluczając seniorów? Co w smart city naprawdę działa, a co jest tylko marketingiem? Czy data center to dla gminy szansa na wpływy podatkowe, czy problem z energią i wodą? Drugi panel dotyczy ochrony danych mieszkańców, systemów płatności i bezpieczeństwa procesów wyborczych. Trzeci dotyczy demografii: jak mieszkania, usługi publiczne i jakość życia pomagają zatrzymać mieszkańców i przyciągnąć inwestorów. Zaprosiliśmy m.in. Ministerstwo Cyfryzacji, NASK, Radę ds. Cyfryzacji, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Sieć Badawczą Łukasiewicz, a także ekspertów Polskiej Akademii Nauk, SGH i Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.

Zamówienia, woda i transport. Pierwszy panel dotyczy „local content”: jak dać szansę lokalnym firmom w przetargach, nie łamiąc unijnych zasad konkurencji i nie narażając się na odwołania. Drugi dotyczy bezpieczeństwa wodnego wobec suszy, powodzi i rosnących kosztów wodociągów. Trzeci poświęcony będzie temu, jak utrzymać komunikację publiczną i lokalną infrastrukturę przy rosnących kosztach i ograniczonych budżetach. Do dyskusji zaprosiliśmy m.in. Krajową Izbę Odwoławczą, Ministerstwo Infrastruktury, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Związek Miast Polskich, Unię Metropolii Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP i Związek Powiatów Polskich oraz przedsiębiorstwa wodociągowe.

Energia, finanse i odpady. Jak zapewnić mieszkańcom tańsze ciepło i odejść od węgla, wykorzystując OZE, biogaz, pompy ciepła i ciepło odpadowe? Jak finansować inwestycje, gdy wpływy z PIT i CIT są niestabilne, a perspektywa unijna po 2027 r. pozostaje niewiadomą? Obligacje, PPP, a może modele hybrydowe? I jak ustabilizować koszty gospodarki odpadami, za które płacą mieszkańcy? Zaprosiliśmy m.in. Urząd Regulacji Energetyki, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Bank Gospodarstwa Krajowego, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego oraz organizacje branży ciepłowniczej i odpadowej.

Jaki lider na trudne czasy?

Sesja zamykająca będzie szukać odpowiedzi na pytanie, czy skuteczny lider samorządowy to dziś coś więcej niż sprawny menedżer? O przywództwie w kryzysie, zaufaniu mieszkańców, komunikacji i decyzjach opartych na danych porozmawiają były wieloletni prezydent miasta, przedstawiciele świata nauki, w tym Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a także Fundacji im. Stefana Batorego.

Dzień zakończy uroczysta gala, podczas której ogłosimy wyniki XXII Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” i wręczymy nagrody najlepszym gminom i miastom.