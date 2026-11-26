– Planujemy, że na koniec 2027 r. dług miasta wyniesie 9 mld 885 mln zł. Zadłużenie będzie wzrastało, ale wolniej niż w 2026 roku. Przyrost długu wynikający z nowych pożyczek, obligacji i kredytów, pomniejszony o spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań, wyniesie 927,3 mln zł wobec 1 mld 155,2 mln zł zaplanowanych na ten rok. Oznacza to spadek o niemal 20 proc. – podała Małgorzata Tabaszewska z Urzędu Miasta Krakowa.

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Zadłużenie rośnie, ale norm nie przekracza

Rosnące ceny energii, inwestycje finansowane kredytami oraz coraz większe koszty utrzymania infrastruktury sprawiają, że zadłużenie polskich miast osiąga wysokie poziomy.

Samorządy od lat balansują między rozwojem a koniecznością spłaty zobowiązań. Już w 2026 r. niektóre miasta mają długi liczone w miliardach złotych. W 2027 r. nie będzie lepiej – zobowiązania nadal będą rosły.

Rekordzistą pod względem nominalnej wartości zadłużenia będzie Warszawa. Planowany dług stolicy na koniec 2027 r. ma wynieść aż 10 mld 400 mln zł. To o 2 mld 105 mln zł więcej niż zakładano na koniec 2026 r., czyli o 25,4 proc.

– Wynika to z planowanego zaciągnięcia nowego długu w kwocie 2,547 mld zł, przy spłacie zapadających zgodnie z terminami umownymi zobowiązań dłużnych w łącznej kwocie 453 mln zł – podał stołeczny ratusz.

Zgodnie z projektem budżetu Warszawy na 2027 rok zadłużenie w relacji do planowanych dochodów ma wynieść 33,7 proc. W całym okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową ma spełniać ustawowe normy ostrożnościowe.

W Krakowie zadłużenie również będzie rosło, ale wolniej niż w 2026 roku. Miasto planuje, że na koniec 2027 r. wyniesie ono 9,885 mld zł. Przyrost długu ma sięgnąć 927,3 mln zł, czyli będzie o 19,7 proc. niższy, niż zaplanowany na 2026 rok.

W Poznaniu planowane zadłużenie na koniec 2027 roku wyniesie 3,197 mld zł. Oznacza to wzrost o 46 proc. w porównaniu z planem na koniec 2026 roku. Skarbnik miasta Piotr Husejko zastrzega jednak, że jest to wartość planistyczna, zakładająca pełną realizację wszystkich zaplanowanych wydatków.

– Wyliczona wartość planowanego zadłużenia na koniec 2027 r. zakłada, że wydatki zaplanowane w budżecie na 2026 i 2027 rok zostaną zrealizowane w 100 proc. – mówi Piotr Husejko. Skarbnik dodaje, doświadczenia z poprzednich lat pokazują, że część wydatków nie jest realizowana. I tak w 2025 r. różnica wyniosła około 300 mln zł, a w 2024 roku – około 250 mln zł.

Szczecin planuje z kolei, że na koniec 2027 r. jego długoterminowe zobowiązania wyniosą 2 mld 921 mln zł. Nowe kredyty i pożyczki mają sięgnąć 281,9 mln zł, natomiast spłaty i wykup zobowiązań – 136,2 mln zł.

Obsługa długu też kosztuje. I to całkiem sporo

Nie wszystkie miasta zadłużają się w takim tempie. Gdańsk jest przykładem miasta, które realizuje duży program inwestycyjny przy relatywnie niskim zadłużeniu. Według deklaracji lokalnych władz jest drugim najmniej zadłużonym wśród 12 największych polskich miast.

– Niski poziom zadłużenia pozwala miastu realizować ambitny program inwestycji, jednocześnie zachowując bezpieczeństwo finansów publicznych – podał gdański ratusz.

Łódzki magistrat nie ujawnia konkretnej kwoty zadłużenia, ale podkreśla stabilność finansów miasta. Skarbnik Łodzi Krzysztof Mączkowski zapewnia, że plan finansowy „jest dobrze zbilansowany i utrzymuje wysoki poziom inwestycji przy pełnej kontroli nad zadłużeniem”.

Zadłużenie generuje nie tylko konieczność spłaty samych zobowiązań, ale również stałe koszty ich obsługi: odsetki, prowizje i opłaty. Wraz ze wzrostem długu rosną więc kwoty, które miasta muszą przeznaczać na ten cel.

W projekcie budżetu Warszawy na 2027 rok koszty obsługi długu zaplanowano na poziomie 507 mln zł wobec 320 mln zł w tym roku.

– Planowany wzrost wynika z analiz kształtowania się oprocentowania rynkowego długu i planowanego wzrostu zadłużenia przeznaczonego na finansowanie inwestycji – przekazał stołeczny ratusz.

Urzędnicy zaznaczają, że ostateczne koszty obsługi długu w 2026 i 2027 r. będą zależały od faktycznych potrzeb finansowych miasta, wysokości zaciągniętych zobowiązań oraz warunków oferowanych przez instytucje finansowe.

W Krakowie koszty obsługi zadłużenia mają wynieść w 2027 roku 424,3 mln zł, czyli 4,1 proc. wydatków bieżących miasta. – Wydatki z tytułu odsetek, prowizji i opłat wyniosą 384,1 mln zł, a wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 40,2 mln zł – wylicza Małgorzata Tabaszewska z krakowskiego magistratu.

W Szczecinie obsługa długu ma kosztować 131,2 mln zł, a w Gdańsku – 73,2 mln zł wobec 72,7 mln zł rok wcześniej.

Rosnące koszty obsługi oznaczają, że część pieniędzy, które mogłyby trafić na nowe inwestycje, jest przeznaczana na obsługę wcześniejszych zobowiązań. W ten sposób dług, nawet jeśli został zaciągnięty na rozwój, może z czasem ograniczać możliwości dalszego inwestowania.

Trudno inwestować bez pożyczek czy kredytów

Dlaczego miasta się dalej zadłużają? Powodów jest kilka. Pierwszym są inwestycje. Budowa dróg, linii tramwajowych, szkół, przedszkoli czy mieszkań wymaga ogromnych nakładów, których nie da się pokryć z jednorocznego budżetu. Kredyt lub emisja obligacji pozwalają rozłożyć koszty na lata.

Drugim powodem jest konieczność zapewnienia wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Dotacje nie pokrywają bowiem wszystkich kosztów, dlatego samorządy muszą szukać dodatkowego finansowania.

Lublin podaje, że dzięki zwrotnym źródłom finansowania w ciągu 15 lat zrealizował inwestycje o wartości blisko 6 mld zł, w tym projekty z udziałem środków europejskich o wartości ponad 3 mld zł.

Kolejnym problemem są niedobory w finansowaniu zadań własnych. Lublin wskazuje na oświatę: w latach 2015–2025 miasto dopłaciło do niej prawie 2,4 mld zł. Jak podkreślają urzędnicy, kwota ta odpowiada ponad 90 proc. zadłużenia miasta na koniec 2025 roku.

Rosnące zadłużenie nie musi oznaczać złej kondycji finansowej samorządu. Jeśli pieniądze są przeznaczane na inwestycje poprawiające transport, edukację czy bezpieczeństwo, dług może być narzędziem rozwoju.

Ale problem zaczyna się wtedy, gdy koszty obsługi zobowiązań rosną szybciej niż dochody, a spłaty zaczynają wypierać wydatki na nowe inwestycje.