Z zestawienia Krajowego Biura Wyborczego wynika jednak, że aż 1503 innych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast nie będzie mogło ponownie ubiegać się o mandat w 2029 r..

Reklama Reklama

– Przeciwnicy zmiany obawiają się, że na stanowiska przyjdą osoby bez doświadczenia. To jednak założenie, a nie fakt. Wyborcy mogą przecież wybrać doświadczonych sekretarzy, urzędników czy wielokadencyjnych radnych – podkreśla Cezary Trutkowski, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Samorządy potrzebują stabilności

Zasada, że wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta można być tylko przez dwie pełne kadencje została wprowadzona do Kodeksu wyborczego w 2018 r. przez rząd PiS.

Po dwóch kadencjach w tej samej gminie włodarz nie może ponownie ubiegać się o urząd. Samorządowcy, którzy rozpoczęli kadencję w 2018 r. lub wcześniej, zakończą ją w 2029 r..

W październiku Sejm odrzucił projekt zniesienia limitu dwóch kadencji. Za projektem opowiedziało się 213 posłów, przeciw było 215, a dziewięciu wstrzymało się od głosu.

Zwolennicy przepisu mówią o rotacji władzy i otwieraniu drogi nowym ludziom. Przeciwnicy odpowiadają, że to mieszkańcy powinni decydować, czy dany gospodarz zasłużył na dalsze zaufanie.

– Żeby wprowadzać trwałe, długofalowe zmiany, potrzeba czasu i stabilności. Nie chodzi tylko o prezydenta – to cały zespół ludzi, który wspólnie tworzy strategię miasta. Częste zmiany władzy powodują brak spójności. Każdy ma inny pomysł, inny styl zarządzania. Widać to w wielu miastach, gdzie brakuje konsekwencji i jednego kierunku rozwoju – uważa Waldemar Socha, prezydent Żor, który rządzi miastem od 1998 r. i uchodzi za prezydenta z najdłuższym stażem w Polsce.

Dodaje, że najlepiej, gdy o długości kadencji decydują mieszkańcy. Jeśli są niezadowoleni, po prostu nie wybiorą danej osoby ponownie. To przecież oni są najlepszymi sędziami.

Doświadczenie w samorządzie ma znaczenie

Jak wynika z danych Krajowego Biura Wyborczego, spośród 1506 obecnie urzędujących wójtów, burmistrzów i prezydentów miast tylu nie będzie mogło ponownie ubiegać się o urząd, jeśli przepisy pozostaną w mocy.

Najwięcej zmian może nastąpić na Mazowszu, gdzie 190 włodarzy nie będzie mogło ponownie ubiegać się o urząd. Prawo wybieralności straci też 103 włodarzy w województwie dolnośląskim, 84 w kujawsko-pomorskim, 140 w lubelskim, 44 w lubuskim, 120 w łódzkim, 116 w małopolskim, 47 w opolskim, 88 w podkarpackim, 84 w podlaskim, 68 w pomorskim, 98 w śląskim, 66 w świętokrzyskim, 63 w warmińsko-mazurskim, 136 w wielkopolskim i 59 w zachodniopomorskim.

„Długowieczni” włodarze uważają, że na dwukadencyjności najbardziej stracą lokalne społeczności. Gmina może stracić osobę znającą budżet, inwestycje, problemy szkół, dróg i urzędów.

Ryzyko dotyczy ich zdaniem też długofalowych inwestycji. Droga, oczyszczalnia, szkoła czy rewitalizacja centrum wymagają wieloletniego planowania i realizacji. – Boję się, że zacznie dominować w polskim samorządzie plan na kadencję – do wyborów. Będąc mieszkańcem, oczekiwałbym od mojego wójta, burmistrza czy prezydenta działań z perspektywą najbliższych dekad, a nie lat – mówi Jacek Sauter, burmistrz Bytomia Odrzańskiego.

Polityka coraz mocniej wkracza do samorządów

Andrzej Pulit jest wójtem gminy Skarbimierz (do 2002 r. gminy wiejskiej Brzeg) na Opolszczyźnie od 1991 roku. Należy do grona rekordzistów na tym stanowisku w Polsce. Zdaniem samorządowca wójt czy burmistrz jest jednocześnie liderem lokalnej wspólnoty i urzędnikiem podejmującym decyzje administracyjne. To wymaga znajomości prawa, finansów i mechanizmów kontroli urzędu.

– Wójt czy burmistrz pełni u nas jednocześnie funkcję organu wykonawczego i urzędnika. Tymczasem w wielu państwach zachodnich burmistrz zarządza i wyznacza kierunki działania, natomiast sprawami urzędowymi zajmuje się odpowiednio przygotowany dyrektor urzędu – przekonuje Andrzej Pulit.

Przypomina, że przez wiele lat pracy sam musiał poznawać ustawy i przepisy. Zdobyte doświadczenie pozwala mu dziś oceniać pracę urzędników. – Kiedy pracownik przedstawia mi jakąś sprawę, zawsze pytam o podstawę prawną i o to, czy została właściwie przygotowana – mówi wójt Skarbimierza.

Wójt Skarbimierza obawia się, że dwukadencyjność może stać się narzędziem politycznej walki. Jego zdaniem ograniczenie kadencji może ułatwiać partiom usuwanie popularnych, niezależnych włodarzy i obsadzanie stanowisk osobami zależnymi od partyjnych układów.

– Politycy chcą mieć wpływ na obsadę stanowisk i eliminować tych wójtów, burmistrzów czy prezydentów, którzy cieszą się poparciem mieszkańców. Potrzebne są miejsca dla osób związanych z partiami i układami politycznymi. W ten sposób dochodzi do upartyjnienia samorządów – ostrzega Andrzej Pulit.

Sekretarze na wójtów i prezydentów?

Czy dwukadencyjność w samorządach ma sens? – Nie wiemy, ponieważ nie daliśmy temu rozwiązaniu szansy – przekonuje z kolei Cezary Trutkowski. Przywołuje doświadczenia Włoch, gdzie w 1993 r. limit kadencji wprowadzono wraz z bezpośrednimi wyborami burmistrzów jako mechanizm równowagi. Później odstąpiono od niego w gminach do 15 tys. mieszkańców z powodu problemów ze znalezieniem kandydatów. Podobne trudności mogą pojawić się w Polsce, ale dziś tego jeszcze nie wiemy.

Prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego nie zgadza się z założeniem, że następcy obecnych włodarzy będą niedoświadczeni. Mogą nimi zostać sekretarze, urzędnicy lub wielokadencyjni radni, którzy mają już doświadczenie w samorządzie. Limit kadencji może też zwiększyć konkurencję: w wielu gminach startuje tylko jeden kandydat, a wybory stają się plebiscytem.

– Nasze badania, prowadzone w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, wyraźnie pokazują, że im silniejszy wydaje się obywatelom wójt, tym mniejsze jest ich zainteresowanie sprawami lokalnymi – podkreśla.

Jego zdaniem ograniczenie kadencji może pobudzić demokrację lokalną. Nie ma natomiast dowodów, że otworzy małe gminy na partie polityczne, bo mieszkańcy głosują przede wszystkim na znanych sobie ludzi.

Dla trzech bohaterów naszego tekstu dwukadencyjność nie będzie osobistym problemem. Wszyscy po zakończeniu pracy w samorządzie w 2029 r. przejdą na emeryturę.