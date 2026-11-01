Z tego artykułu dowiesz się: Jakie strategie przyjmują polskie miasta w odpowiedzi na kurczącą się przestrzeń na nekropoliach.

Z jakich rozwiązań, oprócz rozbudowy i tworzenia nowych cmentarzy, korzystają samorządy.

Które formy pochówku zyskują na popularności i jak wpływa to na infrastrukturę cmentarną.

Na jak długo, według prognoz, wystarczy miejsc na największych komunalnych nekropoliach.

– Miasto planuje budowę nowej nekropolii w północno-zachodniej części Lublina, w dzielnicy Sławin. Inwestycja jest uwzględniona zarówno w obowiązujących dokumentach planistycznych, jak i w projekcie planu ogólnego, w którym teren przeznaczono pod funkcję cmentarza – mówi Anna Czerwonka z biura prasowego lubelskiego ratusza.

Reklama Reklama

Coraz mniej wolnych miejsc na cmentarzach

W Lublinie znajdują się dwa cmentarze komunalne: na Majdanku, który jest największą nekropolią nie tylko w mieście, ale i w całej wschodniej Polsce, oraz przy ul. Białej. – Ten drugi ma charakter zabytkowy, dlatego nowe pochówki nie są tam prowadzone, z wyjątkiem dochowań do istniejących grobów rodzinnych – mówi Anna Czerwonka z lubelskiego ratusza.

Na cmentarzu komunalnym na Majdanku pozostało około 3 tys. miejsc na tradycyjne groby oraz około 700 nisz w kolumbarium. – Przy obecnym poziomie zapotrzebowania na pochówki tradycyjne miejsc powinno wystarczyć na około 10 lat – podkreśla lubelska urzędniczka.

Miasto planuje budowę nowej nekropolii w północno-zachodniej części Lublina, w dzielnicy Sławin. Obszar przewidziany pod nowy cmentarz komunalny, zlokalizowany u zbiegu ulic Zelwerowicza i Bohaterów Września, zajmuje około 50 ha. Ma tam powstać około 120 tys. miejsc pochówku.

– Na terenie nowej nekropolii planujemy utworzenie także lasu pamięci. Powstanie tam specjalny szpaler drzew czy zagajnik, w którym będzie możliwy pochówek urn bezpośrednio w gruncie – mówi Anna Czerwonka.

Obecnie miasto pozyskuje działki pod budowę nowego cmentarza. W tej chwili dysponuje już terenem o powierzchni ponad 15 ha, przeznaczonym pod przyszłą nekropolię.

To jednak nie wszystko. Równolegle Lublin przymierza się do rozwoju infrastruktury cmentarnej na terenie cmentarza przy ul. Droga Męczenników Majdanka. – Pozwolą one na wykorzystanie większego obszaru terenów, które zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego są przeznaczone pod funkcje cmentarne – zapowiada lubelska urzędniczka.

Po latach Augustów szykuje nową nekropolię

Nowy cmentarz komunalny, pierwszy tego typu w Augustowie, powstaje w pobliżu miejscowości Żarnowo III. Tę inwestycję władze zapowiadały już ponad 10 lat temu.

Przez ten czas wybrano lokalizację – działkę oddaloną o około 7 km od centrum miasta. Odlesiono teren oraz wyremontowano prowadzącą do niego drogę, której mieszkańcy nadali nazwę ul. Spokojnej. Cmentarz komunalny będzie trzecią nekropolią w mieście. Najczęściej wybieranym przez mieszkańców miejscem pochówku bliskich jest cmentarz na Zarzeczu. Tam jednak, jak wielokrotnie podkreślał zarządca terenu, proboszcz parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie, miejsc wystarczy najwyżej na rok.

Prace przy nowej nekropolii są już na bardzo zaawansowanym etapie. Łącznie znajdzie się tam ponad 3,3 tys. miejsc pochówku, w tym 3136 miejsc grzebalnych oraz sześć kolumbariów, które pomieszczą 216 urn. Inwestycję podzielono na trzy etapy. W pierwszym powstała właściwa część cmentarza. Postawiono już ogrodzenie, wyłożono ścieżki oraz wytyczono parkingi.

Koszt obecnie prowadzonych prac wynosi ponad 3,2 mln zł. Na budowę cmentarza miasto zamierza przeznaczyć 2,7 mln zł. Pierwsze pochówki zaplanowano na zimę 2027 r.

Przybywa kolumbariów na miejskich nekropoliach

W tym roku w Chrzanowie ruszyła budowa nowego kolumbarium, które zapewni blisko 500 miejsc na urny. Swoją architekturą i estetyką będzie nawiązywać do sali pożegnań. Inwestycja ma zostać ukończona pod koniec przyszłego roku. Jej wartość to ponad 2 mln zł.

W Wieliczce w tym roku zrealizowano kolejny etap rozbudowy cmentarza komunalnego. Kosztem 230 tys. zł powstał tam trzeci segment kolumbarium. – Inwestycja stanowi kolejny etap rozwoju infrastruktury cmentarza, a realizacja przedsięwzięcia wpisuje się w działania miasta ukierunkowane na systematyczną modernizację infrastruktury komunalnej – podał wielicki ratusz.

W Poznaniu działają dwa cmentarze komunalne – Miłostowo i Junikowo – na których znajduje się łącznie około 134 tys. grobów. – Liczba grobów możliwych do wykorzystania przy bieżących pochówkach jest bardzo zmienna w czasie. W przeważającej większości korzystamy na poznańskich nekropoliach z grobów nieopłaconych, których liczba wynosi około 30 proc. wszystkich grobów – mówi Mateusz Dzioba z Biura Administracji Cmentarzy Komunalnych w Poznaniu.

– Zakładamy, że nie będziemy mieli problemów związanych z dostępnością miejsc pochówku, z uwagi na możliwość wykorzystywania nieopłaconych grobów – dodaje urzędnik.

Poznań nie planuje ani budowy nowej nekropolii, ani rozbudowy już istniejących cmentarzy. Inwestycje są jednak w planach. – W ramach obecnego terenu budujemy nowe kolumbaria – zapowiada Mateusz Dzioba.