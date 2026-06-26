Z tego artykułu dowiesz się: Jakie twarde dane potwierdzają skuteczność nocnej prohibicji w ograniczaniu zakłóceń porządku publicznego.

Na jakie modele wdrażania zakazu – od pilotaży po stałe regulacje – decydują się największe polskie miasta.

W jakich kierunkach ewoluują przepisy, od rozszerzania stref po zaostrzanie obowiązujących ram czasowych.

Z jakimi nowymi wyzwaniami, takimi jak „mobilne bary”, muszą mierzyć się samorządy po wprowadzeniu ograniczeń.

Do połowy tego roku na wprowadzenie nocnej prohibicji zdecydowało się prawie 200 z 2479 gmin w całej Polsce. A te, które wprowadziły nocną prohibicję, często już rozszerzyły obowiązywanie ograniczeń lub planują to zrobić (m.in. Kraków, Warszawa, Gdańsk czy Poznań).

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Mieszkańcy chcą zakazu

Pierwszym miastem wojewódzkim i jednym z pierwszych w Polsce, w którym zaczęła obowiązywać nocna prohibicja, był Olsztyn. Od 2018 roku sprzedaż alkoholu w całym mieście nie jest prowadzona w godzinach 22.00–6.00 (poza pubami czy restauracjami).

W Krakowie zakaz sprzedaży alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem zakupu (w sklepach spożywczych, monopolowych, marketach oraz na stacjach benzynowych) obowiązuje w całym mieście od północy do 5.30 rano. Ograniczenie to, zgodnie z ustawą, nie dotyczy lokali gastronomicznych: restauracji, pubów czy barów, gdzie trunki są konsumowane na miejscu.

Wprowadzeniu pierwszego zakazu w stolicy Małopolski towarzyszyły liczne obawy przedsiębiorców o straty finansowe oraz głosy sceptyków wieszczące powrót szarej strefy i nielegalnych melin. Rzeczywistość zweryfikowała te scenariusze w sposób korzystny dla zwolenników prohibicji.

– Z naszych danych wynika, że przepis okazał się skuteczny. Liczba interwencji policji związanych ze spożywaniem alkoholu w przestrzeni miejskiej spadła o niemal 70 proc. w porównaniu lipca 2025 roku do analogicznego okresu z lipca 2022 roku czyli sprzed wejścia w życie uchwały – podkreśla Jan Machowski, zastępca dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej krakowskiego magistratu. Ponad dwukrotny spadek incydentów porządkowych odczuli głównie mieszkańcy Śródmieścia oraz historycznego centrum, którzy bardzo uskarżali się na nocne hałasy i akty wandalizmu.

Ten sukces stał się impulsem do dalszych zmian. Grupa mieszkańców uznała, że dotychczasowe ramy czasowe są niewystarczające. Złożony przez nich obywatelski projekt uchwały zakłada wydłużenie zakazu o kolejne dwie i pół godziny – sprzedaż w sklepach detalicznych miałaby zostać zakazana już od godziny 22.00 i trwać do godziny 6.00 rano.

W odpowiedzi, krakowski magistrat uruchomił konsultacje społeczne, które potrwają do 26 czerwca 2026 roku Ich wynik pokaże, czy Kraków stanie się miastem o jednych z najsurowszych restrykcji w kraju.

Warszawa: od pilotażu do całkowitego zakazu

Podczas gdy Kraków debatuje nad rozszerzeniem godzinowym, stolica postawiła na maksymalny zasięg terytorialny zakazu. Warszawa wdrażała przepisy stopniowo. Od 1 listopada 2025 roku do 1 czerwca 2026 roku w mieście obowiązywał program pilotażowy – nocna prohibicja w godzinach od 22.00 do 6.00 rano objęła dwie kluczowe i najbardziej obciążone ruchem turystyczno-imprezowym dzielnice: Śródmieście oraz Pragę-Północ.

Po analizie spływających danych i ocenie wpływu na bezpieczeństwo, władze Warszawy zdecydowały. – Od 1 czerwca tego roku ograniczenie w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych (czyli od 22.00 do 6.00) obowiązuje już na terenie całej Warszawy – we wszystkich 18 dzielnicach – wyjaśnia Marzena Gawkowska, rzeczniczka warszawskiego magistratu. Wyjątkiem pozostała strefa wolnocłowa na Lotnisku Chopina. Tym samym Warszawa udowodniła, że problem zakłócania ciszy nocnej nie dotyczy wyłącznie centrów miast, ale także dzielnic sypialnianych.

Model Lublina: Przedsiębiorca pod ochroną

Interesujące dla lokalnego biznesu rozwiązanie przyjął Lublin. Na terenie tego miasta ograniczenie nocnej sprzedaży detalicznej alkoholu zaczęło obowiązywać z 22 na 23 maja 2026 roku Samorządowcy z Lublina zdecydowali się na model dwuetapowy, dający handlowcom czas na adaptację ekonomiczną. Do 31 grudnia 2026 roku zakaz handlu alkoholem poza gastronomią obowiązuje w godzinach od 23.00 do 6.00. Jednak już od 1 stycznia 2027 roku ramy te zostaną zrównane z większością polskich miast i obejmą godziny od 22.00 do 6.00.

– Wydłużony okres przejściowy do końca 2026 roku pozwoli lokalnym przedsiębiorcom odpowiednio przygotować się organizacyjnie i ekonomicznie do nowych regulacji. Celem wprowadzanych zmian jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz ograniczenie negatywnych skutków nadmiernego spożywania alkoholu w godzinach nocnych – wyjaśnia Beata Pietryczuk z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin.

Gdańsk: walka z „meleksowymi barami”

Gdańsk od samego początku postawił na wykorzystanie możliwości, jakie daje polskie prawo. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi miasto zakazało nocnej sprzedaży detalicznej alkoholu między 22.00 a 6.00. Regulacje wprowadzone od 1 września 2025 roku przyniosły zamierzony skutek, a policja i straż miejska odnotowały spadek liczby niepożądanych zdarzeń związanych z nocną sprzedażą alkoholu. Nadmorskie miasto ma jednak inny problem.

– Wyzwaniem pozostają próby omijania obowiązujących ograniczeń, obserwowane m.in. w turystycznych częściach miasta. Dotyczy to przejazdów pojazdami typu meleks, podczas których oferowane jest spożywanie alkoholu. W związku z tym planowane są regulacje dotyczące funkcjonowania tego typu pojazdów w Śródmieściu. Mają one zostać wprowadzone w ramach przygotowywanej uchwały dotyczącej Parku Kulturowego Śródmieście, która określi zasady korzystania z przestrzeni publicznej w historycznym centrum Gdańska zgodnie ze wspólnie wypracowanymi standardami – przybliża problem Marcin Szeląg z Referatu Prasowego Biura Prezydenta Gdańska.

Przykład Gdańska potwierdza, że urzędnicy muszą wykazywać się dużą elastycznością, bo walka z nielegalną konsumpcją trunków może przenosić się ze stacjonarnych sklepów na inne obszary.

Od Sopotu po Zakopane

Przykłady Krakowa, Warszawy, Lublina czy Gdańska to tylko część obrazu. Nocna prohibicja stała się już standardem w miastach o różnej wielkości i profilu turystycznym. Ale stosowane w nich rozwiązania dość mocno się różnią. Część samorządów decyduje się na objęcie restrykcjami całego miejskiego terytorium, inne izolują jedynie strefy najbardziej problematyczne.

Przykładowo Poznań wprowadził zakaz wybiórczo, ograniczając go do centralnych, obciążonych ruchem imprezowym dzielnic: Starego Miasta i Jeżyc. Łódź, w której zakaz obejmuje osiedla: Katedralna, Śródmieście-Wschód, Stary Widzew, Stare Polesie, Górniak, Bałuty-Doły i Bałuty Centrum, w czerwcu tego roku zakończyła konsultacje społeczne dotyczące rozszerzenia obowiązywania nocnego zakazu sprzedaży alkoholu na obszar całego miasta. Na razie nie zostały jednak podjęte w tej sprawie żadne decyzje.

Podobne konsultacje przeprowadził Poznań. – Analizowane są zgłoszone opinie i uwagi mieszkańców. Nie zostały jeszcze podjęte ostateczne decyzje w sprawie ewentualnych zmian – zaznacza Gerard Hajgelman, zastępca dyrektora Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania.

Ograniczenia dotyczące całego miasta zastosowało Opole, gdzie zakaz oprócz mniejszej liczby interwencji policji i straży miejskiej w związku ze spożywaniem alkoholu, przyniósł także… mniej zgłoszeń dotyczących zaśmiecania. – 72 proc. mieszkańców biorących udział w konsultacjach było za ograniczeniem sprzedaży w całym mieście – podkreśla Adam Leszczyński z opolskiego magistratu.

Elastyczne modele podziału na dzielnice lub całościowe zakazy z powodzeniem stosują m.in. Wrocław (ograniczenia wprowadzane były etapami – od 2018 r. objęły obszar Starego Miasta, a w 2024 roku – po konsultacjach – zostały rozszerzone na osiem kolejnych osiedli), Szczecin, Katowice (tu funkcjonuje w sześciu dzielnicach: Śródmieściu, Załężu, Koszutce, Bogucicach, Dąbrówce Małej i Szopienicach-Burowcu), Rzeszów, a także mniejsze miasta o charakterze typowo turystycznym czy uzdrowiskowym, jak Sopot, Zakopane czy Ełk.

Jak widać trend zmierzający ku ograniczaniu nocnej dostępności alkoholu w sklepach wydaje się już niemożliwy do zatrzymania, chociaż wyzwania – takie jak gdańskie „mobilne bary” w meleksach – wciąż się pojawiają i pojawiać się zapewne będą.