Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego oficjalna data zamknięcia Turowa do 2044 roku stoi pod znakiem zapytania.

Jakie inicjatywy podejmują lokalne władze wobec braku spójnej strategii transformacji regionu.

Które sektory gospodarki, od obronnego po IT, mogą stać się nowym napędem dla regionu.

Jakie nowe inwestycje energetyczne, w tym SMR, rozważa PGE jako alternatywę dla węgla.

Na czym polega impas decyzyjny, który hamuje proces transformacji Zagłębia Turoszowskiego.

Temat przyszłości Zagłębia Turoszowskiego odżył na nowo po tym, jak wspólnie z innymi samorządami, przedsiębiorcami oraz organizacjami pozarządowymi, burmistrz Zgorzelca Rafał Gronicz złożył 28 maja w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów list z apelem do Donalda Tuska o przygotowanie specustawy i powołanie specjalnej instytucji zarządzającej transformacją w związku z wygaszaniem elektrowni i kopalni Turów oraz o uruchomienie środków z Funduszu Modernizacyjnego (zasila go część środków ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2). Zaapelowali oni też o ustanowienie subregionu „obszarem priorytetowego rozwoju”.

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Samorząd podzielony w sprawie przyszłości regionu

Jak mówi nam Wojciech Dobrołowicz, burmistrz Bogatyni, planów i decyzji dotyczących transformacji energetycznej władze w regionie nie znają. – Planów nie znamy, a informacje, które do nas docierają w odpowiedzi na nasze pisma i apele, są rozbieżne. KWB Turów posiada koncesję na wydobycie węgla do 2044 r., poszczególne resorty wskazują jednak różne, znacznie bliższe terminy zakończenia wydobycia. Jest więc konieczność pilnego przygotowania i przeprowadzenia procesu transformacji, w tym działań zmierzających do ewolucji struktury gospodarki tej części Dolnego Śląska i podnoszenia jej konkurencyjności – mówi burmistrz. Turów jest największym pracodawcą w regionie, jak również dostawcą wody (ok. 72 proc.) i ciepła dla Bogatyni (ok. 15 tys. odbiorców).

– Dzięki podatkom i opłatom od PGE GiEK (Polska Grupa Energetyczna to właściciel kopalni i elektrowni – red.), nasz samorząd może utrzymywać niezbędny z uwagi na położenie geopolityczne Bogatyni szpital, szkoły, przedszkola, realizować inwestycje i inne zadania wynikające ze strategii rozwoju – mówi nam burmistrz. Elektrownia zapewni w 2025 r. 4,9 proc. rocznego zapotrzebowania na energię całego kraju.

Nieco inną perspektywę niż władze miejskie ma urząd wojewódzki. – Nie ma obecnie ani po stronie rządu, ani PGE (właściciel elektrowni i kopalni), planów wcześniejszego zamknięcia kopalni i elektrowni Turów – uspokaja Tomasz Jankowski, rzecznik wojewody dolnośląskiego.

Jak dodaje, ostateczny przebieg procesu transformacji będzie zależny od potrzeb bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, decyzji regulacyjnych i systemowych, dostępności mocy zastępczych, uwarunkowań rynkowych, decyzji właścicielskich oraz możliwości ograniczania skutków społecznych i gospodarczych dla regionu. Jednocześnie w kontekście utrzymania miejsc pracy wskazuje on, że w Turowie PGE ma plany budowy nowych źródeł energii.

Możliwa jest też dyskusja o środkach dla regionu z KPO, Funduszu Modernizacyjnego, programu FEnIKS oraz Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Kilka lat temu region miał szansę na skorzystanie z unijnych środków na transformację. Powiat zgorzelecki nie został jednak objęty Funduszem Sprawiedliwej Transformacji, ponieważ Komisja Europejska uzależniała przyznanie środków od decyzji o wygaszaniu działalności kompleksu Turów do 2030 r., a taka decyzja nie została podjęta.

Co może napędzić region, jeśli nie węgiel?

Aby uniezależnić się od niepewnych losów obiektu w Turowie, Bogatynia przystąpiła m.in. do Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości. – Inwestujemy w infrastrukturę oraz przygotowujemy atrakcyjne tereny inwestycyjne. Obecnie trwa procedura zmierzająca do uzbrojenia terenu planowanej strefy przemysłowej Bogatynia – Porajów na polsko-czesko-niemieckim trójstyku. Zadanie to realizujemy dzięki 93 mln zł pozyskanym z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, za pośrednictwem którego wspierał samorządy poprzedni rząd – mówi Wojciech Dobrołowicz. Ubolewa on, że od trzech lat gminy nie mają możliwości skorzystać z podobnych rządowych programów rozwojowych. – My, jako obszar w transformacji, póki co jesteśmy zostawieni sami sobie – uważa burmistrz.

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Władze Bogatyni wskazują, że region turoszowski może być ważnym centrum sektora obronnego. – Zwróciliśmy się m.in. do wicepremiera, ministra obrony narodowej pana Władysława Kosiniaka-Kamysza z prośbą o rozważenie ulokowania na tym terenie inwestycji w sektorach strategicznych dla bezpieczeństwa państwa polskiego, takich jak przemysł obronny czy IT (np. budowa serwerowni, które wymagają bardzo dużych i niezawodnych mocy energetycznych) – mówi.

Możliwe nowe inwestycje PGE

Na sesji 27 maja Rada Miejska w Bogatyni podjęła uchwałę i zwróciła się do PGE z apelem o podjęcie działań zmierzających do realizacji zapisów strategii Grupy w zakresie kierunków potencjalnego rozwoju lokalizacji PGE GiEK i energetyki gazowej. Spółka w odpowiedzi na nasze pytania wskazuje, że ten projekt elektrowni gazowej jest obecnie analizowany. PGE podkreśla jednak, że ew. jednostka gazowa w lokalizacji Turów nie będzie stanowić zastępstwa obecnej elektrowni opalanej węglem brunatnym. – Tego typu źródło mogłoby natomiast stanowić istotne uzupełnienie przyszłego portfela wytwórczego Grupy PGE, wspierając bezpieczeństwo dostaw energii oraz stabilność pracy systemu energetycznego – wskazuje spółka.

PGE tłumaczy nam, że dostrzega skalę wyzwań społecznych i gospodarczych związanych z transformacją kompleksu Turów. – Zasadne jest, aby powiat zgorzelecki został uwzględniony w pracach nad dokumentami programowymi dotyczącymi kolejnej perspektywy finansowej UE oraz w mechanizmach wsparcia dla regionów objętych transformacją energetyczną – wskazuje spółka. I deklaruje gotowość do współpracy. Poza ew. elektrownią gazową w Turowie PGE przewiduje możliwość nowej elektrociepłowni, która zapewni ciągłość dostaw ciepła dla mieszkańców, a także analizy pod kątem instalacji małych reaktorów modułowych (SMR) oraz inwestycji z obszaru OZE, w tym z zakresu magazynowania energii.