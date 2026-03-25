Z tego artykułu dowiesz się: Jakie zagadnienia dotyczące zaufania, nieufności i rozpoznawalności włodarzy miast analizuje Samorządowy Ranking Zaufania.

W jaki sposób rozpoznawalność samorządowca wpływa jednocześnie na poziom zaufania i nieufności wobec niego.

Którzy prezydenci największych miast cieszą się obecnie najwyższym zaufaniem Polaków.

Którzy lokalni liderzy wywołują największą nieufność i jakie zmiany w tych wskaźnikach zaobserwowano.

Zdecydowanie największy wzrost negatywnych wskazań zaliczył prezydent Krakowa Aleksander Miszalski, do którego brak zaufania w ciągu roku wzrósł aż o 11 punktów procentowych i obecnie przekracza 26 proc.

Samorządowy Ranking Zaufania, przygotowany przez OGB PRO, to nie tylko wskaźnik ufności – jak wskazuje sondażownia, ale również weryfikacja tego, kto jest liderem braku zaufania i jak kształtuje się rozpoznawalność poszczególnych włodarzy.

Znani samorządowcy cieszą się wyższym zaufaniem

Badanie prezydentów dziesięciu największych polskich miast przeprowadzono już po raz siódmy. Co wynika z tegorocznego badania? Na szczycie zaufania wciąż króluje Rafał Trzaskowski, któremu ufa niemal 33 proc. Polaków. Jego wysoki wynik to nie tylko efekt aktywności w Warszawie, ale też szerokiej obecności w mediach, kontaktu z mieszkańcami i podejmowania decyzji, które są zauważalne w skali kraju.

Tuż za nim plasuje się Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, z wynikiem nieco ponad 30 proc., a dalej Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi, której ufa około 20 proc. badanych. Wysoko oceniają oni także Jacka Jaśkowiaka, prezydenta Poznania (14 proc.) oraz Jacka Sutryka, prezydenta Wrocławia (ponad 10 proc.).

Wyraźnie widać, że Polacy ufają przede wszystkim tym samorządowcom, którzy łączą rozpoznawalność medialną z konkretnymi działaniami w mieście, a których decyzje i osiągnięcia można w praktyce zweryfikować.

Widać pewną dynamikę zmian w rankingu. Nawet liderzy zaufania odnotowują wahania – np. Trzaskowski utrzymuje się na szczycie od kilku lat, ale jego wynik lekko spadł w porównaniu z poprzednim rokiem, co może wynikać z rosnącej polaryzacji opinii publicznej i krytyki podejmowanych decyzji. Z kolei Aleksandra Dulkiewicz konsekwentnie zwiększa zaufanie w skali ogólnopolskiej, co pokazuje, że stabilna i widoczna działalność samorządowa procentuje w jej przypadku.

Ale także częściej budzą nieufność

Ranking portalu lokalnapolityka.pl jednocześnie ujawnia, którzy samorządowcy budzą największą nieufność. Na pierwszym miejscu znajduje się ponownie Rafał Trzaskowski, któremu nie ufa prawie 44 proc. respondentów.

Wysoką nieufność odnotowuje też prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Jej poziom sięga w jego przypadku ponad 26 proc. oraz Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia (21 proc.), a także Aleksandra Dulkiewicz – 19,1 proc. W zestawieniu znalazła się też Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi z wynikiem – 16,4 proc. oraz prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, któremu nie ufa co ósmy badany.

To pokazuje, że widoczność w mediach działa w obie strony – przyciąga zarówno zwolenników, jak i krytyków danego polityka. Dodatkowo trzeba pamiętać, że zjawisko nieufności często idzie w parze z rozpoznawalnością. Im bardziej znany prezydent, tym większe zarówno zaufanie, jak i nieufność.

Prezydenci nawet dużych miast nie zawsze są rozpoznawalni

Trzecim wymiarem badania była rozpoznawalność samorządowców wśród Polaków – wielu respondentów nie potrafi wskazać prezydenta dużego miasta. Na szczycie zestawienia „nieznajomości” znajduje się Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy, którego nie zna niemal 88 proc. badanych. Kolejne miejsca zajmują Krzysztof Żuk, prezydent Lublina (83 proc.) oraz Piotr Krzystek, prezydent Szczecina (83 proc.), a prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego nie zna 80 proc. badanych. Najniższy odsetek nieznajomości zanotował Rafał Trzaskowski. Jego nie rozpoznaje średnio co dziesiąty badany.

Samorządowy Ranking Zaufania 2026 pokazuje wyraźnie, że w polskim samorządzie najważniejsze jest zdobywanie zaufania – przede wszystkim poprzez widoczność, konsekwencję i realny wpływ na życie mieszkańców. Polacy ufają liderom największych miast, ale ci sami liderzy wzbudzają też największą nieufność.

Większość samorządowców pozostaje natomiast anonimowa w skali kraju, co ogranicza możliwość oceny ich pracy. W efekcie ranking jest nie tylko listą popularności, ale mapą relacji między widocznością, zaufaniem i nieufnością w polskiej polityce lokalnej, pokazując, jak bardzo obecność w debacie publicznej wpływa na postrzeganie włodarzy miast.