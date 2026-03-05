Energia ze śmieci w miastach. Zielony prąd dla samorządowych jednostek

Jak tłumaczy Jakub Turowicz, rzecznik stołecznego MPO, modernizacja WWE pozwoliła na siedmiokrotne zwiększenie możliwości przetwarzania odpadów, czyniąc ją jedną z największych i najnowocześniejszych tego typu instalacji w Europie.

Tramwaje na zielonym prądzie

Nie tylko Warszawa wykorzystuje odpady w roli źródła energii. W Szczecinie od 2017 r. działa Zakład Unieszkodliwiania Odpadów – EcoGenerator. Jak wyjaśnia Anna Folkman, rzeczniczka Zakładu, w 2025 roku ZUO wyprodukował 81,5 tys. MWh brutto energii elektrycznej oraz 732,6 tys. GJ brutto energii cieplnej. Prawie 22 tys. MWh zasiliło blisko 900 punktów poboru energii, w tym tramwaje, autobusy elektryczne, oświetlenie ulic i Technopark Pomerania.

Podobne rozwiązania wprowadzono w Gdańsku, gdzie Port Czystej Energii spala średnio 13 tys. ton odpadów miesięcznie, produkując około 7 000 MWh energii elektrycznej w miesiącu. – Szacujemy, że w 2026 r. dostarczymy do jednostek organizacyjnych Gdańska około 30 tys. MWh energii elektrycznej – mówi Jędrzej Sieliwończyk z Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Produkowana w ten sposób energia pozwala efektywnie zasilać transport publiczny oraz wybrane jednostki miejskie, a w przyszłości ma obejmować coraz więcej odbiorców.

Także w Bydgoszczy działa spalarnia śmieci produkująca energię elektryczną i cieplną. Jak podaje Marta Stachowiak, rzecznik prezydenta Bydgoszczy, instalacja przetwarza rocznie ok. 190 tys. ton odpadów, czyli ponad 15 tys. ton miesięcznie, generując średnio 25 000 MWh energii miesięcznie (25 proc. elektrycznej, reszta cieplna).

– Energia elektryczna zasila oświetlenie miasta i gmin z grupy zakupowej, a cieplna służy do ogrzewania mieszkań. Linie spalania pracują rocznie ponad 8 100 godzin – mówi Marta Stachowiak.

Miasta oszczędzają na energii elektrycznej

W Krakowie działa Ekospalarnia, uruchomiona w 2016 r. – W 2025 roku zakład przetworzył 219 tys. ton odpadów, produkując 67 680 MWh energii elektrycznej i prawie 1,25 mln GJ ciepła, z czego ponad 330 tys. GJ pochodziło z odzysku ciepła ze spalin – przekazała nam Patrycja Piekoszewska z krakowskiego magistratu. Ok. 56 proc. energii elektrycznej wytwarzanej w krakowskiej Ekospalarni jest uznana za energię zieloną. Kraków inwestuje też w fotowoltaikę, montując panele na dachach i elewacjach, co zwiększa udział energii odnawialnej w produkcji miejskiej.