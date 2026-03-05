Reklama

Energia ze śmieci w miastach. Zielony prąd dla samorządowych jednostek

W Polsce coraz więcej samorządów przekształca odpady komunalne w energię elektryczną i cieplną, wykorzystując nowoczesne spalarnie, a powstały prąd i ciepło są zużywane lokalnie.

Publikacja: 05.03.2026 19:06

Warszawska Wytwórnia Energii może przetwarzać ponad 260 tys. ton odpadów rocznie

Foto: mat. pras.

Janina Blikowska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • W jaki sposób polskie miasta przekształcają odpady komunalne w energię elektryczną i cieplną?
  • Jakie znaczenie ma lokalna produkcja energii dla infrastruktury miejskiej w kontekście niezależności od zewnętrznych dostawców?
  • W jaki sposób energia pozyskiwana ze spalania odpadów wspiera transport publiczny w polskich miastach?
  • Jakie inwestycje planują polskie miasta, aby zwiększyć wykorzystanie energii ze śmieci?

Warszawska Wytwórnia Energii jest już oficjalnie otwarta. To jeden z najnowocześniejszych zakładów tego typu w Europie oraz największa taka instalacja w Polsce. Może ona przetwarzać ponad 260 tys. ton odpadów rocznie. Wartość inwestycji wyniosła ponad 1,6 mld zł i została w całości sfinansowana z budżetu miasta, bez wsparcia funduszy zewnętrznych.

Warszawska Wytwórnia Energii (WWE) przekształca odpady, które dotąd trafiały m.in. na składowiska, w energię i ciepło. Rocznie przetwarza nawet ok. 265 tys. ton odpadów (docelowo blisko 300 tys. ton) i przesyła do sieci ok. 100 tys. MWh energii elektrycznej rocznie – tyle, ile zużywa 50 tys. gospodarstw domowych. Instalacja  dostarcza ok. 200 tys. MWh ciepła – co odpowiada zapotrzebowaniu ok. 30 tys. mieszkań.

–  Dzięki temu odpady stają się wartościowym surowcem energetycznym. Miasto zyskało własne, lokalne paliwo, niezależne od cen węgla czy gazu na światowych rynkach. Ograniczona została również zależność od zewnętrznych podmiotów i kosztownego transportu odpadów. System gospodarki odpadami został ustabilizowany na kolejne 30–40 lat –  podaje stołeczny ratusz.

Jak tłumaczy Jakub Turowicz, rzecznik stołecznego MPO, modernizacja WWE pozwoliła na siedmiokrotne zwiększenie możliwości przetwarzania odpadów, czyniąc ją jedną z największych i najnowocześniejszych tego typu instalacji w Europie. 

Tramwaje na zielonym prądzie

Nie tylko Warszawa wykorzystuje odpady w roli źródła energii. W Szczecinie od 2017 r. działa Zakład Unieszkodliwiania Odpadów – EcoGenerator. Jak wyjaśnia Anna Folkman, rzeczniczka Zakładu, w 2025 roku ZUO wyprodukował 81,5 tys. MWh brutto energii elektrycznej oraz 732,6 tys. GJ brutto energii cieplnej. Prawie 22 tys. MWh zasiliło blisko 900 punktów poboru energii, w tym tramwaje, autobusy elektryczne, oświetlenie ulic i Technopark Pomerania.

Podobne rozwiązania wprowadzono w Gdańsku, gdzie Port Czystej Energii spala średnio 13 tys. ton odpadów miesięcznie, produkując około 7 000 MWh energii elektrycznej w miesiącu. –  Szacujemy,  że w 2026 r. dostarczymy do jednostek organizacyjnych Gdańska około 30 tys. MWh energii elektrycznej – mówi Jędrzej Sieliwończyk z Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Produkowana w ten sposób energia pozwala efektywnie zasilać transport publiczny oraz wybrane jednostki miejskie, a w przyszłości ma obejmować coraz więcej odbiorców.

Także w Bydgoszczy działa spalarnia śmieci produkująca energię elektryczną i cieplną. Jak podaje Marta Stachowiak, rzecznik prezydenta Bydgoszczy,  instalacja przetwarza rocznie ok. 190 tys. ton odpadów, czyli ponad 15 tys. ton miesięcznie, generując średnio 25 000 MWh energii miesięcznie (25 proc. elektrycznej, reszta cieplna).

– Energia elektryczna zasila oświetlenie miasta i gmin z grupy zakupowej, a cieplna służy do ogrzewania mieszkań. Linie spalania pracują rocznie ponad 8 100 godzin – mówi Marta Stachowiak.

Miasta oszczędzają na energii elektrycznej

W Krakowie działa Ekospalarnia, uruchomiona w 2016 r. –  W 2025 roku zakład przetworzył 219 tys. ton odpadów, produkując 67 680 MWh energii elektrycznej i prawie 1,25 mln GJ ciepła, z czego ponad 330 tys. GJ pochodziło z odzysku ciepła ze spalin – przekazała nam Patrycja Piekoszewska z krakowskiego magistratu. Ok. 56 proc. energii elektrycznej wytwarzanej w krakowskiej Ekospalarni jest uznana za energię zieloną. Kraków inwestuje też w fotowoltaikę, montując panele na dachach i elewacjach, co zwiększa udział energii odnawialnej w produkcji miejskiej.

Spalarnia w Białymstoku również działa od 2016 r. – Przez te 10 lat unieszkodliwiono tu 1 mln 100 tys. ton odpadów, a zakład wyprodukował 3 mln 310 tys. GJ ciepła systemowego oraz 450 tys. MWh energii elektrycznej. Część energii zasili również nowo powstający park wodny, co pozwoli na istotne zmniejszenie kosztów funkcjonowania obiektu.

Skala produkcji energii ze śmieci w polskich miastach jest znacząca. Warszawa wytwarza rocznie około 100 tys. MWh energii elektrycznej i 200 tys. MWh ciepła. Szczecin – 81,5 tys. MWh energii elektrycznej i 732,6 tys. GJ ciepła. Gdańsk dostarcza do jednostek miejskich ok. 30 tys. MWh rocznie, Kraków wytwarza 67 680 MWh energii elektrycznej i 1,25 mln GJ ciepła, a Białystok w ciągu 10 lat uzyskał 450 tys. MWh energii elektrycznej i 3,31 mln GJ ciepła.

