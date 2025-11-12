Reklama

Polskie miasta szykują jarmarki świąteczne. Dla mieszkańców i turystów

Mają one coraz większe znaczenie nie tylko dla mieszkańców, ale także dla lokalnej gospodarki i turystyki. A w tym roku świąteczne jarmarki zapowiadają się wyjątkowo okazale. Będą większe, dłuższe i bogatsze w atrakcje niż w poprzednich latach.

Publikacja: 12.11.2025 16:14

Największy jarmark w kraju po raz kolejny odbędzie się we Wrocławiu. Miasto przygotowało aż 260 domk

Największy jarmark w kraju po raz kolejny odbędzie się we Wrocławiu. Miasto przygotowało aż 260 domków handlowych rozlokowanych na Rynku, Placu Solnym, Oławskiej i Świdnickiej.

Foto: adobestock

Janina Blikowska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie znaczenie mają świąteczne jarmarki dla lokalnych społeczności i turystyki?
  • Jakie atrakcje oferują największe świąteczne jarmarki w Polsce?
  • Co wyróżnia krakowskie jarmarki na tle innych europejskich wydarzeń świątecznych?
  • Dlaczego polskie jarmarki świąteczne zyskują międzynarodowe uznanie?

Jako pierwsze sezon zainaugurują Wrocław czy Poznań. Tam okolicznościowe bazary ruszą już 21 listopada, a dzień później rozświetlą się świąteczne dekoracje w Krakowie i Szczecinie. W Łodzi jarmark otworzy swoje podwoje 29 listopada, zaś w Lublinie – 18 grudnia, w ramach Festiwalu Bożego Narodzenia.

W większości miast imprezy potrwają do początku stycznia, tworząc przestrzeń wspólnego świętowania, zakupów i spotkań. Nie tylko mieszkańców, ale też osób przyjezdnych.

Jarmarki świąteczne – coraz większe i coraz popularniejsze

Największy jarmark w kraju po raz kolejny odbędzie się we Wrocławiu. Miasto przygotowało aż 260 domków handlowych rozlokowanych na Rynku, Placu Solnym, Oławskiej i Świdnickiej.

– To już osiemnasta edycja jednego z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń zimowych w Polsce i Europie. W ubiegłym roku odwiedziło nas ponad 800 tysięcy osób, a w tym roku spodziewamy się jeszcze większej frekwencji – mówi Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektorka Departamentu Strategii i Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Ponad 1,7 mln turystów zwiedziło w 2024 roku Kopalnię Soli Wieliczka. W tym roku liczba odwiedzający
Warto zobaczyć
Unijne pieniądze pomagają błyszczeć turystycznym atrakcjom

Wrocław rozwija też mniejsze, dzielnicowe jarmarki, by – jak podkreśla Szymczak-Pomianowska – mieszkańcy mogli budować wspólnoty i więzi sąsiedzkie także poza centrum.

Rozmach nie omija też Poznania, gdzie Betlejem Poznańskie potrwa od 21 listopada do 6 stycznia. Oprócz setek stoisk z rękodziełem i lokalnymi przysmakami pojawi się powiększone lodowisko, koncerty, warsztaty i widowiska świetlne. Jedną z głównych atrakcji będzie powiększone lodowisko, a oprócz niego zaplanowano również koncerty, animacje dla dzieci, warsztaty i pokazy świetlne.

– W ubiegłym roku nasze Betlejem przyciągnęło kilkaset tysięcy osób, a liczymy, że w tym roku padnie rekord – zapowiada Anna Dorna, przedstawicielka organizatora.

Świąteczne serca miast

W Łodzi jarmark ponownie stanie na Placu Wolności – w samym sercu miasta. Otwarcie zaplanowano na 29 listopada, wraz z rozświetleniem Piotrkowskiej i miejskiej choinki. W trzydziestu domkach wystawcy zaoferują ozdoby, upominki i świąteczne specjały, a całość uzupełnią iluminacje, strefy degustacji i oprawa muzyczna. – Ubiegłoroczny jarmark przyciągnął tłumy, a spodziewamy się, że w tym roku odwiedzi nas jeszcze więcej osób – przekazało nam Biuro Promocji Urzędu Miasta Łodzi.

W Szczecinie bożonarodzeniowe miasteczko rozrośnie się do 90 stoisk rozmieszczonych na trzech placach w centrum Alei Kwiatowej, Placu Adamowicza i Placu Lotników. Od 28 listopada do 21 grudnia miasto wypełni zapach pierników i grzanego wina.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Iluminacje świąteczne w Poznaniu zostaną rozświetlone już w niedzielę, 1 grudnia
Z regionów
Coraz więcej magii świąt. Rozbłysną iluminacje w polskich miastach

Wśród wystawców znajdą się lokalni producenci oraz manufaktury z różnych zakątków kraju. Łącznie podczas jarmarku zaprezentuje się niemal 90 wystawców. A dla najmłodszych przygotowano karuzele, koło młyńskie, Domek Świętego Mikołaja i specjalne punkty fotograficzne.

– W każdy weekend ubiegłoroczny jarmark odwiedzało 30–40 tysięcy osób. To pokazuje, jak bardzo mieszkańcy potrzebują takich wydarzeń – podkreśla Maciej Homis, rzecznik Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia.

Budowanie wspólnoty i sąsiedzkich więzi

Niezmiennie jednym z symboli świątecznej Polski pozostaje krakowski Rynek Główny, gdzie jarmark potrwa od 28 listopada do 1 stycznia 2026 r. Ponad 30 wystawców z Polski i zagranicy (m.in. z Litwy, Słowacji i Węgier) zaprezentuje wyroby rzemieślnicze i regionalne specjały. W programie znajdą się też wydarzenia kulturalne – Korowód Kolędniczy, Obrzęd Dziadów Polskich i prezentacje gmin Małopolski.

Kraków od lat plasuje się w czołówce europejskich rankingów najpiękniejszych jarmarków, publikowanych przez media takie jak Time Out czy CNN. – W ubiegłym roku w centrum Krakowa pojawiło się prawie 740 tysięcy osób. Staramy się, by jarmark był nie tylko atrakcją turystyczną, ale też miejscem spotkań mieszkańców – mówi Patrycja Piekoszewska z biura prasowego Urzędu Miasta. W tym roku nowością będą zniżki dla posiadaczy Karty Krakowskiej oraz dodatkowy jarmark na Małym Rynku.

Swoją propozycję ma również Lublin, który od 18 do 21 grudnia zorganizuje jarmark w ramach Festiwalu Bożego Narodzenia na Starym Mieście. Drewniane domki z rękodziełem i przysmakami uzupełni bogaty program artystyczny. Miasto przygotowuje też lodowisko na Placu Litewskim oraz nowe elementy iluminacji. – Z roku na rok rośnie popularność zimowych atrakcji w Lublinie, dlatego spodziewamy się dużego zainteresowania także w tym roku  – zapowiada Joanna Stryczewska z biura prasowego lubelskiego ratusza.

Reklama
Reklama

Polskie jarmarki w europejskiej czołówce

Polskie jarmarki świąteczne zyskują coraz większą popularność, bo są coraz bardziej atrakcyjne. Potwierdzeniem tej popularności jest choćby sukces gdańskiego jarmarku, który w ubiegłym roku zajął drugie miejsce w konkursie „Best Christmas Markets in Europe” organizowanym przez European Best Destinations.

Wyróżnienie pokazuje, że polskie miasta coraz śmielej konkurują z Wiedniem, Pragą czy Budapesztem, a klimat rodzimych jarmarków zaczyna być rozpoznawalnym znakiem jakości.

 

 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Polska dolnośląskie Wrocław małopolskie Kraków jarmark bożonarodzeniowy

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie znaczenie mają świąteczne jarmarki dla lokalnych społeczności i turystyki?
  • Jakie atrakcje oferują największe świąteczne jarmarki w Polsce?
  • Co wyróżnia krakowskie jarmarki na tle innych europejskich wydarzeń świątecznych?
  • Dlaczego polskie jarmarki świąteczne zyskują międzynarodowe uznanie?
Pozostało jeszcze 95% artykułu

Jako pierwsze sezon zainaugurują Wrocław czy Poznań. Tam okolicznościowe bazary ruszą już 21 listopada, a dzień później rozświetlą się świąteczne dekoracje w Krakowie i Szczecinie. W Łodzi jarmark otworzy swoje podwoje 29 listopada, zaś w Lublinie – 18 grudnia, w ramach Festiwalu Bożego Narodzenia.

W większości miast imprezy potrwają do początku stycznia, tworząc przestrzeń wspólnego świętowania, zakupów i spotkań. Nie tylko mieszkańców, ale też osób przyjezdnych.

Pozostało jeszcze 91% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
W Polsce zarejestrowano już ponad 411 tysięcy operatorów dronów – to o 140 tysięcy więcej niż rok wc
Z regionów
Tarcze antydronowe. Czy samorządy zbudują je nad miastami?
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
W tym roku Wrocław po raz trzynasty zaprosił mieszkańców do wspólnego decydowania o miejskich inwest
Z regionów
Fałszerstwo we Wrocławiu? MSWiA zapowiada zmiany w budżetach obywatelskich
W Zakopanem, tak jak na Forum Ekonomicznym, odbędzie się szereg debat.
Z regionów
W Zakopanem o nowych wyzwaniach dla samorządów
Większość śmieci z cmentarzy – szklane znicze, sztuczne kwiaty i folie nie nadają się do recyklingu
Z regionów
Po Święcie Zmarłych zostają tony śmieci. Za ich utylizację płacą miasta
Rynek europejski potrzebuje lepszych regulacji
Materiał Promocyjny
Rynek europejski potrzebuje lepszych regulacji
Tylko w najbliższym roku Holding Łódź zainwestuje ponad 66 mln zł w modernizację obiektów i nowe atr
Z regionów
Holding Łódź: miliony na inwestycje i oszczędności dla miasta
Wiedza, która trafia w punkt. Prosto do Ciebie. Zamów już dziś!
Materiał Promocyjny
Wiedza, która trafia w punkt. Prosto do Ciebie. Zamów już dziś!
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama