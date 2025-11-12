Polskie miasta szykują jarmarki świąteczne. Dla mieszkańców i turystów

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie znaczenie mają świąteczne jarmarki dla lokalnych społeczności i turystyki?

Jakie atrakcje oferują największe świąteczne jarmarki w Polsce?

Co wyróżnia krakowskie jarmarki na tle innych europejskich wydarzeń świątecznych?

Dlaczego polskie jarmarki świąteczne zyskują międzynarodowe uznanie?

Jako pierwsze sezon zainaugurują Wrocław czy Poznań. Tam okolicznościowe bazary ruszą już 21 listopada, a dzień później rozświetlą się świąteczne dekoracje w Krakowie i Szczecinie. W Łodzi jarmark otworzy swoje podwoje 29 listopada, zaś w Lublinie – 18 grudnia, w ramach Festiwalu Bożego Narodzenia.

W większości miast imprezy potrwają do początku stycznia, tworząc przestrzeń wspólnego świętowania, zakupów i spotkań. Nie tylko mieszkańców, ale też osób przyjezdnych.

Jarmarki świąteczne – coraz większe i coraz popularniejsze

Największy jarmark w kraju po raz kolejny odbędzie się we Wrocławiu. Miasto przygotowało aż 260 domków handlowych rozlokowanych na Rynku, Placu Solnym, Oławskiej i Świdnickiej.

– To już osiemnasta edycja jednego z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń zimowych w Polsce i Europie. W ubiegłym roku odwiedziło nas ponad 800 tysięcy osób, a w tym roku spodziewamy się jeszcze większej frekwencji – mówi Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektorka Departamentu Strategii i Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia.