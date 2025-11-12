Polskie miasta szykują jarmarki świąteczne. Dla mieszkańców i turystów

Aktualizacja: 13.11.2025 06:58 Publikacja: 12.11.2025 16:14
Największy jarmark w kraju po raz kolejny odbędzie się we Wrocławiu. Miasto przygotowało aż 260 domków handlowych rozlokowanych na Rynku, Placu Solnym, Oławskiej i Świdnickiej.
Jako pierwsze sezon zainaugurują Wrocław czy Poznań. Tam okolicznościowe bazary ruszą już 21 listopada, a dzień później rozświetlą się świąteczne dekoracje w Krakowie i Szczecinie. W Łodzi jarmark otworzy swoje podwoje 29 listopada, zaś w Lublinie – 18 grudnia, w ramach Festiwalu Bożego Narodzenia.
W większości miast imprezy potrwają do początku stycznia, tworząc przestrzeń wspólnego świętowania, zakupów i spotkań. Nie tylko mieszkańców, ale też osób przyjezdnych.
– To już osiemnasta edycja jednego z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń zimowych w Polsce i Europie. W ubiegłym roku odwiedziło nas ponad 800 tysięcy osób, a w tym roku spodziewamy się jeszcze większej frekwencji – mówi Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektorka Departamentu Strategii i Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia.
Wrocław rozwija też mniejsze, dzielnicowe jarmarki, by – jak podkreśla Szymczak-Pomianowska – mieszkańcy mogli budować wspólnoty i więzi sąsiedzkie także poza centrum.
Rozmach nie omija też Poznania, gdzie Betlejem Poznańskie potrwa od 21 listopada do 6 stycznia. Oprócz setek stoisk z rękodziełem i lokalnymi przysmakami pojawi się powiększone lodowisko, koncerty, warsztaty i widowiska świetlne. Jedną z głównych atrakcji będzie powiększone lodowisko, a oprócz niego zaplanowano również koncerty, animacje dla dzieci, warsztaty i pokazy świetlne.
– W ubiegłym roku nasze Betlejem przyciągnęło kilkaset tysięcy osób, a liczymy, że w tym roku padnie rekord – zapowiada Anna Dorna, przedstawicielka organizatora.
W Łodzi jarmark ponownie stanie na Placu Wolności – w samym sercu miasta. Otwarcie zaplanowano na 29 listopada, wraz z rozświetleniem Piotrkowskiej i miejskiej choinki. W trzydziestu domkach wystawcy zaoferują ozdoby, upominki i świąteczne specjały, a całość uzupełnią iluminacje, strefy degustacji i oprawa muzyczna. – Ubiegłoroczny jarmark przyciągnął tłumy, a spodziewamy się, że w tym roku odwiedzi nas jeszcze więcej osób – przekazało nam Biuro Promocji Urzędu Miasta Łodzi.
W Szczecinie bożonarodzeniowe miasteczko rozrośnie się do 90 stoisk rozmieszczonych na trzech placach w centrum Alei Kwiatowej, Placu Adamowicza i Placu Lotników. Od 28 listopada do 21 grudnia miasto wypełni zapach pierników i grzanego wina.
Wśród wystawców znajdą się lokalni producenci oraz manufaktury z różnych zakątków kraju. Łącznie podczas jarmarku zaprezentuje się niemal 90 wystawców. A dla najmłodszych przygotowano karuzele, koło młyńskie, Domek Świętego Mikołaja i specjalne punkty fotograficzne.
– W każdy weekend ubiegłoroczny jarmark odwiedzało 30–40 tysięcy osób. To pokazuje, jak bardzo mieszkańcy potrzebują takich wydarzeń – podkreśla Maciej Homis, rzecznik Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia.
Niezmiennie jednym z symboli świątecznej Polski pozostaje krakowski Rynek Główny, gdzie jarmark potrwa od 28 listopada do 1 stycznia 2026 r. Ponad 30 wystawców z Polski i zagranicy (m.in. z Litwy, Słowacji i Węgier) zaprezentuje wyroby rzemieślnicze i regionalne specjały. W programie znajdą się też wydarzenia kulturalne – Korowód Kolędniczy, Obrzęd Dziadów Polskich i prezentacje gmin Małopolski.
Kraków od lat plasuje się w czołówce europejskich rankingów najpiękniejszych jarmarków, publikowanych przez media takie jak Time Out czy CNN. – W ubiegłym roku w centrum Krakowa pojawiło się prawie 740 tysięcy osób. Staramy się, by jarmark był nie tylko atrakcją turystyczną, ale też miejscem spotkań mieszkańców – mówi Patrycja Piekoszewska z biura prasowego Urzędu Miasta. W tym roku nowością będą zniżki dla posiadaczy Karty Krakowskiej oraz dodatkowy jarmark na Małym Rynku.
Swoją propozycję ma również Lublin, który od 18 do 21 grudnia zorganizuje jarmark w ramach Festiwalu Bożego Narodzenia na Starym Mieście. Drewniane domki z rękodziełem i przysmakami uzupełni bogaty program artystyczny. Miasto przygotowuje też lodowisko na Placu Litewskim oraz nowe elementy iluminacji. – Z roku na rok rośnie popularność zimowych atrakcji w Lublinie, dlatego spodziewamy się dużego zainteresowania także w tym roku – zapowiada Joanna Stryczewska z biura prasowego lubelskiego ratusza.
Polskie jarmarki świąteczne zyskują coraz większą popularność, bo są coraz bardziej atrakcyjne. Potwierdzeniem tej popularności jest choćby sukces gdańskiego jarmarku, który w ubiegłym roku zajął drugie miejsce w konkursie „Best Christmas Markets in Europe” organizowanym przez European Best Destinations.
Wyróżnienie pokazuje, że polskie miasta coraz śmielej konkurują z Wiedniem, Pragą czy Budapesztem, a klimat rodzimych jarmarków zaczyna być rozpoznawalnym znakiem jakości.
