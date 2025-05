Dowiozą do komisji wyborczej za darmo. Byle tylko zagłosować

- We Wrocławiu w dniu wyborów przejazdy komunikacją miejską są darmowe. Ma to ułatwić dotarcie do lokali wyborczych. Każdy wyborczy dzień jest we Wrocławiu dniem bezpłatnej komunikacji miejskiej, bo tak w marcu ubiegłego roku zdecydowali nasi radni - mówi Mikołaj Czerwiński z wrocławskiego ratusza.

Specjalny transport dla niepełnosprawnych i starszych

Już w niedzielę pierwsza tura wyborów prezydenckich. Wiele osób, które tego dnia będą przebywać poza miejscem stałego zamieszkania, czy zameldowania zadbało o to, by jednak wziąć udział w głosowaniu.

W Krakowie, gdzie jest 612 454 wyborców uprawnionych jest do udziału w wyborach prezydenckich, złożono 70 699 wniosków o zmianę miejsca głosowania. Z kolei w Lublinie mieszkańcy złożyli ok. 15,5 tys. wniosków o zmianę miejsca głosowania. A we Wrocławiu do spisu wyborców dopisało się ponad 61 tys. osób. Wydano również ponad 7,5 tysięcy zaświadczeń o prawie do głosowania.

Zgodnie z kodeksem wyborczym osoby niepełnosprawne, starsze, czy mające problem z poruszaniem się mogą liczyć na transport do lokalu wyborczego. Tylko w Krakowie zgłosiło się 100 osób, które chcą skorzystać z takiej możliwości.