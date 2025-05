Władze regionów wydadzą miliony na drogi rowerowe

Na południu województwa śląskiego 45 km nowych tras rowerowych powstanie na Podbeskidziu. Na początku 2025 r. efektem współpracy miasta Żywiec, gmin Czernichów i Łodygowice oraz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu było podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Rozwój zeroemisyjnej mobilności nad Jeziorem Żywieckim i Międzybrodzkim”. Wart 177 mln zł projekt, mający promować zeroemisyjną mobilność, finansowany jest głównie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027.

Prace nad budową tras rozpoczną się w 2025 r., a ich zakończenie planowane jest na 2026 r. Pierwsze przetargi zostały już uruchomione, rozpisała je gmina Łodygowice. Pierwszy dotyczy budowy drogi pieszo-rowerowej wzdłuż brzegów Jeziora Żywieckiego, w miejscowości Zarzecze. Drugi – budowy na tej trasie obiektów inżynieryjnych. – Zbudowana ścieżka pieszo-rowerowa wokół malowniczych jezior Żywieckiego i Międzybrodzkiego będzie ogromną atrakcją turystyczną dla powiatu żywieckiego. Wpłynie to na zwiększenie liczby turystów i przyczyni się do wzrostu gospodarczego regionu, a także przyniesie korzyści lokalnym przedsiębiorcom – mówi Mirosław Dziergas, dyrektor Wydziału Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu w Starostwie Powiatowym w Żywcu.

Potrzebna specustawa

Organizatorzy rozbudowy dróg rowerowych podkreślają, że dla rozwoju infrastruktury potrzebny byłby szereg działań usprawniających realizację inwestycji. To np. specustawa przyspieszająca związane z nimi procedury administracyjne czy wykorzystanie pod ścieżki rowerowe korony wałów przeciwpowodziowych. Standaryzacja danych o dostępnej infrastrukturze mogłaby zaś sprawić, że rowerzyści w całym kraju mieliby dostęp do spójnych, aktualnych danych o trasach, co ułatwiłoby planowanie wycieczek i zwiększyło bezpieczeństwo.

W czasie niedawnego spotkania przedstawicieli regionów, środowisk rowerowych, resortu infrastruktury i organizacji turystycznych, zorganizowanego przez samorząd Małopolski, podkreślano konieczność działań systemowych. Takie skoordynowane działania na szczeblu krajowym – w legislacji, finansowaniu i standardach – pozwolą w pełni wykorzystać potencjał coraz liczniejszych inwestycji w infrastrukturę rowerową.