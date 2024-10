Rafał Trzaskowski kandydatem na prezydenta? Co to oznacza dla Warszawy i samorządu?

Z naszych rozmów wynika, że jeden z nich jest już całkiem jasno widoczny. Zgodnie z aktualnymi sondażami, Trzaskowski zdobywa dziś największe poparcie ze wszystkich potencjalnych kandydatów. W sondażu dla „Rzeczpospolitej” sprzed kilku tygodni Trzaskowski w I turze wyprzedzał potencjalnego kandydata PiS, Karola Nawrockiego, o ponad 10 punktów procentowych. Obecnie w KO Trzaskowski jest uznawany nie tylko za faworyta do nominacji, ale i faworyta przyszłorocznego wyścigu w ogóle. Rozmówcy z PO przekonują, że na niekorzyść PiS wskazuje m.in. chaos przy wyborze kandydata (niedawne wycofanie się z pomysłu prawyborów itd).

W Warszawie powoli ruszają za to przymiarki do tego, kto mógłby zostać następcą Rafała Trzaskowskiego na jego dotychczasowym stanowisku. Im bliżej wyborów – i im bardziej wydaje się, że Trzaskowski jest nie tylko kandydatem, ale i będzie ich faworytem – tym intensywniejsze będą te spekulacje.

Gra o tron w stolicy: Kto stanie na czele władz Warszawy jeśli Rafał Trzaskowski zostanie prezydentem Polski?

Personalne spekulacje co do potencjalnej kampanii prezydenckiej w stolicy obejmują co najmniej – po stronie Koalicji Obywatelskiej, oczywiście – kilka nazwisk. To pierwsza przyczyna, dla której kampania prezydencka w 2025 r. ma związek ze sprawami samorządu.

I tak jedno z nazwisk, które pojawia się już teraz w warszawskich spekulacjach to nazwisko Marcina Kierwińskiego, obecnie sekrearza generalnego PO i pełnomocnika rządu ds. zwalczania skutków powodzi. Kierwiński jest też szefem warszawskich struktur partii i jednym z najbardziej wpływowych polityków PO. Już w chwili, gdy kandydował do PE w tym roku, pojawiały się plotki, że to element rozgrywki przed potencjalnymi wyborami prezydenckim w stolicy. Jeśli Trzaskowski zostanie najpierw kandydatem KO, a później prezydentem Polski, to kampania w stolicy odbędzie się najpewniej jesienią przyszłego roku.

Czytaj więcej Polityka Marcin Kierwiński niespodziewanie wraca do gry. Dlaczego? Powrót Marcina Kierwińskiego – sekretarza generalnego PO i szefa warszawskich struktur partii Donalda Tuska – do rządu to jedna z najbardziej zaskakujących być może w tym roku decyzji kadrowych w koalicji. Co się za nią kryje?

Drugim nazwiskiem w rozważaniach wokół tego, kto może być jego następcą w ratuszu, jest nazwisko Aleksandry Gajewskiej, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej (oraz oczywiście posłanki z Warszawy). Innym – chociaż z dużo mniejszymi szansami, zdaniem naszych dobrze poinformowanych rozmówców – jest Renata Kaznowska, obecnie wiceprezydent Warszawy.