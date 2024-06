Kosiarki nie wyjadą w teren. „Celem jest walka z miejskimi wyspami ciepła”

Cztery razy w sezonie kosiarki wjadą na miejsca zadrzewione oraz pas do 2 metrów wokół tego terenu, pasy rozdziału między jezdniami, skarpy czy szerokie polany wzdłuż chodników poza pasem bezpieczeństwa. A tylko dwa razy do roku koszone są duże tereny niewymagające częstego koszenia oraz łąki kwietne (zwyczajowo raz w roku). A do ekosfer – kosiarki nie wjadą.

Część miejsc trzeba kosić regularnie

Mniej koszenia też w Gdańsku. Tam harmonogram oraz częstotliwość koszenia są w także dostosowane do lokalizacji i charakteru przestrzeni. - W kilku lokalizacjach trawniki są wyposażone w system automatycznego nawadniania, a ograniczenie koszenia spowodowałoby degradację murawy – podaje Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.

Urzędnicy przyznają, że zabytkowe parki, jak np. Park Oliwski, Park Oruński czy Park Kuźniczki wymagają koszenia. Podobnie jak najbardziej reprezentacyjne miejsca w mieście – rejon Głównego i Starego Miasta. Systematycznie koszone są także przestrzenie rekreacyjne w parkach. Dzięki temu mieszkańcy i turyści mogą bez przeszkód wypoczywać na polanach piknikowych.

- Ale więcej roślinności typowej dla łąk i obszarów biologicznie czynnych oraz mniej koszenia tam, gdzie to możliwe. To standard realizowany konsekwentnie od kilku lat i zyskujący coraz większe zrozumienie wśród mieszkańców Gdańska. Celem jest walka z miejskimi wyspami ciepła i wspieranie bioróżnorodności. Najważniejszy jest kompromis pomiędzy bezpieczeństwem, porządkiem i estetyką – tłumaczą urzędnicy z Gdańska.

Czytaj więcej Ekologia Kosiarki dłużej zostaną w garażach. Miasta będą rzadziej kosić trawniki Trawa zatrzymuje wilgoć i daje chłód, wytwarza tlen, pochłania pyły i inne zanieczyszczenia – podają wrocławscy urzędnicy. Dlatego stolica Dolnego Śląska ogranicza koszenie. Podobnie jest też w innych miastach.

Podkreślają, że wyższa trawa i roślinność naturalnie występująca na łąkach mają pozytywny wpływ zarówno na poziom wilgotności, jak również na temperaturę.