Jarmarki wielkanocne w polskich miastach. Pisanki, plecionki i Siuda Baba

Tradycyjne święcenie koszyczków wielkanocnych z udziałem władz miasta i kościoła odbędzie się 30 marca. Po poświęceniu po raz pierwszy od kilku lat, na Rynku ustawiony zostanie stół z potrawami wielkanocnymi, którymi poczęstować będą się mogli chętni krakowianie. To także jedna z nowszych tradycji krakowskiego jarmarku.

Siuda Baba i inne jarmarki

W Lany Poniedziałek, 1 kwietnia na krakowski Rynek przybędzie Siuda Baba, która będzie smarować sadzą i szukać swoich następczyń. Siuda Baba to jeden ze zwyczajów kultywowanych do tej pory w podkrakowskich wsiach. Jest to mężczyzna przebrany za usmoloną kobietę, ubraną w podartą spódnicę.

Zgodnie z legendą Siuda Baba była kapłanką bogini Ledy i pilnowała wiecznego ognia. Swoją służbę pełniła przez cały rok i tylko raz, w poniedziałek wielkanocny, mogła znaleźć swoją następczynię. Szukała wtedy dziewicy, która nie mogła się wykupić i zostawała Siudą Babą na kolejny rok. Wykup, w postaci datku wrzuconego do garnuszka, można zastąpić buziakiem... Warto dodać, że Siuda Baba to jeden z tych zwyczajów, który cieszy się olbrzymim zainteresowaniem w czasie trwania jarmarku. Nie występuje na innych tego typu imprezach.

Natomiast konkursy na wielkanocna palmę są elementami innych imprez wielkanocnych w kraju. W Oławie podczas Jarmarku Wielkanocnego Trzy Samorządy będzie wybierana nie tylko najpiękniejsza palma wielkanocna ale także najsmaczniejsza babka drożdżowa. Oława podobnie jak Kraków promuje swój jarmark wielkanocny jako wydarzenie kulturalno-handlowe, nie tylko imprezę handlową.

Podobnie reklamowany jest jarmark „Jeleniogórski zajączek” . Impreza, która odbywa się na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze jest radosnym spotkaniem z tradycją, nawiązujących zarówno do Świąt, jak folkloru i rozpoczynającej się wiosny. Są gry, zabawy i warsztaty nie tylko dla najmłodszych.