Zakupy świąteczne na świątecznym jarmarku? Nie ma co liczyć na niskie ceny

- W jednej z ładowni przeniesiemy się do świata retro, by obejrzeć bydgoski skład kolonialny z początków XX wieku oraz tradycyjnie przystrojoną choinkę. Szyku lat 20-tych i 30-tych, zadawać będą wystylizowani sprzedawcy. Do tego smak i zapach tradycyjnych, ręcznie robionych kołaczy, czekolady z manufaktury słodyczy, kawy oraz grzańca – zachęcają urzędnicy.

W Warszawie tradycyjny jarmark przed świętami zorganizowany został na międzymurzu przy ul. Podwale. Kupcy są tam już od ponad tygodnia.

Ale mniejsze jarmarki i bazary świąteczne zaplanowano w wielu dzielnicach Warszawy. W sobotę ruszy świąteczny Żoli Bazar przy ul. Czarnieckiego 51, czy Rembertowska Choinka – impreza przed Urzędem Dzielnicy Rembertów. A tydzień później kiermasz z występami artystycznymi przy Urzędzie Dzielnicy Wesoła.

Z kolei 16 grudnia zaplanowano na Bemowie finał akcji „Choinka pod choinkę”. Prócz losowania tysiąca drzewek będą gwiazdkowe warsztaty i jarmark rękodzieła. W ten sam weekend zaplanowano też jarmark na Plaży Wilanów.

Na jarmarkach atrakcji moc

Także w innych miastach, jak w Krakowie, Wrocławiu czy w Gdańsku jarmarki uruchomiono pod koniec listopada.