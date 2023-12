Informację o akcji służb jako pierwsze podało Radio Łódź, tłumacząc, że do interwencji doszło po sygnale od mieszkańca, który zauważył usterkę w konstrukcji wsporników podtrzymujących dach wiaty przystanku. Mężczyzna przekazał też zdjęcie, ale było ono wykonane z poziomu chodnika i nie można było na jego podstawie ustalić, czy domniemana usterka zagraża pasażerom i tramwajom. Około północy w nocy z wtorku na środę na przystanku pojawiła się policja, straż pożarna, technicy z MPK Łódź, dyrektor Centrum Zarządzania Kryzysowego i powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Łodzi. Podejrzane miejsce sprawdzono najpierw z drona, a następnie przy pomocy strażackiego podnośnika.



- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wspólnie ze Strażą Pożarną skontrolował miejsca zgłoszone przez mieszkańca Łodzi. Nie stwierdził na dziś zagrożenia dla konstrukcji. Inspektorat będzie sporządzał dalszy raport - uspokajał po kontroli Paweł Śpiechowicz z Urzędu Miasta Łodzi. W rozmowie z Radiem Łódź zapewniał, że nie ma niebezpieczeństwa dla pasażerów.

- Zauważyliśmy pewne niedociągnięcia, ale na razie jest za wcześnie, aby powiedzieć, czy to jest jakaś eksploatacyjna wada, czy też błąd montażowy. Musimy się skontaktować z projektantem i wykonawcami. Teraz chcemy też zapoznać się z dokumentacją projektową, w tym z dziennikiem montażu i dokumentacją dotyczącą przeglądów przeprowadzanych raz do roku - tłumaczył z kolei Bohdan Wielanek, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, cytowany przez „Gazetę Wyborczą Łódź”. - Chodzi o to, że jedna ze śrub nie ma nakrętki, a 20 cm dalej tzw. blachy czołowe łączące dwa elementy metalowe nie przylegają do siebie. Tego rodzaju usterka nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa - zapewnił.



„Stajnia jednorożców” - najsłynniejszy przystanek w Łodzi

Przystanek „Piotrkowska Centrum” to dworzec tramwajowy łączący dwie osie komunikacyjne Łodzi - Trasę W-Z oraz Łódzki Tramwaj Regionalny (północ-południe), zaprojektowany przez Jana Gałeckiego. Zadaszenie o długości 100 metrów i szerokości 33 metrów wykonano ze specjalnej, barwionej membrany, która imituje technikę witrażu. Otwarty w 2015 roku przystanek ze względu na swój kolor nazywany jest „Stajnią jednorożców”.