Miejskie pamiątki: Designerskie i niebanalne? Najlepsze są tradycyjne

Nieoczywiste pamiątki

Osobna kategoria to tzw. pamiątki nieoczywiste – zwykle zaprojektowane przez artystów, designerów czy rzemieslników, które same w sobie są współczesnymi dziełami sztuki, ale są też symbolami miasta. Na stworzenie takich pamiątek porwał się kilka lat temu m.in. Gdańsk. Do ich zaprojektowania zaprosił gdańskich artystów, twórców różnych dziedzin. I tak powstały: pocztówki z wizerunkami ikon modernistycznych gdańskiej architektury (pawilon meblowy LOT, budynek Teatru Wybrzeże, Hala widowiskowo-sportowa Olivia i wieżowiec Olimp), skarpetki z motywem trójzębu Neptuna i ryb, portrety słynnych mieszkańców Gdańska – Jana Heweliusza, Sat-Okha czy Artura Shopenhauera i podstawki w postaci kafli z błękitnymi ilustracjami. Oraz płyta z nagraniem szumu fal Bałtyku.

Nieoczywiste, artystyczne pamiątki produkują też Katowice. - Wydział Promocji UMK opracowuje własne projekty graficzne, ale staramy się też zamawiać najciekawsze, oryginalne pomysły lokalnych designerów – obecnie są to przypinki z bebokiem, postacią ze śląskich legend. Kilka lat temu np. mieliśmy kosmetyki z węgla Sadza Soap. Górny Śląsk jest znany z dobrego designu i staramy się wykorzystywać go do promocji miasta – podkreśla Sandra Hajduk, rzeczniczka katowickiego magistratu.

Designerskie pamiątki ma w swoim asortymencie także Kraków. Jednak asortyment sklepu-galerii Kraków Story nie spotkał się jak na razie z nawet średnim zainteresowaniem (sklep-galeria działa kilka miesięcy). Zdaniem przeciwników tego rodzaju pamiątek - ceny były wygórowane, a asortyment mało związany z tradycjami miasta. W ofercie sklepu znalazły się m.in. wybrane produkty spożywcze i kosmetyczne (np. kawa), designerskie ubrania - wśród nich np. projekty Pat Guzik czy kimona sygnowane nazwiskiem Antoniny Kondrat, ale też dekoracyjne złote pierogi, kubki czy figurki gołębi.

Katarzyna Gądek z krakowskiego Wydziału Turystyki nie ma jednak wątpliwości, że i na pamiątki designerskie, bardziej wysmakowane, a co za tym idzie droższe, popyt będzie rósł. – Obserwujemy taką tendencję. Przynajmniej niektórzy niekoniecznie już zadowalają się masowa chińszczyzną i najpopularniejszymi pamiątkami. Coraz więcej osób szuka rzeczy niebanalnych, nietuzinkowych, jednak związanych z tradycją, kulturą i legendami danego miasta – uważa.