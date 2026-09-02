Z tego artykułu dowiesz się: Jaki jest przewidywany cykl życia autobusu elektrycznego w porównaniu do pojazdów spalinowych.

Jakie procedury czekają pojazdy zeroemisyjne po zakończeniu ich eksploatacji w taborze miejskim.

Dlaczego technologia baterii jest kluczowym elementem decydującym o przyszłości elektrycznej floty.

Jak przewoźnicy zabezpieczają się na wypadek degradacji kluczowych komponentów pojazdów.

– Postępowanie z autobusem elektrycznym po zakończeniu okresu eksploatacji będzie analogiczne jak w przypadku pojazdów spalinowych. Po zakończeniu cyklu życia produktu MPK Wrocław ogłasza postępowanie na sprzedaż pojazdów przeznaczonych do kasacji. W postępowaniu uczestniczą wyłącznie podmioty posiadające odpowiednie uprawnienia do utylizacji pojazdów – mówi Barbara Balicka z wrocławskiego MPK.

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Kilkanaście lat miejskiej jazdy

Jeden ze stołecznych kierowców autobusów miejskich przekazał w mediach społecznościowych, że symbolicznie pożegnał się z „SixSeven”, czyli swoim Solarisem Urbino 18 z 2008 roku.

– To był pojazd w ramach dofinansowania unijnego, do zakupu nowych elektryków, i z racji wieku musi przejść na „emeryturę”. Szkoda go, ale taka kolej rzeczy. Coś się kończy, coś zaczyna – napisał kierowca. On dostał nowy autobus.

Czytaj więcej Transport Samorządy zwiększają inwestycje w zeroemisyjne autobusy W pierwszych siedmiu miesiącach 2026 r. zarejestrowano 1225 nowych autobusów miejskich, o 943 szt. więcej niż rok wcześniej. Przeszło dwie trzecie...

Jak przekazał nam Adam Stawicki, rzecznik Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie, wycofywany pojazd napędzany był olejem napędowym. – Nie było wtedy autobusów elektrycznych – zauważa rzecznik. Ale dziś MZA posiada 243 autobusy elektryczne i cały czas trwają dostawy kolejnych. To już ponad 15 proc. taboru. – Najstarsze autobusy elektryczne pochodzą z 2015 r. Nie planujemy obecnie wycofywania z taboru tego typu pojazdów – dodał Stawicki.

– Kraków był pierwszym miastem w Polsce, które w 2014 r. uruchomiło regularną linię obsługiwaną autobusami elektrycznymi. Były to pojazdy wypożyczone od różnych producentów. Przewidywana eksploatacja autobusów elektrycznych to około 15 lat – mówi Marek Gancarczyk, rzecznik MPK w Krakowie.

We flocie tego przewoźnika jest 158 autobusów elektrycznych, niemal 25 proc. całego taboru. – Nie mieliśmy jeszcze przypadku wycofania z naszej floty autobusu elektrycznego. Nasze najstarsze autobusy elektryczne mają 10 lat i zakładamy, że będą one jeszcze eksploatowane jeszcze przez ok. 5 lat – mówi Marek Gancarczyk.

Wszystko zależy od napędu

Po Lublinie jeździ łącznie 381 pojazdów komunikacji miejskiej, z czego 40 to elektryki, cztery wodorowe, 29 hybrydowych, a 99 to trolejbusy. – Już w 2015 r. Lublin dołączył do grona polskich miast, w których eksploatowane są autobusy elektryczne. Ponad 10 lat pasażerowie korzystają z linii obsługiwanych elektrycznym autobusem Ekovolt – przekazała Monika Białach z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie.

– Czas użytkowania autobusów elektrycznych w kompletacji zamówionych przez Lublin jest porównywalny z okresem użytkowania autobusów z silnikiem spalinowym. Kluczowe znaczenie ma technologia baterii litowo-jonowych, która gwarantuje jeszcze dłuższe użytkowanie pojazdu w stosunku do pozostałego wyposażenia autobusu – zapewnia Białach.

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Gdańskie Autobusy i Tramwaje mają w swojej flocie 51 autobusów elektrycznych, z czego 30 to zupełnie nowe, które właśnie trafiają do miasta. – 18 autobusów elektrycznych MAN Lion’s City E jeździ w Gdańsku od października 2023 roku. Rok wcześniej do Gdańska trafiły 3 busy typu mini Karsan E-jest Electric – wylicza Robin Jesse, rzecznik przewoźnika.

Przyznaje, że decyzja o dość późnym wejściu w technologię elektryczną była w pełni świadoma. – Czekaliśmy na rozwój układów napędowych oraz baterii, by autobusy mogły jeździć jak najdłużej – mówi Jesse. Zapewnia, że autobusy elektryczne nie różnią się od spalinowych odpowiedników, jeśli chodzi o okres bezpiecznego użytkowania.

Kasacja przez utylizację

W MPK Wrocław eksploatowane są 32 autobusy elektryczne i trwają odbiory kolejnych dziewięciu. Najstarsze zostały wyprodukowane w 2023 roku, mają więc obecnie 3 lata.

– Autobusy elektryczne mogą być bezpiecznie eksploatowane tak długo, jak pojazdy o napędzie konwencjonalnym. Żywotność takich pojazdów nie jest sztywno określona – zależy od wielu czynników. Zazwyczaj jest to około 15 lat – mówi Barbara Balicka. Dodaje, że po zakończeniu eksploatacji pojazdy są przeznaczane do kasacji. Przewoźnik nie szuka dla nich alternatywnych zastosowań – najczęściej ze względu na ich stan techniczny wynikający z wieloletniej eksploatacji liniowej.

W Poznaniu co trzeci autobus na ulicach jest zeroemisyjny. To 113 pojazdów z 339 w flocie, z czego 34 to elektryki z wodorowym ogniwem paliwowym, a 79 to autobusy elektryczne bateryjne. – Zakładany i przewidywany cykl życia autobusu miejskiego we flocie MPK Poznań to ok. 15 lat. Żaden z użytkowanych przez spółkę autobusów elektrycznych czy wodorowych takiego wieku jeszcze nie osiągnął ani też nie został wycofany z eksploatacji – zauważa Agnieszka Smogulecka, rzecznik MPK w Poznaniu.