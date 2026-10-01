Z tego artykułu dowiesz się: Z jakich powodów przewoźnicy regionalni decydują się na modernizację zamiast zakupu nowego taboru.

Na jaką skalę kluczowi operatorzy kolejowi w Polsce planują odnowienie swoich flot pociągów.

Jakie konkretne zmiany w zakresie komfortu i bezpieczeństwa czekają pasażerów w zmodernizowanych składach.

Jak finansowane są wielomilionowe projekty taborowe i jaką rolę odgrywają w nich środki z KPO.

– Zgodnie z Dokumentacjami Systemu Utrzymania dla poszczególnych serii pojazdów należy regularnie wykonywać naprawy na poziomie utrzymania P4, czyli rewizyjne, oraz P5, czyli główne – mówi Donata Nowakowska, rzeczniczka Kolei Mazowieckich. Dodaje, że podczas napraw, jeśli jest to konieczne, wykonywane są również modernizacje.

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Koleje Mazowieckie zaplanowały na 2026 rok 26 takich napraw, a na 2027 rok – kolejnych 58. Koszty mają zostać pokryte ze środków własnych przewoźnika.

Kolejne 13 pociągów SKM do modernizacji

W połowie września władze Warszawy podpisały z polską firmą Public Transport Service (PTS) umowę na gruntowną modernizację kolejnych 13 pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej. Wartość kontraktu wynosi 475,15 mln zł.

PTS wykona naprawy główne, określane w kolejnictwie jako przeglądy P5, dziewięciu jednostek 35WEa, czyli Impulsów I, oraz czterech pojazdów 19WE, nazywanych „19-tkami”.

– Trwa wielki program gruntownej modernizacji taboru SKM, dzięki któremu Warszawa i jej mieszkańcy zyskują niemal fabrycznie nowe pociągi. To szybszy i bardziej efektywny sposób na poprawę jakości taboru niż jego całkowita wymiana na nowy – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

W modernizowanych składach pojawią się nowe lub odnowione fotele pokryte ekoskórą, zgodne ze standardami Warszawskiego Transportu Publicznego.

Pociągi otrzymają też nowe okna i szyby ograniczające nagrzewanie wnętrz podczas upałów, ładowarki USB-A i USB-C, dodatkowe poręcze oraz uchwyty. Odnowione zostanie także całe pudło pojazdu, które zostanie zabezpieczone powłoką antygraffiti. Ułatwi ona usuwanie skutków wandalizmu.

Zmiany obejmą również dostępność. W pociągach zostaną zamontowane nowe stojaki rowerowe typu „doker”, dwa lepiej przystosowane miejsca dla osób na wózkach oraz dwie rampy – na początku i końcu pojazdu.

Pierwszy pojazd z drugiego etapu programu ma trafić do modernizacji pod koniec października. Odbiór ostatniego z 13 składów zaplanowano na koniec listopada 2028 roku.

Elfy już wracają na tory

W pierwszym etapie programu SKM zleciła PTS, działającej w konsorcjum z poznańskim Modertransem, modernizację 13 „Elfów”, czyli jednostek typu 27WE.

Sześć odnowionych pojazdów już kursuje po aglomeracji warszawskiej. Siódmy ma wrócić do stolicy po remoncie we wrześniu, a ostatni zostanie dostarczony najpóźniej do lipca 2027 roku.

Swoje składy naprawiają także Koleje Mazowieckie. – Naprawa P4 lub P5 wraz z modernizacją zajmuje, zależnie od rodzaju pojazdu i zakresu prac, średnio od 45 do 180 dni. Jest konieczna dla utrzymania sprawności taboru i odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Bez wykonania napraw zgodnie z cyklem wskazanym w DSU pojazdy nie mogą być eksploatowane – podkreśla Donata Nowakowska.

Koleje Śląskie mają nowoczesny i zmodernizowany tabor, dlatego w najbliższym czasie nie planują prac, które zmieniłyby parametry techniczne pojazdów, ich wygląd lub komfort podróży.

– Spółka realizuje natomiast naprawy wynikające z cykli przeglądowych. W tym roku zaplanowano naprawy P4 czterech pojazdów, a w przyszłym – kolejnych dwóch. W 2027 roku wykonane zostaną także naprawy P5 obejmujące cztery pojazdy – mówi Maciej Pezdek z Kolei Śląskich.

Dodaje, że czas modernizacji elektrycznego zespołu trakcyjnego zależy od zakresu prac, przygotowania dokumentacji, badań i prób potrzebnych do uzyskania dopuszczeń. Przy szerokiej modernizacji może wynieść nawet kilkanaście miesięcy.

– Planowe naprawy P4 i P5 są uwzględnione w budżecie spółki i finansowane ze środków własnych. Modernizacje elektrycznych zespołów trakcyjnych są jednak kosztowniejsze i często wymagają wsparcia zewnętrznego, na przykład środków unijnych lub KPO – mówi Maciej Pezdek.

Unijne wsparcie na nowe składy kolejowe

Modernizacja składów jest opłacalna, gdy bazowy pojazd pozostaje w dobrym stanie i może służyć przez kolejne lata. Pozwala uniknąć długiego oczekiwania na nowy tabor i szybciej poprawić niezawodność floty. Nie zawsze będzie jednak korzystniejsza od zakupu nowych składów. – Opłacalność modernizacji zależy od zakresu prac, wieku i stanu technicznego pojazdów oraz planowanego dalszego okresu ich użytkowania – zaznacza przedstawiciel Kolei Śląskich.

W Warszawie znaczną część programu modernizacji SKM finansuje budżet miasta. Rada Warszawy przeznaczyła na ten cel 260 mln zł. Łączna wartość obecnej umowy z PTS wynosi 475,15 mln zł, a modernizacja wszystkich 26 pojazdów ma kosztować 815 mln zł brutto.

Jak podaje stołeczny ratusz, środki z Krajowego Planu Odbudowy są wykorzystywane przede wszystkim na zakup nowego, zeroemisyjnego taboru.

Koleje Mazowieckie pozyskały dofinansowanie na 35 elektrycznych zespołów trakcyjnych ER160 FLIRT o łącznej wartości przekraczającej 1 mld zł. Pojazdy dostarczono w maju i czerwcu.

Ze środków KPO korzystają również Koleje Śląskie. Spółka otrzymała ponad 126 mln zł bezzwrotnego wsparcia na zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 185 mln 250 tys. 300 zł.

Dofinansowanie obejmuje zakup pięciu nowych, czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych Impuls 2 do przewozów regionalnych. Pociągi wyposażono w nowoczesne systemy bezpieczeństwa, w tym ETCS, umożliwiający ich eksploatację na krajowej sieci kolejowej.

Składy są również dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – mają miejsca dla osób poruszających się na wózkach oraz udogodnienia dla pasażerów słabosłyszących.