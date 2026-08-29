Z pociągów najczęściej korzystają mieszkańcy Pomorza, najrzadziej Podlasia, Lubelszczyzny i woj. świętokrzyskiego. Najwięcej podróżnych przewozi kolej na Mazowszu, najmniej na Podlasiu. W drugim kwartale 2026 roku z przejazdów koleją skorzystało 119,4 mln osób. Liczba pasażerów rok do roku wzrosła w 15 województwach, spadła w jednym, a największy wzrost liczby pasażerów w ujęciu rocznym odnotowało województwo mazowieckie – o 16,5 proc. – podał Urząd Transportu Kolejowego (UTK) w kwartalnym raporcie podsumowującym wykorzystanie kolei w regionach.

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Najwięcej pasażerów na Mazowszu

Wskaźnik wykorzystania kolei w Polsce (czyli średnia liczba przejazdów na jednego mieszkańca) w drugim kwartale 2026 r. wyniósł 3,2 – to wzrost o 0,28 rok do roku. Wskaźnik stanowi iloraz wszystkich przewiezionych pasażerów pociągów w danym okresie i liczby mieszkańców kraju według danych Głównego Urzędu Statystycznego. Pokazuje, że jeździmy coraz częściej, stosunkowo szybko odbudowaliśmy z nadwyżką straty spowodowane pandemią. Przy tym najwięcej pasażerów tradycyjnie podróżuje w regionach, które są skupiskiem największych aglomeracji w Polsce, czyli na Mazowszu, Pomorzu, na Śląsku, Dolnym Śląsku oraz w Wielkopolsce.

W okresie kwiecień – czerwiec 2026 r. w województwie mazowieckim liczba odprawionych pasażerów była najwyższa, sięgając 34,7 mln. Na drugim miejscu uplasowało się województwo pomorskie, gdzie od kwietnia do czerwca podróż pociągiem wybrało 22,2 mln podróżnych, co w porównaniu rok do roku daje wzrost o 7,2 proc. (o 1,5 mln osób), a trzecie miejsce należy do województwa wielkopolskiego, w którym do pociągów wsiadło 10,8 mln osób (wzrost o 4,6 proc.). Ponad 10 mln pasażerów skorzystało także z kolei na Dolnym Śląsku (10,7 mln) i w Małopolsce (10,2 mln), z kolei najniższą frekwencję odnotowali przewoźnicy kolejowi na Podlasiu, gdzie na podróż pociągiem zdecydowało się tylko 911 tys. osób. W porównaniu do wyników z poprzedniego roku spadek liczby podróżnych (o niespełna 13 tys.) miał miejsce jedynie na terenie województwa świętokrzyskiego.

Najwyższe wykorzystanie kolei od lat notowane jest na Pomorzu. Obecnie kwartalny wskaźnik wykorzystania kolei w województwie pomorskim wyniósł 9,4 i w porównaniu do pierwszego kwartału poprawił się. Z kolei najwyższy wzrost wskaźnika był na terenie województwa mazowieckiego – o niemal 0,6 przejazdu, przy czym wynik powyżej średniej w drugim kwartale tego roku osiągnęło jeszcze województwo dolnośląskie (3,7).

Puste pociągi w Polsce Wschodniej

Na drugim biegunie znalazły się regiony Polski Wschodniej. Na statystycznego mieszkańca Podlasia przypadła niespełna jedna podróż w całym drugim kwartale 2026 r. Równie słabe wyniki odnotowały województwa świętokrzyskie oraz lubelskie. W porównaniu z czołówką, dość mizernie wypada frekwencja na Warmii i Mazurach (1,26) oraz w województwie lubuskim (1,37). Zaskakująco słaba może się wydawać pozycja województwa śląskiego, najbardziej zurbanizowanego regionu kraju, zarazem najbardziej uprzemysłowionego, gdzie wskaźnik wykorzystania kolei wyniósł 1,73, a w pierwszych trzech miesiącach roku był jeszcze niższy i wynosił 1,58. Pokazuje to, że na atrakcyjność pociągów nie przekłada się gęstość linii kolejowych, która w województwie śląskim jest największa, wynosząca (15,8 km linii na 100 km kwadratowych).

To m.in. przez fakt, że do wielu miejscowości, których znaczenie dla regionu jest duże, nie ma możliwości dojazdu pociągiem lub dostęp do kolei jest ograniczony. Tak jest m.in. w przypadku Piekar Śląskich czy Siemianowic Śląskich, w innych regionach w przypadku Bełchatowa, Bielawy, Lubina, Mielca czy Sandomierza. Charakterystycznym przykładem jest 80-tysięczne Jastrzębie-Zdrój, największe polskie miasto pozbawione dostępu do kolei, gdzie linię kolejową łączącą je z Katowicami zamknięto przeszło dwie dekady temu.

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Inaczej jest w regionach Polski Wschodniej, które wypadają najsłabiej ze względu na słabo rozwiniętą infrastrukturę i małą dostępność połączeń kolejowych. Charakteryzują się również mniejszą gęstością zatrudnienia. Natomiast Pomorze z najwyższym wskaźnikiem wykorzystania kolei bije konkurencję ze względu na dominującą pozycję przewoźnika PKP SKM, pełniącego kluczową rolę w przewozach pasażerskich w obrębie aglomeracji. Także wzdłużne położenie Trójmiasta sprzyja wykorzystaniu pociągów jako naturalnej części transportu miejskiego. W dodatku pociągi PKP SKM poruszają się po wydzielonej linii kolejowej i kursują z dużą częstotliwością dostosowaną do potrzeb podróżnych, co wpływa na bardziej efektywne wykorzystanie kolei.

Wkrótce pół miliarda podróżnych

Jak podaje UTK, w dwóch województwach o największej liczbie pasażerów – mazowieckim i pomorskim – z przejazdów koleją skorzystało łącznie 47,7 proc. wszystkich podróżnych w Polsce. Na województwo mazowieckie przypadło w drugim kwartale tego roku 29,1 proc. wszystkich pasażerów, w województwie pomorskim było to 18,6 proc. Najmniejszy udział procentowy w liczbie pasażerów miały województwa podlaskie i świętokrzyskie – każde z nich odnotowało udział poniżej 1 proc. podróżujących koleją.

W tym roku kolej ma powody do zadowolenia. W czerwcu tego roku koleją podróżowało ponad 39,1 mln pasażerów, o niemal 3 mln więcej niż rok wcześniej, co oznacza przeszło 8-procentowy wzrost. To najwyższa czerwcowa frekwencja od co najmniej 2012 r. – podaje Urząd Transportu Kolejowego (UTK). Rekordowe jest także całe pierwsze półrocze, w którym do pociągów wsiadło niemal 229,6 mln osób, o ponad 18,3 mln więcej niż w tym samym czasie przed rokiem. Mało tego: każdy miesiąc pierwszego półrocza okazał się pod względem liczby podróżnych rekordowy.

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Już w 2025 r. pociągami podróżowało niemal 439 mln osób, o ponad 31 mln więcej niż rok wcześniej, co według Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) jest najlepszym wynikiem od 30 lat. Ocenia się, że w 2028 r. pęknie granica pół miliarda podróżnych.