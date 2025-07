Po pięciu latach Bruksela straciła cierpliwość do polskiego rządu. W maju 2020 r. Komisja Europejska wezwała Polskę do usunięcia przeszkód w dostępie do wymiaru sprawiedliwości w odniesieniu do programów ochrony powietrza. We wrześniu 2022 r. nastąpiło ponowienie wezwania do usunięcia wyżej opisanych nieprawidłowości. W październiku 2024 r. została przyjęta Dyrektywa ws. jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (tzw. dyrektywa AAQD).

Reklama

Dokument między innymi, zaostrza normy jakości powietrza, odwołując się do rekomendacji WHO. Nowe normy zaczną obowiązywać od 2030 r. Dyrektywa wprowadza również zmiany dot. dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Przepisy zapewniają zarówno obywatelom, jak i organizacjom społecznym możliwość zaskarżania działań bądź też zaniechań w zakresie programów ochrony powietrza.

Rząd zmieni prawo

Resort klimatu i środowiska, świadomy sytuacji, w której znalazła się Polska po decyzji KE, informuje nas, że w ministerstwie trwają prace nad wprowadzeniem przepisów umożliwiających osobom fizycznym i organizacjom pozarządowym skuteczne zaskarżanie programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych. – Przewidujemy że przepisy te zostaną przyjęte i będą miały zastosowanie do przyjmowania nowych lub aktualizowanych programów ochrony powietrza – informuje nas MKiŚ.

Ostatnie aktualizacje programów ochrony powietrza zostały opracowane i przyjęte przez sejmiki województw w 2023 r. Przewidują one działania naprawcze do realizacji do końca 2026 r. Zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska, programy te podlegają aktualizacji co cztery lata.