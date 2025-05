Drożeją bilety w miejskiej komunikacji. Podwyżki nawet o kilkadziesiąt procent

W Warszawie od marca droższe są przejazdy Warszawską Koleją Dojazdową. Według WKD, to rezultat wzrostu kosztów działania spółki. Za to warszawski Zarząd Transportu Miejskiego nie przewiduje na razie podwyżek. Miasto przygotowuje nowy system biletowy, który pozwoli na optymalizację kosztów podróży, dostosowanie ceny do rzeczywistego wykorzystania środków transportu, a w przyszłości da możliwość wprowadzenia płatności za liczbę przejechanych przystanków lub kilometrów.