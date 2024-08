We Wrocławiu na uruchomienie strefy płatnego parkowania czekają też kolejne osiedla, m.in Powstańców Śląskich

Wrocław: Mieszkańcy proszą o włączenie do strefy płatnego parkowania

Jesienią strefa płatnego parkowania we Wrocławiu powiększy się o kolejne miejsca postojowe. Tym razem przybędzie to 108 miejsc postojowych, które pojawią się na osiedlu Nadodrze. - Rozszerzanie strefy inicjuje cały proces konsultacji, analiz, koncepcji, opracowania projektów i finalnego wdrożenia strefy w postaci wyniesienia oznakowania oraz ustawienia parkometrów - mówi Ewa Mazur, z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.

W tej chwili wrocławska SPP (wraz z ŚSPP) liczy ponad dziewięć tysięcy miejsc postojowych. Urzędnicy zapowiadają, że wdrażanie strefy na osiedlu Nadodrze odbywać się będzie etapami. Pierwszy etap jest w realizacji, a wybrany w przetargu wykonawca w najbliższych dniach rozpocznie wynoszenie oznakowania w lokalizacjach m.in. ul. B, Drobnera, Władysława Łokietka, na pl. św. Macieja, ul. Prusa oraz ul. Kilińskiego.

- Nanoszenie oznakowania zajmie ok. 10 tygodni. Ustawienie parkomatów i wdrożenie opłat nastąpi pod koniec bieżącego roku- zapowiada wrocławska urzędniczka. Zdradza przy tym, że jeśli na najbliższej sesji budżetowej radni przydzielą zarządowi środki finansowe, to będzie on mógł ogłosić przetarg na wyniesienie oznakowania.

- Trudno jednak w tej chwili wyrokować, czy będzie to jeszcze rok 2024 czy już 2025 – mówi przedstawicielka Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu. Podkreśla jednocześnie, że terminowe i zgodne z reżimem technologicznym nanoszenie oznakowania poziomego w okresie jesienno-zimowym jest obarczone ogromnym ryzykiem, z uwagi na występowanie opadów oraz niskie temperatury.

Szacunkowa docelowa liczba miejsc postojowych w SPP dla całego osiedla Nadodrze to ok. 2-2,5 tys. miejsc.