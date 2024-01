Strefa czystego transportu w Krakowie powstanie mimo protestów. Jak będzie wyglądała?

Kto zdecyduje o kształcie SCT w nowej uchwale

Zdaniem Andrzeja Kuliga, pierwszego zastępcy prezydenta miasta, o tym, jakie będą zasady dotyczące strefy, powinni zadecydować przede wszystkim mieszkańcy, którzy są coraz bardziej świadomi negatywnego wpływu zanieczyszczeń komunikacyjnych na środowisko. Dlatego prace nad projektem nowej uchwały o strefie zostaną poprzedzone bardzo szerokimi konsultacjami społecznymi.

– Chcę wykorzystać aktywność mieszkańców, zrobić konsultacje we wszystkich dzielnicach Krakowa. Niech ludzie zdecydują kiedy strefa powstanie, jakie będą jej granice, jakie pojazdy do strefy wjadą. Projekt nowej uchwały o strefie będzie bazował właśnie na tych konsultacjach. Sam projekt również będzie konsultowany raz jeszcze z krakowianami – podkreśla Andrzej Kulig.

Prezydent planuje przystąpić do konsultacji jak najszybciej. Wprowadzenie strefy uważa za ważne dla zdrowia i komfortu mieszkańców. Dlatego też – jak tłumaczy - miasto nie zdecydowało się na zaskarżenie decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Takie rozwiązanie spowodowałoby wydłużenie czasu oczekiwania na rozstrzygnięcie sprawy do nawet trzech-czterech lat. - Nie możemy sobie na to pozwolić. Strefa powinna być wprowadzona wcześniej – kwituje prezydent.

Kiedy powstanie nowa uchwała w sprawie strefy czystego transportu w Krakowie

W sprawie SCT apel do władz miasta wysłało ponad 50 organizacji społecznych, działających na rzecz zdrowia i środowiska (m.in. Krakowski Alarm Smogowy, Stowarzyszenie Akcja Ratunkowa dla Krakowa, Europejskie Centrum Czystego Powietrza). Organizacje te chcą jak najszybszego wprowadzenia strefy, a ich apel był reakcją na inicjatywę uchwałodawczą komitetu „Kraków dla Kierowców” w sprawie likwidacji SCT oraz niedawne orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, unieważniające uchwałę o SCT.

Organizacje skupiające mieszkańców i ekspertów sprzeciwiły się postulatom komitetu uchwałodawczego „Kraków dla Kierowców” i zaapelowały o przygotowanie nowej uchwały w sprawie SCT, uwzględniającej zastrzeżenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Uchwała komitetu „Kraków dla Kierowców” w sprawie likwidacji SCT była rozpatrywana na sesji radnych miasta Krakowa 17 stycznia. Została odrzucona przez radnych.