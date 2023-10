Oddala się groźba strajku kolei w Zachodniopomorskiem

Mieszkańcy największego polskiego miasta pozbawionego dostępu do kolei – Jastrzębia–Zdroju – będą jednak mogli wsiąść w przyszłości do pociągu. Zamknięta przeszło dwie dekady temu linia kolejowa łącząca miasto z Katowicami, zostanie odbudowana. W ubiegłym tygodniu zarządzająca infrastrukturą spółka PKP Polskie Linie Kolejowe podpisała dwie umowy z firmami projektującymi trasę. Odbudowa obejmie dwa odcinki jednotorowej linii kolejowej nr 159, o łącznej długości ok. 20 km: od Jastrzębia-Zdroju Centrum do Pawłowic Śląskich oraz pomiędzy Żorami i Orzeszem.