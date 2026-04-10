Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego Prokuratura Okręgowa w Krakowie wezwała Radę Miasta do zmiany uchwały dotyczącej Karty Krakowskiej?

Na czym polegają korzyści z Karty Krakowskiej oraz zarzuty dotyczące nierównego traktowania mieszkańców aglomeracji?

Jakie podmioty zgłosiły zastrzeżenia prawne do uchwały i na jakich przepisach opiera się interwencja prokuratury?

Jakie jest aktualne stanowisko władz Krakowa w sprawie kontynuacji programu Karta Krakowska?

Jakie działania są podejmowane w celu modyfikacji Karty Krakowskiej i kiedy planuje się wprowadzenie zmian?

Karta Krakowska to program, dzięki któremu jej posiadacze płacą mniej za bilety komunikacji i parkowanie, otrzymują również zniżki na usługi i towary od partnerów programu. Takich bonusów nie mają sąsiedzi Krakowa – mieszkańcy aglomeracji. I bardzo się im to nie podoba. Wieliczanie interweniowali w prokuraturze, a ta po zapoznaniu się ze sprawą przesłała wniosek do radnych Krakowa.

Uprawnienia tylko dla krakowian

O całej sprawie poinformowało w mediach społecznościowych stowarzyszenie Otwarta Wieliczka. We wpisie czytamy m.in.: po interwencji radnych Wieliczki, Prokuratura wzywa Miasto Kraków do uchylenia uchwały o Karcie Krakowskiej. Najwyższy czas, by skończyło się zarabianie na przyjezdnych!

Wieliczanie przypominają dalej, że gminy ościenne, takie jak Wieliczka, co roku dokładają ze swojego budżetu do autobusów MPK miliony złotych. Mimo to przyjezdni muszą płacić za bilet miesięczny 193 zł, podczas gdy osoba z Kartą Krakowską płaci tylko 99 zł. Podobnie jest z parkingami, a ostatnio ze strefą czystego transportu. Na profilu Otwartej Wieliczka został także zamieszczony skan dokumentu, jaki prokuratura przesłała do wielickiej Rady Miejskiej.

Prokuratura chce zmian lub likwidacji przepisów

Na początku kwietnia na tym samym profilu Wieliczanie poinformowali, że nadal sprzeciwiają się postępującej – ich zdaniem – dyskryminacji ekonomicznej, którą w ostatnich latach prowadzą władze Krakowa względem gmin sąsiednich. Dodali, że zarówno Rzecznik Praw Obywatelskich, jak i prokuratura przyznają, że takie postępowanie władz stolicy Małopolski to czyste bezprawie.

Prokuratura, wnioskując do Rady Miasta Krakowa o uchylenie uchwały, powołała się na swe uprawnienia wynikające z Prawa o Prokuraturze z 2016 r.: na artykuły 2 i 3 ustawy, mówiące m.in. o tym, że „prokuratura stoi na straży praworządności” i może podejmować czynności zmierzające do jej zachowania oraz artykuły 69 i 70, określające m.in. uprawnienia prokuratora poza postępowaniem karnym, który może żądać usunięcia niezgodności z prawem. A w tym przypadku zdaniem prokuratury doszło właśnie do podjęcia niezgodnej z prawem uchwały. Rada Miasta Krakowa nie posiadała wystarczających uprawnień do podjęcia uchwały w takim kształcie.

Na razie nic się nie zmieni. Ale będzie nowa odsłona programu dla mieszkańców Krakowa

Co będzie dalej z Kartą Krakowską? Władze miasta podkreślają, że jest to program, z którego korzysta prawie 360 tys. osób. Podobne programy, uprawniające do zniżek dla mieszkańców, funkcjonują w wielu polskich miastach m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Łodzi, Szczecinie, Katowicach i Lublinie. Kartę mieszkańca, która oferuje zniżki na miejskie atrakcje, kulturę, sport (np. w Solnym Mieście) oraz parkingi ma także sama Wieliczka.

Co zrozumiałe, pomysł likwidacji czy zmian w obrębie Karty Krakowskiej nie spodobał się mieszkańcom Krakowa. – Zajmijcie się proszę swoją Wieliczką, a nie tym, że płacimy mniej za komunikację, bo płacimy tu podatki – pisze jeden z internautów. – Co ma Wieliczka do tego, co i jak robią w Krakowie? Niech mieszkańcy Wieliczki zaczną płacić podatki w Krakowie – wtóruje inny mieszkaniec. – Rozumiem, że Wielicka Karta Mieszkańca też będzie zlikwidowana lub wszelkie przywileje z nią związane będą dostępne dla wszystkich... – dodaje kolejny mieszkaniec.

Po ujawnieniu rewelacji związanych z wnioskiem prokuratury, miasto Kraków poinformowało na swojej oficjalnej stronie, że mieszkańcy mogą być spokojni, ponieważ obecna sytuacja nie skutkuje unieważnieniem programu. Karta wciąż obowiązuje, a wszystkie związane z nią ulgi pozostają w mocy.

– Karta Krakowska nadal spełnia swoją rolę – wspiera mieszkańców, ułatwia dostęp do usług miejskich i zachęca do rozliczania podatków w Krakowie, co bezpośrednio przekłada się na rozwój miasta – zaznaczył Przemysław Walaszczyk, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Krakowa. Równocześnie miasto poinformowało, że już w 2025 r. rozpoczęły się prace nad nową odsłoną programu. Ich celem jest przygotowanie rozwiązań, które będą w pełni dostosowane do aktualnych przepisów prawa, a jednocześnie zachowają dotychczasowe wsparcie dla mieszkańców. Po zakończeniu prac projekt przedłożony zostanie Radzie Miasta Krakowa.