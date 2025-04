Orliki ożywiły sport najmłodszych, ale samorządowcy mają problemy przez hałas

W Szczecinie są 23 orliki, wszystkie działają. – Ta infrastruktura służy zaspokajaniu potrzeb szkół w realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego i nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania sportowe – mówi Marta Kufel ze szczecińskiego ratusza.

Podkreśla, że w trakcie roku szkolnego boiska dla mieszkańców i klubów dostępne są od poniedziałku do piątku, od późnych godzin popołudniowych do późnych godzin wieczornych, natomiast w weekendy od godziny 8–9 do 21–22 (w przypadku braku oświetlenia do zmierzchu). W wakacje obowiązuje specjalny harmonogram.

Także w Bydgoszczy są 23 orliki. – Od poniedziałku do piątku korzystają z nich uczniowie, w godzinach popołudniowych i w weekendy dostępne są dla wszystkich mieszkańców – mówi Marta Stachowiak, rzecznik prezydenta Bydgoszczy. Dodaje, że w ciągu niemal 15 lat funkcjonowania boisk do władz miasta wpłynęła znikoma liczba skarg związanych z hałasem.

W gminie Psary na Śląsku działa orlik przy szkole podstawowej. – Boisko jest w dobrym stanie technicznym, gmina zatrudnia animatorów z własnych środków – mówi Mirella Barańska-Sorn, sekretarz gminy. I zapewnia, że gmina nie miała skarg na hałas dochodzący z boiska.

Za hałas z orlika prezydent do aresztu

Jednak niektóre samorządy mają z tym jednak problemy, np. w Puławach czy w gminie Trzebinia w Małopolsce. W Puławach małżeństwo, które mieszka w pobliżu orlika, już w 2018 roku złożyło skargę do sądu na hałas i nadmierne oświetlenie. A sąd zakazał korzystania z boiska osobom, które nie są uczniami znajdującej się obok szkoły podstawowej. Miasto zdecydowało się postawić ekrany akustyczne i udostępniło boisko wszystkim chętnym. Nie zakończyło to jednak sporu.

Małżeństwo ponownie zgłosiło sprawę do sądu, wnioskując o ukaranie miasta grzywną w wysokości 15 tys. zł. Sąd Rejonowy w Puławach oddalił wniosek, ale małżeństwo odwołało się od tej decyzji. W grudniu 2023 roku Sąd Okręgowy w Lublinie nałożył na miasto grzywnę w wysokości 5 tys. zł. Prezydent Puław od początku zapowiadał, że płacić nie zamierza. Woli iść do aresztu, co ma się stać już w poniedziałek.