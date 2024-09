Miasta budują nowe szkoły. Co ze starymi? „Aż żałość bierze”

Zaznacza, że poza budową nowych i rozbudową istniejących placówek obiekty oświatowe są również remontowane i modernizowane. W tegorocznym sezonie wakacyjnym prace remontowe prowadzone były w blisko 150 jednostkach, a na ten cel przeznaczono łącznie ponad 120 mln zł.

Zakres takich prac jest dosyć szeroki. To choćby termomodernizacja budynków, obejmująca m.in. wykonanie ociepleń, wymianę dachu i okien, do tego remonty sal gimnastycznych i boisk czy sanitariatów, wymiana posadzek, wszystkich instalacji oświetlenia. Remontowane są świetlice, stołówki, schody, korytarze, ogrodzenia, chodniki itp.

Wakacyjny sezon remontów rusza co roku i co roku stan techniczny stołecznych szkół się poprawia. Ale Warszawa dysponuje prawie tysiącem placówek, a co za tym idzie – jak przyznaje Monika Beuth – potrzeby bieżące są ogromne. – W stołecznych zasobach połowa budynków to obiekty powstałe do lat 70. ubiegłego wieku, dlatego tak ważne jest ich bieżące remontowanie i modernizowanie – zaznacza rzeczniczka.

Podobnie jest w innych miastach. W Poznaniu funkcjonuje blisko 130 placówek szkolnych, z tego 100 mieści się w budynkach liczących więcej niż 50 lat. – Miasto dokłada wszelkich starań, aby baza szkolna była w należytym stanie technicznym – podkreśla Piotr Garlacz z Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania. Jak wylicza, w ostatnich 10 latach w 30 budynkach liczących więcej niż 50 lat przeprowadzono kompleksowe modernizacje, wyremontowano pomieszczenia szkolne, ocieplono ściany zewnętrzne, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz zmodernizowano systemy grzewcze, a także instalacje elektryczne wraz z oświetleniem.