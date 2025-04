Jak polskie miasta pożegnają papieża Franciszka?

Ze swojej strony władze Lublina uczuliły również miejskie jednostki, aby w swoich działaniach uwzględniły szczególny charakter sobotniego dnia. – Ostateczna decyzja o odwołaniu zaplanowanych na 26 kwietnia wydarzeń należy do poszczególnych organizatorów – poinformowała Góźdź.

W sobotę Muzeum Gdańska zaprasza mieszkańców oraz turystów na wyjątkowy koncert carillonowy upamiętniający papieża Franciszka. – Tego dnia, z okazji ogłoszonej żałoby narodowej związanej z pogrzebem papieża, carillon Ratusza Głównego Miasta zabrzmi w nastroju refleksji i zadumy – przekazał dr Andrzej Gierszewski z Muzeum Gdańska. Dodał, że cotygodniowy koncert carillonowy, który tradycyjnie odbywa się w soboty o godzinie 12:05 z wieży Ratusza Głównego Miasta, w tym szczególnym dniu przybierze formę muzycznego hołdu.

W repertuarze znajdą się utwory o charakterze żałobnym, w tym opracowanie chorału „Ach, jak marny, jak nietrwały żywot ludzki” oraz aria Et incarnatus est z mozartowskiej Mszy c-moll – jeden z ulubionych utworów papieża Franciszka, który niejednokrotnie podkreślał swoje przywiązanie do muzyki Mozarta. Nie tylko koncert będzie nawiązywał do żałobnego charakteru tego dnia. Automatyczne melodie carillonu, wygrywane z wieży Ratusza przed każdą pełną godziną, również zostaną dostosowane do tej szczególnej okazji.

– Usłyszeć będzie można m.in. historyczne opracowania chorałów wykonywanych w dawnym Gdańsku przy okazji śmierci wybitnych osobistości. Wśród nich „Pośrodku życia w śmierci jesteśmy” (Media vita) czy „W pokoju z światem żegnam się” (Mit Fried und Freud fahr ich dahin) – przekazał dr Gierszewski.