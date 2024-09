Rodzice do pracy, dziecko do darmowego żłobka

Od października miejsca w miejskich żłobkach w stolicy będą finansowane w części ze środków rządowych, a częściowo z budżetu miasta. Dla rodziców i opiekunów w Warszawie nic się nie zmienia – nadal nie będą nic płacić za opiekę w żłobku.

Teraz podobne rozwiązanie będzie możliwe także w innych miastach. W czwartek lubelscy radni przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez miasto (działa tam dziewięć miejskich żłobków, które dysponują 1209 miejscami).

Co prawda zgodnie z uchwałą bazowa stawka za pobyt dziecka w żłobku podskoczy od października do 1500 zł, ale rodzice nie zapłacą za to ani złotówki. Będą ponosić jedynie opłaty za wyżywienie.

Miasto skorzysta z rządowego wsparcia w ramach programu „Aktywny rodzic”. Jeden z jego trzech elementów – „Aktywni w żłobku” – zakłada wsparcie z kasy rządowej w wysokości do 1 tys. zł za pobyt dziecka w żłobku. Rzeczywisty koszt miesięcznego pobytu dziecka w takiej placówce to ponad 2 tys. zł. Obecnie rodzic płaci 430 zł miesięcznie, a resztę dokłada miasto.

Choć żłobki drożeją, to rodzice za to nie zapłacą

Na podobny krok zdecydowały się też inne miasta. W Łodzi rodzice za żłobki od lipca płacili po 860 zł (to 20 proc. minimalne go wynagrodzenia). Ale już od października także tu opłata szybuje do poziomu 1,5 tys. zł. Na szczęście rodzice ponad 2,3 tys. maluchów tego nie oddczują, bo żłobki będą darmowe. Zostaną tylko opłaty za posiłki (ok. 7 zł. dziennie).

Rodzice z Łodzi nie będą płacić za żłobki samorządowe. W prywatnych będzie nieco inaczej. -To rodzice otrzymują świadczenie i mogą wybrać placówkę publiczną lub prywatną. W Łodzi miasto prowadzi dużą sieć żłobków, nie dopłacało dla placówek prywatnych i nie planuje dopłacania - przekazali nam urzędnicy. Poza tym rodzice otrzymają 1,5 tys. zł wsparcia, jeśli dziecko chodzi do klubiki dziecięcego, czy opiekuje się nim niania bądź babcia, a rodzice wrócili do pracy.