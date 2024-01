Dolny Śląsk najlepiej płacił w przemyśle, Mazowsze w budownictwie

Nie tylko realnie, ale także nominalnie płace w budownictwie nie wzrosły na Mazowszu. Z innych danych GUS wynika, że w zeszłym roku w budowlance płace rosły szybciej w firmach zajmujących się specjalistycznym budownictwem (np. drogowym) w porównaniu do mieszkaniowego. Pomimo to w budownictwie na Mazowszu zarabia się najwięcej w kraju – 8,5 tys. zł. Są to wyższe płace niż w przemyśle w regionie.

Kolejne województwa z wysokimi (ok 7,5 – 7 tyś zł) zarobkami to: Dolny Śląsk, woj. podlaskie i śląskie. Najniższe płace (poniżej 6 tyś.) wypłacano na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w woj. świętokrzyskim.