Ruszają budowy nowych dróg dla rowerów

Nowe inwestycje w budowę dróg rowerowych, a także przedsięwzięcia w rozwój systemów rowerów miejskich planują samorządy na 2026 r.
Nowe inwestycje w budowę dróg rowerowych, a także przedsięwzięcia w rozwój systemów rowerów miejskich – to plany samorządów na 2026 r., których realizacja właśnie się zaczyna. Część z nich będzie współfinansowana z pieniędzy Unii Europejskiej.
Gdańsk, który w 2025 r. był gospodarzem międzynarodowej konferencji rowerowej Velo-city i uruchomił pierwszą gdańska ekostradę rowerową, będzie rozbudowywać liczącą ponad 850 km infrastrukturę o kolejną ekostradę wzdłuż linii tramwajowej Gdańsk Południe – Wrzeszcz, trasę wzdłuż ulicy Kartuskiej czy nowe kładki pieszo-rowerowe na Zaspie. Według branżowego InfoBike, połączenie dużych inwestycji infrastrukturalnych, międzynarodowej promocji oraz działań społecznych sprawia, że rower w Gdańsku coraz wyraźniej staje się integralnym elementem miejskiego transportu.
W Krakowie ogłoszony został przetarg na drogę rowerową wzdłuż al. Pokoju, której budowa będzie współfinansowana w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski. Z kolei Wrocław otrzymał 17,5 mln zł z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021–2027 na realizację projektu „Zielone trasy pieszo-rowerowe we Wrocławiu”. Dzięki unijnej dotacji miasto zbuduje za 26 mln zł blisko 7 km nowych ścieżek pieszo‑rowerowych w 11 miejscach, co ma poprawić komfort i bezpieczeństwo codziennego przemieszczania się mieszkańców.
Nowe trasy dla rowerzystów szykuje Bydgoszcz – powstaną wzdłuż rewitalizowanego nabrzeża Kanału Bydgoskiego. Wyczekiwana przez rowerzystów trasa realizowana jest także w Fordonie, gdzie zakończenie prac wartych 7,3 mln zł realizowanych przez Strabag zaplanowano na wiosnę.
Rozwijać będą się inwestycje w metropolitalne drogi rowerowe w śląskiej aglomeracji. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia właśnie poinformowała, że przekaże ze swojego budżetu 3,6 mln zł dotacji dla Tychów na przygotowanie dokumentacji projektowej oraz budowę odcinka tyskiej velostrady nr 3. To kolejne wsparcie, jakie samorząd w Tychach otrzymał na ten cel. Trasa będzie przebiegała po zachodniej stronie ulicy Katowickiej i drogi krajowej DK86 – od ulicy Palmowej do granicy z Katowicami. W przyszłości połączy się z katowickim odcinkiem velostrady, dla którego na zlecenie GZM opracowywana jest koncepcja techniczna. Obecnie nie ma dogodnego dla rowerzystów połączenia pomiędzy Katowicami i Tychami, a jazda rowerem po łączącej miasta i zatłoczonej ciężarówkami dwujezdniowej drodze krajowej nr 86 jest praktycznie niemożliwa.
Tymczasem Żory, położone na trasie z Katowic do Ustronia i Wisły, wykorzystają 13,6 mln zł z funduszy Unii Europejskiej do budowy trzech odcinków Regionalnej Trasy Rowerowej nr 12 na terenie Rybnika i Żor, stanowiącej fragment trasy Racibórz–Pszczyna. Łącznie w ramach wartego 21,7 mln zł projektu powstanie 11 km nowej infrastruktury rowerowej, uzupełniającej istniejącą sieć i umożliwiającej dalszą rozbudowę w kierunku atrakcyjnego systemu tras rowerowych na obszarze obu gmin.
Nowe inwestycje obejmą systemy rowerów miejskich. Przed kilkoma dniami powrót roweru miejskiego ogłosiły władze Zielonej Góry. Miasto ogłosiło przetarg na operatora systemu (musi mieć za sobą doświadczenie w obsłudze co najmniej dwóch takich przedsięwzięć), który uruchomi i będzie obsługiwać nowy sprzęt w trakcie dwóch sezonów wypożyczeń trwających od 1 kwietnia do 30 listopada. Otwarcie ofert odbędzie się 10 lutego, do dyspozycji mieszkańców ma być 300 jednośladów, które zostaną rozlokowane na 44 stacjach rowerowych, 35 rowerów zostanie wyposażonych w foteliki dla dzieci. W planach jest dalszy rozwój Zielonogórskiego Roweru Miejskiego, a w perspektywie system ma być gotowy do zintegrowania z kartą mieszkańca i biletem komunikacji miejskiej.
Z najnowszych badań PZU wynika, że 80 proc. dorosłych Polaków, około 19 mln osób, jeździ na rowerze. I tylko co piąty rezygnuje z jazdy zimą – zdecydowana większość wsiada na rower także w chłodniejszych miesiącach. W sezonie niemal połowa osób jeździ kilka razy w tygodniu, a ponad jedna piąta – codziennie lub prawie codziennie. 82 proc. traktuje jazdę jako formę relaksu, 78 proc. szuka kontaktu z naturą, a 74 proc. wykorzystuje rower, by dbać o kondycję.
