Ruszają budowy nowych dróg dla rowerów

Nowe trasy dla rowerzystów szykuje Bydgoszcz – powstaną wzdłuż rewitalizowanego nabrzeża Kanału Bydgoskiego. Wyczekiwana przez rowerzystów trasa realizowana jest także w Fordonie, gdzie zakończenie prac wartych 7,3 mln zł realizowanych przez Strabag zaplanowano na wiosnę.

Rozwijać będą się inwestycje w metropolitalne drogi rowerowe w śląskiej aglomeracji. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia właśnie poinformowała, że przekaże ze swojego budżetu 3,6 mln zł dotacji dla Tychów na przygotowanie dokumentacji projektowej oraz budowę odcinka tyskiej velostrady nr 3. To kolejne wsparcie, jakie samorząd w Tychach otrzymał na ten cel. Trasa będzie przebiegała po zachodniej stronie ulicy Katowickiej i drogi krajowej DK86 – od ulicy Palmowej do granicy z Katowicami. W przyszłości połączy się z katowickim odcinkiem velostrady, dla którego na zlecenie GZM opracowywana jest koncepcja techniczna. Obecnie nie ma dogodnego dla rowerzystów połączenia pomiędzy Katowicami i Tychami, a jazda rowerem po łączącej miasta i zatłoczonej ciężarówkami dwujezdniowej drodze krajowej nr 86 jest praktycznie niemożliwa.

Tymczasem Żory, położone na trasie z Katowic do Ustronia i Wisły, wykorzystają 13,6 mln zł z funduszy Unii Europejskiej do budowy trzech odcinków Regionalnej Trasy Rowerowej nr 12 na terenie Rybnika i Żor, stanowiącej fragment trasy Racibórz–Pszczyna. Łącznie w ramach wartego 21,7 mln zł projektu powstanie 11 km nowej infrastruktury rowerowej, uzupełniającej istniejącą sieć i umożliwiającej dalszą rozbudowę w kierunku atrakcyjnego systemu tras rowerowych na obszarze obu gmin.

Wraca rower do Zielonej Góry

Nowe inwestycje obejmą systemy rowerów miejskich. Przed kilkoma dniami powrót roweru miejskiego ogłosiły władze Zielonej Góry. Miasto ogłosiło przetarg na operatora systemu (musi mieć za sobą doświadczenie w obsłudze co najmniej dwóch takich przedsięwzięć), który uruchomi i będzie obsługiwać nowy sprzęt w trakcie dwóch sezonów wypożyczeń trwających od 1 kwietnia do 30 listopada. Otwarcie ofert odbędzie się 10 lutego, do dyspozycji mieszkańców ma być 300 jednośladów, które zostaną rozlokowane na 44 stacjach rowerowych, 35 rowerów zostanie wyposażonych w foteliki dla dzieci. W planach jest dalszy rozwój Zielonogórskiego Roweru Miejskiego, a w perspektywie system ma być gotowy do zintegrowania z kartą mieszkańca i biletem komunikacji miejskiej.

Z najnowszych badań PZU wynika, że 80 proc. dorosłych Polaków, około 19 mln osób, jeździ na rowerze. I tylko co piąty rezygnuje z jazdy zimą – zdecydowana większość wsiada na rower także w chłodniejszych miesiącach. W sezonie niemal połowa osób jeździ kilka razy w tygodniu, a ponad jedna piąta – codziennie lub prawie codziennie. 82 proc. traktuje jazdę jako formę relaksu, 78 proc. szuka kontaktu z naturą, a 74 proc. wykorzystuje rower, by dbać o kondycję.