Nowe ścieżki rowerowe. Przy planowaniu ważny jest głos mieszkańców

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach rozpoczął konsultacje społeczne dotyczące rozbudowy infrastruktury rowerowej na ul. Wincentego. Z podobnych narzędzi korzystają też regularnie inne samorządy.

Publikacja: 10.02.2026 17:08

Konsultacje społeczne dotyczące budowy dróg rowerowych nie są w dużych miastach wydarzeniem okazjonalnym, ale stałym elementem planowania, który ma porządkować proces inwestycyjny

Foto: mat. pras.

Janina Blikowska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego konsultacje społeczne są kluczowe w procesie planowania infrastruktury rowerowej?
  • W jaki sposób różne polskie miasta integrują konsultacje społeczne z planowaniem strategicznym?
  • Jak proces konsultacyjny wpływa na harmonogram i kolejność realizacji inwestycji drogowych?
  • Co pokazują doświadczenia z różnych miast na temat zapotrzebowania na rozwój infrastruktury rowerowej?

– Od kilkunastu lat przeprowadzamy konsultacje społeczne planowanych inwestycji drogowych, w tym budowy dróg dla rowerów. Mieszkańcy mają możliwość zapoznania się z przygotowaną dokumentacją projektową, przekazania uwag i propozycji, które następnie są poddawane analizie przez projektantów – mówi Bartosz Jankowski z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

Mieszkańcy weryfikują pomysły projektantów

Właśnie ruszyły konsultacje społeczne organizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Kielcach dotyczące rozbudowy infrastruktury na ul. Wincentego. – Konsultacje to nie tylko formalność – to szansa dla lokalnej społeczności na zweryfikowanie rozwiązań projektowych i wybór optymalnego wariantu, który najlepiej odpowie na codzienne potrzeby użytkowników – podkreśla kielecki MZD.

Czytaj więcej

Rowerowa Koalicja Rzeczpospolitej
Zima na dwóch kółkach? Da się jeździć także o tej porze roku

– To właśnie opinie mieszkańców, którzy najlepiej znają topografię swojej dzielnicy, są kluczowe, by finalna realizacja była funkcjonalna i przyjazna dla każdego – od seniorów po najmłodszych rowerzystów – tłumaczą urzędnicy. Na opinie urzędnicy czekają do 23 lutego.

Ważne ustalenie priorytetów

Okazuje się, że konsultacje społeczne dotyczące budowy dróg rowerowych nie są w dużych miastach wydarzeniem okazjonalnym, ale stałym elementem planowania, który ma porządkować proces inwestycyjny i ograniczać napięcia wokół zmian w przestrzeni ulic.

W wielu miastach konsultacje są dziś ściśle powiązane z dokumentami strategicznymi. I tak np. w  Poznaniu podstawą jest Program Rowerowy. – Powstał w celu usystematyzowania działań na rzecz rozwoju infrastruktury rowerowej w mieście. Program był poddany konsultacjom społecznym i został zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Poznania. Obecnie trwa jego aktualizacja – mówi Bartosz Jankowski z Zarządu Dróg Miejskich.

Podobną rolę we Wrocławiu pełni Plan działań rowerowych do 2030 roku, który powstał po procesie konsultacyjnym. – Potrzeba stworzenia planu wynikała przede wszystkim z konieczności ustalenia priorytetów poszczególnych inwestycji oraz usystematyzowania innych działań na rzecz ruchu rowerowego – zaznacza Damian Kret z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.

Czytaj więcej

Kładka pieszo-rowerowa nad Wisłą w Warszawie jest jedną z najbardziej znanych inwestycji tego typu
Fundusze Unijne
Powstają nowe kładki pieszo-rowerowe. I zmieniają miejską mobilność

W procesie konsultacji dokumentu miasto zebrało ponad 2500 komentarzy, wniosków i sugestii związanych z wieloma obszarami polityki rowerowej. – Konsultacje społeczne potwierdzają, że zapotrzebowanie na dalszy rozwój infrastruktury rowerowej jest bardzo duże. Ważna jest spójność tras, bezpośredni przebieg, wygoda, brak strat czasu, profesjonalizm wykonania, bezpieczeństwo czy dobre powiązanie z funkcjami miasta – wylicza Damian Kret.

Konsultacje nie wpływają na czas realizacji inwestycji

Częstotliwość i forma konsultacji zmieniają się wraz ze skalą inwestycji. W Poznaniu konsultacje konkretnych projektów prowadzone są od kilkunastu lat i odbywają się zarówno online, jak i podczas spotkań z mieszkańcami. – Mają oni możliwość zapoznania się z przygotowaną dokumentacją projektową, przekazania uwag i propozycji, które następnie są poddawane analizie przez projektantów – wskazuje Bartosz Jankowski.

Jednak niektóre miasta odchodzą od jednorazowych konsultacji na rzecz stałego dialogu. Przykładem jest Kraków. Od lipca 2024 r. działa tam zespół ds. kierunku rozwoju infrastruktury rowerowej, w którym spotykają się zarówno urzędnicy, jak i strona społeczna. – Do tej pory zrealizowano ponad 24 spotkania, co potwierdza regularny i ciągły charakter tej formy konsultacji – mówi Sebastian Kowal z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Na spotkaniach omawiane są nie tylko konkretne inwestycje, ale też priorytety, modernizacje istniejących tras i standardy projektowe. – Zgłaszane opinie i postulaty są jednym z elementów branych pod uwagę przy planowaniu kolejności realizacji inwestycji, obok uwarunkowań technicznych, finansowych i formalno-prawnych – dodaje Sebastian Kowal.

Konsultacje z mieszkańcami nie zawsze przekładają się wprost na kolejność realizacji inwestycji. – Kolejność budowy tras wynika z wielu czynników, takich jak poziom skomplikowania, koszty czy koordynacja z innymi robotami – zaznacza Jakub Dybalski, z warszawskiego ZDM.

Źródło: rp.pl

