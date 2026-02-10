Nowe ścieżki rowerowe. Przy planowaniu ważny jest głos mieszkańców

Ważne ustalenie priorytetów

Okazuje się, że konsultacje społeczne dotyczące budowy dróg rowerowych nie są w dużych miastach wydarzeniem okazjonalnym, ale stałym elementem planowania, który ma porządkować proces inwestycyjny i ograniczać napięcia wokół zmian w przestrzeni ulic.

W wielu miastach konsultacje są dziś ściśle powiązane z dokumentami strategicznymi. I tak np. w Poznaniu podstawą jest Program Rowerowy. – Powstał w celu usystematyzowania działań na rzecz rozwoju infrastruktury rowerowej w mieście. Program był poddany konsultacjom społecznym i został zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Poznania. Obecnie trwa jego aktualizacja – mówi Bartosz Jankowski z Zarządu Dróg Miejskich.

Podobną rolę we Wrocławiu pełni Plan działań rowerowych do 2030 roku, który powstał po procesie konsultacyjnym. – Potrzeba stworzenia planu wynikała przede wszystkim z konieczności ustalenia priorytetów poszczególnych inwestycji oraz usystematyzowania innych działań na rzecz ruchu rowerowego – zaznacza Damian Kret z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.

W procesie konsultacji dokumentu miasto zebrało ponad 2500 komentarzy, wniosków i sugestii związanych z wieloma obszarami polityki rowerowej. – Konsultacje społeczne potwierdzają, że zapotrzebowanie na dalszy rozwój infrastruktury rowerowej jest bardzo duże. Ważna jest spójność tras, bezpośredni przebieg, wygoda, brak strat czasu, profesjonalizm wykonania, bezpieczeństwo czy dobre powiązanie z funkcjami miasta – wylicza Damian Kret.

Konsultacje nie wpływają na czas realizacji inwestycji

Częstotliwość i forma konsultacji zmieniają się wraz ze skalą inwestycji. W Poznaniu konsultacje konkretnych projektów prowadzone są od kilkunastu lat i odbywają się zarówno online, jak i podczas spotkań z mieszkańcami. – Mają oni możliwość zapoznania się z przygotowaną dokumentacją projektową, przekazania uwag i propozycji, które następnie są poddawane analizie przez projektantów – wskazuje Bartosz Jankowski.