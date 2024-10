Piąta edycja Polish Bicycle Summit: Płaszczyzna wymiany doświadczeń

Kluczowym elementem fińskiej polityki rowerowej jest infrastruktura dostosowana do każdej pory roku. Laine przedstawiła przykład miasta Oulu, które słynie z zimowej jazdy na rowerze – posiada 800 km tras i wszystkie są odśnieżane. Dzieci codziennie docierają do szkoły na rowerze (zimą też na nartach) lub pieszo, a tylko 5 procent jest dowożonych samochodami. – Mamy darmowe gminne parki treningowe, które przypominają małe miasteczka, gdzie dzieci uczą się zasad ruchu drogowego. To bardzo popularne miejsca – dodała Laine. Co ważne, dzieci do jazdy rowerem nie trzeba zmuszać, dla nich jest ona czymś normalnym.

Czytaj więcej Rowerem przez Polskę Rowerowa rewolucja we Francji Wraz z rosnącym zainteresowaniem społecznym i wsparciem ze strony państwa, Francja staje się światowym liderem w promowaniu roweru jako środka transportu. Jej przykład pokazuje, że droga do zrównoważonej mobilności bywa wyboista, ale jest możliwa do pokonania.

O francuskiej inicjatywie „Rowerowy Maj” mówiła z kolei Noémie Piaskowski z ambasady Francji w Polsce. Podkreśliła, że program ten ma na celu połączenie różnych inicjatyw promujących jazdę na rowerze i aktywność fizyczną. – We Francji „Rowerowy Maj” powstał jako połączenie inicjatyw rowerowych, które już istniały wcześniej – poinformowała Piaskowski. Głównym celem programu jest zachęcanie obywateli do korzystania z roweru na co dzień. – Motto całego wydarzenia brzmi: „Ruszaj się 30 minut każdego dnia, aby zwalczać siedzący tryb życia”. Inicjatywa, która rozpoczęła się w 2020 roku, stale się rozwija. W pierwszej edycji zorganizowano 1500 wydarzeń, a w ciągu czterech lat liczba ta wzrosła do ponad 5000. W tym roku cieszymy się, że ponad 180 tysięcy ludzi zaangażowało się we wszystkie wyzwania podczas Rowerowego Maja” – zaznaczyła Piaskowski.

Jak stworzyć dobrą trasę

Imponujące osiągnięcia regionu w zakresie budowy infrastruktury rowerowej zaprezentował Jakub Kowalik, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego. Pomorze Zachodnie jest liderem w Polsce, jeśli chodzi o rozwój tras rowerowych. Kowalik przypomniał, że prace nad tym projektem rozpoczęły się w 2014 roku i trwają już dziesięć lat, a ich efektem jest stworzenie 1100 km tras rowerowych w pierwszym etapie, z planem dalszej rozbudowy o 400 km w drugim etapie. Podkreślił, że rozwój infrastruktury rowerowej wymagał współpracy z wieloma samorządami oraz zaangażowania lokalnych władz, ale dziś coraz więcej osób korzysta z rowerów jako środka transportu. – Jesteśmy dumni, że nasze trasy rowerowe, jak np. trasa Berlin-Szczecin-Kołobrzeg, zyskały uznanie na arenie międzynarodowej, a Pomorze Zachodnie zostało wyróżnione trzecią nagrodą w kategorii doskonałości podczas Europejskich Nagród Greenways – zaznaczył Kowalik.

Szczegółową prezentację na temat wytyczania tras rowerowych przedstawił Wojciech Grela z Biura ds. Komunikacji Rowerowej Wydziału Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Tworzenie dobrej trasy rowerowej wymaga dokładnej inwentaryzacji i trasowania, które pozwala osiągnąć maksimum korzyści przy minimalnych inwestycjach. Grela wyjaśnił, że trasy rowerowe można tworzyć nie tylko wzdłuż dróg komunikacyjnych, ale także wykorzystując stare linie kolejowe, wały przeciwpowodziowe, drogi lokalne oraz rolnicze i leśne. Kluczem do sukcesu jest dostosowanie infrastruktury do potrzeb rowerzystów przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa i komfortu jazdy.